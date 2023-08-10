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ВСУ обстреляли натовскими снарядами Донецк и еще три населенных пункта ДНР

ВСУ обстреляли натовскими снарядами Донецк и еще три населенных пункта ДНР - РИА Новости, 10.08.2023

ВСУ обстреляли натовскими снарядами Донецк и еще три населенных пункта ДНР

Украинские войска выпустили 20 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по районам Донецка, Луганскому, Светлодарску и Ясиноватой, сообщили в... РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T15:15

2023-08-10T15:15

2023-08-10T15:15

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

светлодарск

ясиноватая

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 10 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили 20 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по районам Донецка, Луганскому, Светлодарску и Ясиноватой, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13.55 - населенный пункт Дылеевка – населенный пункт Луганское: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 13.55 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 14.00 - населенный пункт Дылеевка – населенный пункт Светлодарск: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 14.35 - населенный пункт Семёновка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале представительства. Через пять минут украинские войска выпустили еще 6 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Светлодарску и Ясиноватой. Куйбышевский район расположен в западной части Донецка, село Луганское - на юго-западной окраине города. Светлодарск находится примерно в 100 километрах к северо-востоку от Донецка. Город был освобожден в мае 2022 года. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

донецк

светлодарск

ясиноватая

донецкая народная республика

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецк, светлодарск, ясиноватая, донецкая народная республика, вооруженные силы украины