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Российские дроны поразили бронетехнику и опорный пункт ВСУ в ДНР

Российские дроны поразили бронетехнику и опорный пункт ВСУ в ДНР - РИА Новости, 10.08.2023

Российские дроны поразили бронетехнику и опорный пункт ВСУ в ДНР

Российские дроны уничтожили две украинские БМП и поразили опорный пункт ВСУ на территории ДНР, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T05:04

2023-08-10T05:04

2023-08-10T11:06

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

вадим астафьев

вооруженные силы украины

безопасность

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Российские дроны уничтожили две украинские БМП и поразили опорный пункт ВСУ на территории ДНР, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев."FPV-дронами поражены две БМП украинских войск в районе Андреевки. Также беспилотными летательными аппаратами с устройствами сброса боеприпасов нанесено поражение по опорному пункту противника и группе пехоты противника в районе населенного пункта Красное", — сказал он.Кроме того, артиллерия уничтожила пять БМП и БТР противника на Соледаро-Артемовском направлении, добавил собеседник агентства.Он рассказал также, что экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 поразили более десяти объектов украинских войск на Лисичанском, Соледаро-Артемовском и Александро-Калиновском направлениях. Штурмовая авиация, в свою очередь, уничтожила скопления живой силы противника в районах Белогоровки, Веселого и Авдеевки, а вертолеты армейской авиации поразили противотанковыми управляемыми ракетами бронетехнику в районах Курдюмовки и Клещеевки.

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донецкая народная республика, вадим астафьев, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф