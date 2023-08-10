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Российские дроны поразили бронетехнику и опорный пункт ВСУ в ДНР
Российские дроны поразили бронетехнику и опорный пункт ВСУ в ДНР - РИА Новости, 10.08.2023
Российские дроны поразили бронетехнику и опорный пункт ВСУ в ДНР
Российские дроны уничтожили две украинские БМП и поразили опорный пункт ВСУ на территории ДНР, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T05:04
2023-08-10T05:04
2023-08-10T11:06
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вадим астафьев
вооруженные силы украины
безопасность
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Российские дроны уничтожили две украинские БМП и поразили опорный пункт ВСУ на территории ДНР, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев."FPV-дронами поражены две БМП украинских войск в районе Андреевки. Также беспилотными летательными аппаратами с устройствами сброса боеприпасов нанесено поражение по опорному пункту противника и группе пехоты противника в районе населенного пункта Красное", — сказал он.Кроме того, артиллерия уничтожила пять БМП и БТР противника на Соледаро-Артемовском направлении, добавил собеседник агентства.Он рассказал также, что экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 поразили более десяти объектов украинских войск на Лисичанском, Соледаро-Артемовском и Александро-Калиновском направлениях. Штурмовая авиация, в свою очередь, уничтожила скопления живой силы противника в районах Белогоровки, Веселого и Авдеевки, а вертолеты армейской авиации поразили противотанковыми управляемыми ракетами бронетехнику в районах Курдюмовки и Клещеевки.
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РИА Новости
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донецкая народная республика, вадим астафьев, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вадим Астафьев, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Российские дроны поразили бронетехнику и опорный пункт ВСУ в ДНР
Минобороны: российские дроны поразили бронетехнику и опорный пункт ВСУ в ДНР
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Российские дроны уничтожили две украинские БМП и поразили опорный пункт ВСУ на территории ДНР, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев.
"FPV-дронами поражены две БМП украинских войск в районе Андреевки. Также беспилотными летательными аппаратами с устройствами сброса боеприпасов нанесено поражение по опорному пункту противника и группе пехоты противника в районе населенного пункта Красное", — сказал он.
Кроме того, артиллерия уничтожила пять БМП и БТР противника на Соледаро-Артемовском направлении, добавил собеседник агентства.
Он рассказал также, что экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 поразили более десяти объектов украинских войск на Лисичанском, Соледаро-Артемовском и Александро-Калиновском направлениях. Штурмовая авиация, в свою очередь, уничтожила скопления живой силы противника в районах Белогоровки, Веселого и Авдеевки, а вертолеты армейской авиации поразили противотанковыми управляемыми ракетами бронетехнику в районах Курдюмовки и Клещеевки.