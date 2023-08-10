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Российская ПВО за сутки сбила 38 украинских беспилотников - РИА Новости, 10.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:19 10.08.2023 (обновлено: 15:04 10.08.2023)
https://ria.ru/20230810/bespilotniki-1889265635.html
Российская ПВО за сутки сбила 38 украинских беспилотников
Российская ПВО за сутки сбила 38 украинских беспилотников - РИА Новости, 10.08.2023
Российская ПВО за сутки сбила 38 украинских беспилотников
Российские средства ПВО перехватили за сутки пять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган", сбили 38 украинских беспилотников, сообщило... РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T13:19
2023-08-10T15:04
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
донецкая народная республика
херсонская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Российские средства ПВО перехватили за сутки пять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган", сбили 38 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ в сводке."Средствами противовоздушной обороны перехвачено пять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган". Кроме того, сбиты 38 украинских беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 458 самолетов, 245 вертолетов, 5638 беспилотных летательных аппаратов, 428 зенитных ракетных комплексов, 11216 танков и других боевых бронированных машин, 1144 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5837 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 12165 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20230804/bespilotniki-1888073472.html
россия
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безопасность, россия, донецкая народная республика, херсонская область , вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Донецкая Народная Республика, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российская ПВО за сутки сбила 38 украинских беспилотников

Минобороны: российские военные за сутки сбили 38 дронов и пять ракет РСЗО ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий возле зенитного ракетного комплекса в зоне СВО
Российский военнослужащий возле зенитного ракетного комплекса в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Российский военнослужащий возле зенитного ракетного комплекса в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Российские средства ПВО перехватили за сутки пять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган", сбили 38 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ в сводке.
«
"Средствами противовоздушной обороны перехвачено пять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган". Кроме того, сбиты 38 украинских беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 458 самолетов, 245 вертолетов, 5638 беспилотных летательных аппаратов, 428 зенитных ракетных комплексов, 11216 танков и других боевых бронированных машин, 1144 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5837 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 12165 единиц специальной военной автомобильной техники.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияДонецкая Народная РеспубликаХерсонская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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