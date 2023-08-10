https://ria.ru/20230810/blagoustroystvo-1889220536.html

Выполнено более 60% работ по благоустройству возле станции "Крекшино"

Выполнено более 60% работ по благоустройству возле станции "Крекшино" - РИА Новости, 10.08.2023

Выполнено более 60% работ по благоустройству возле станции "Крекшино"

Специалисты Комплекса городского хозяйства выполнили более 60% работ по благоустройству возле станции "Крекшино" будущего МЦД-4 в ТиНАО, сообщил заместитель... РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T10:32

2023-08-10T10:32

2023-08-10T10:32

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москва

тинао

петр бирюков

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства выполнили более 60% работ по благоустройству возле станции "Крекшино" будущего МЦД-4 в ТиНАО, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. "Основная задача - улучшение транспортной и пешеходной доступности станции, адаптация пространства возле нее под запросы пассажиров и местных жителей. В границы работ вошли 1-я Железнодорожная улица, участок улицы Запрудная, пешеходная связь между ними и участок улицы 2-я Железнодорожная", - заявил он. Бирюков подчеркнул, что в зоне благоустройства размещен строительный городок, выставлены ограждения с сигнальными лампами и информационные баннеры. Для горожан организованы безопасные проходы. "В рамках проекта убираем воздушные линии в кабельную канализацию, обновляем асфальтовое покрытие проезжей части и тротуаров, уже разбили почти 9 тысяч квадратных метров газона. Сейчас работы проходят непосредственно около станции, где с обеих сторон обустраиваем два разворотных круга для автобусов, организуем стоянки для автомобилей, оборудуем остановочные павильоны с зарядными слотами", - добавил заммэра. В районе станции "Крекшино" установят почти 120 фонарей и более 50 уличных торшеров с энергоэффективными светильниками. Для обеспечения безопасности пешеходов наземные переходы оснастят почти 40 опорами контрастного освещения. Бирюков сообщил, что приведут в порядок пространство возле входа на платформу со стороны 2-й Железнодорожной улицы. Будет благоустроен участок между улицами 1-я Железнодорожная и Запрудная - там укрепят подпорные стенки зеленых склонов, обновят три лестницы и мостик над оврагом, установят лавочки. Основные работы планируется завершить до конца этого года.

https://realty.ria.ru/20230810/remont-1889129294.html

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тинао

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, тинао, петр бирюков, городское хозяйство москвы