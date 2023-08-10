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Мэр Донецка сообщил о задымлении в Киевском районе города - РИА Новости, 10.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:53 10.08.2023
https://ria.ru/20230810/donetsk-1889373677.html
Мэр Донецка сообщил о задымлении в Киевском районе города
Мэр Донецка сообщил о задымлении в Киевском районе города - РИА Новости, 10.08.2023
Мэр Донецка сообщил о задымлении в Киевском районе города
Задымление недалеко от ТРЦ "Донецк-Сити" наблюдается в Киевском районе Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале. РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T19:53
2023-08-10T19:53
специальная военная операция на украине
донецк
алексей кулемзин (донецк)
происшествия
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ДОНЕЦК, 10 авг - РИА Новости. Задымление недалеко от ТРЦ "Донецк-Сити" наблюдается в Киевском районе Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале. "В Киевском районе наблюдается задымление недалеко от ТРЦ "Донецк-Сити". Обстоятельства выясняем", - написал Кулемзин.
https://ria.ru/20230810/spetsoperatsiya-1889301058.html
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донецк, алексей кулемзин (донецк), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Алексей Кулемзин (Донецк), Происшествия
Мэр Донецка сообщил о задымлении в Киевском районе города

Мэр Кулемзин сообщил о задымлении вблизи ТРЦ "Донецк-Сити" в Киевском районе

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкДонецк
Донецк - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
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ДОНЕЦК, 10 авг - РИА Новости. Задымление недалеко от ТРЦ "Донецк-Сити" наблюдается в Киевском районе Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале.
"В Киевском районе наблюдается задымление недалеко от ТРЦ "Донецк-Сити". Обстоятельства выясняем", - написал Кулемзин.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 10.08.2023
Вчера, 15:43
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкАлексей Кулемзин (Донецк)Происшествия
 
 
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