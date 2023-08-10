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В ДТП в Самарской области погибли два человека
В ДТП в Самарской области погибли два человека - РИА Новости, 10.08.2023
В ДТП в Самарской области погибли два человека
Бензовоз и две легковушки сгорели в результате ДТП на трассе в Самарской области, скончались водитель и пассажир, водитель большегруза госпитализирован,... РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T09:52
2023-08-10T09:52
2023-08-10T09:52
происшествия
самарская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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САМАРА, 10 авг - РИА Новости. Бензовоз и две легковушки сгорели в результате ДТП на трассе в Самарской области, скончались водитель и пассажир, водитель большегруза госпитализирован, сообщили в Telegram-канале областного главка МВД. ДТП с участием трех автомобилей произошло 9 августа около 19.30 (18.30 мск) на 1027 км автодороги М5 "Урал". "По предварительной версии, водитель грузового автомобиля из-за лопнувшего колеса потерял управление, пробил ограждение и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с двумя легковыми автомобилями Renault Sandero и Toyota Land Cruiser 200", - говорится в сообщении ведомства. По информации регионального МВД, на месте ДТП скончались водитель и пассажир Renault Sandero. Водитель большегруза госпитализирован. В пресс-службе ГУ МЧС РФ по Самарской области уточнили, что после столкновения бензовоз опрокинулся и загорелся. Охваченные пламенем бензовоз и еще два автомобиля - участника ДТП - тушили десять спасателей, задействовали три единицы техники. На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД, было организовано реверсивное движение. В областной прокуратуре уточнили, что по факту ДТП организована проверка исполнения законодательства о безопасности дорожного движения. "По результатам проверки будет решен вопрос о мерах прокурорского реагирования, дана оценка действиям ответственных лиц", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20230808/dtp-1888952632.html
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происшествия, самарская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Самарская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В ДТП в Самарской области погибли два человека
На трассе в Самарской области сгорели две легковушки и бензовоз, два человека погибли
САМАРА, 10 авг - РИА Новости.
Бензовоз и две легковушки сгорели в результате ДТП на трассе в Самарской области, скончались водитель и пассажир, водитель большегруза госпитализирован, сообщили в Telegram-канале
областного главка МВД.
ДТП с участием трех автомобилей произошло 9 августа около 19.30 (18.30 мск) на 1027 км автодороги М5 "Урал".
"По предварительной версии, водитель грузового автомобиля из-за лопнувшего колеса потерял управление, пробил ограждение и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с двумя легковыми автомобилями Renault Sandero и Toyota Land Cruiser 200", - говорится в сообщении ведомства.
По информации регионального МВД, на месте ДТП скончались водитель и пассажир Renault Sandero. Водитель большегруза госпитализирован.
В пресс-службе ГУ МЧС РФ по Самарской области уточнили, что после столкновения бензовоз опрокинулся и загорелся. Охваченные пламенем бензовоз и еще два автомобиля - участника ДТП - тушили десять спасателей, задействовали три единицы техники.
На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД
, было организовано реверсивное движение.
В областной прокуратуре уточнили, что по факту ДТП организована проверка исполнения законодательства о безопасности дорожного движения. "По результатам проверки будет решен вопрос о мерах прокурорского реагирования, дана оценка действиям ответственных лиц", - добавили в ведомстве.
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