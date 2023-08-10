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Выполнено более 60% работ по благоустройству возле станции "Крекшино" - РИА Новости, 10.08.2023
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10:32 10.08.2023
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Выполнено более 60% работ по благоустройству возле станции "Крекшино"
Выполнено более 60% работ по благоустройству возле станции "Крекшино" - РИА Новости, 10.08.2023
Выполнено более 60% работ по благоустройству возле станции "Крекшино"
Специалисты Комплекса городского хозяйства выполнили более 60% работ по благоустройству возле станции "Крекшино" будущего МЦД-4 в ТиНАО, сообщил заместитель... РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T10:32
2023-08-10T10:32
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москва
тинао
петр бирюков
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства выполнили более 60% работ по благоустройству возле станции "Крекшино" будущего МЦД-4 в ТиНАО, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. "Основная задача - улучшение транспортной и пешеходной доступности станции, адаптация пространства возле нее под запросы пассажиров и местных жителей. В границы работ вошли 1-я Железнодорожная улица, участок улицы Запрудная, пешеходная связь между ними и участок улицы 2-я Железнодорожная", - заявил он. Бирюков подчеркнул, что в зоне благоустройства размещен строительный городок, выставлены ограждения с сигнальными лампами и информационные баннеры. Для горожан организованы безопасные проходы. "В рамках проекта убираем воздушные линии в кабельную канализацию, обновляем асфальтовое покрытие проезжей части и тротуаров, уже разбили почти 9 тысяч квадратных метров газона. Сейчас работы проходят непосредственно около станции, где с обеих сторон обустраиваем два разворотных круга для автобусов, организуем стоянки для автомобилей, оборудуем остановочные павильоны с зарядными слотами", - добавил заммэра. В районе станции "Крекшино" установят почти 120 фонарей и более 50 уличных торшеров с энергоэффективными светильниками. Для обеспечения безопасности пешеходов наземные переходы оснастят почти 40 опорами контрастного освещения. Бирюков сообщил, что приведут в порядок пространство возле входа на платформу со стороны 2-й Железнодорожной улицы. Будет благоустроен участок между улицами 1-я Железнодорожная и Запрудная - там укрепят подпорные стенки зеленых склонов, обновят три лестницы и мостик над оврагом, установят лавочки. Основные работы планируется завершить до конца этого года.
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москва, тинао, петр бирюков, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, ТиНАО, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы

Выполнено более 60% работ по благоустройству возле станции "Крекшино"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗаместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства выполнили более 60% работ по благоустройству возле станции "Крекшино" будущего МЦД-4 в ТиНАО, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
"Основная задача - улучшение транспортной и пешеходной доступности станции, адаптация пространства возле нее под запросы пассажиров и местных жителей. В границы работ вошли 1-я Железнодорожная улица, участок улицы Запрудная, пешеходная связь между ними и участок улицы 2-я Железнодорожная", - заявил он.
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Бирюков подчеркнул, что в зоне благоустройства размещен строительный городок, выставлены ограждения с сигнальными лампами и информационные баннеры. Для горожан организованы безопасные проходы.
"В рамках проекта убираем воздушные линии в кабельную канализацию, обновляем асфальтовое покрытие проезжей части и тротуаров, уже разбили почти 9 тысяч квадратных метров газона. Сейчас работы проходят непосредственно около станции, где с обеих сторон обустраиваем два разворотных круга для автобусов, организуем стоянки для автомобилей, оборудуем остановочные павильоны с зарядными слотами", - добавил заммэра.
В районе станции "Крекшино" установят почти 120 фонарей и более 50 уличных торшеров с энергоэффективными светильниками. Для обеспечения безопасности пешеходов наземные переходы оснастят почти 40 опорами контрастного освещения.
Бирюков сообщил, что приведут в порядок пространство возле входа на платформу со стороны 2-й Железнодорожной улицы. Будет благоустроен участок между улицами 1-я Железнодорожная и Запрудная - там укрепят подпорные стенки зеленых склонов, обновят три лестницы и мостик над оврагом, установят лавочки.
Основные работы планируется завершить до конца этого года.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваТиНАОПетр БирюковГородское хозяйство Москвы
 
 
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