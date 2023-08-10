https://ria.ru/20230810/bespilotniki-1889265635.html

Российская ПВО за сутки сбила 38 украинских беспилотников

Российская ПВО за сутки сбила 38 украинских беспилотников - РИА Новости, 10.08.2023

Российская ПВО за сутки сбила 38 украинских беспилотников

Российские средства ПВО перехватили за сутки пять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган", сбили 38 украинских беспилотников, сообщило... РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T13:19

2023-08-10T13:19

2023-08-10T15:04

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

донецкая народная республика

херсонская область

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Российские средства ПВО перехватили за сутки пять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган", сбили 38 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ в сводке."Средствами противовоздушной обороны перехвачено пять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган". Кроме того, сбиты 38 украинских беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 458 самолетов, 245 вертолетов, 5638 беспилотных летательных аппаратов, 428 зенитных ракетных комплексов, 11216 танков и других боевых бронированных машин, 1144 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5837 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 12165 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20230804/bespilotniki-1888073472.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Фомченкова

безопасность, россия, донецкая народная республика, херсонская область , вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)