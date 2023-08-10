https://ria.ru/20230810/donetsk-1889373677.html

Мэр Донецка сообщил о задымлении в Киевском районе города

Мэр Донецка сообщил о задымлении в Киевском районе города - РИА Новости, 10.08.2023

Мэр Донецка сообщил о задымлении в Киевском районе города

Задымление недалеко от ТРЦ "Донецк-Сити" наблюдается в Киевском районе Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале. РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T19:53

2023-08-10T19:53

2023-08-10T19:53

специальная военная операция на украине

донецк

алексей кулемзин (донецк)

происшествия

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ДОНЕЦК, 10 авг - РИА Новости. Задымление недалеко от ТРЦ "Донецк-Сити" наблюдается в Киевском районе Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале. "В Киевском районе наблюдается задымление недалеко от ТРЦ "Донецк-Сити". Обстоятельства выясняем", - написал Кулемзин.

https://ria.ru/20230810/spetsoperatsiya-1889301058.html

донецк

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2023

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донецк, алексей кулемзин (донецк), происшествия