ВСУ обстреляли натовскими снарядами Донецк и еще три населенных пункта ДНР
ВСУ выпустили 20 натовских снарядов по Донецку и еще трем населенным пунктам ДНР
Осколки украинских снарядов в Донецке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 10 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили 20 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по районам Донецка, Луганскому, Светлодарску и Ясиноватой, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
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"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13.55 - населенный пункт Дылеевка – населенный пункт Луганское: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 13.55 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 14.00 - населенный пункт Дылеевка – населенный пункт Светлодарск: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 14.35 - населенный пункт Семёновка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале представительства.
Через пять минут украинские войска выпустили еще 6 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Светлодарску и Ясиноватой.
Куйбышевский район расположен в западной части Донецка, село Луганское - на юго-западной окраине города. Светлодарск находится примерно в 100 километрах к северо-востоку от Донецка. Город был освобожден в мае 2022 года. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.