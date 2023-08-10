https://ria.ru/20230810/bespilotniki-1889200008.html

Атаки БПЛА в Калужской области обошлись без последствий

Атаки БПЛА в Калужской области обошлись без последствий - РИА Новости, 10.08.2023

Атаки БПЛА в Калужской области обошлись без последствий

Последствий для людей и инфраструктуры после атаки беспилотника на Малоярославский район Калужской области нет, сообщил губернатор региона Владислав Шапша в... РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T07:59

2023-08-10T07:59

2023-08-10T07:59

специальная военная операция на украине

происшествия

калужская область

россия

владислав шапша

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Последствий для людей и инфраструктуры после атаки беспилотника на Малоярославский район Калужской области нет, сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своем телеграм-канале. Ранее Минобороны России сообщило, что ночью над Севастополем, Малоярославским районом Калужской области и Одинцовским районом Подмосковья пресечены попытки Киева осуществить террористические атаки беспилотниками, пострадавших и разрушений нет. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что сбиты два летевших в сторону столицы беспилотника, один - в Калужской области, второй - в районе ЦКАД. "Сегодня в Малоярославецком районе в 04.03 средствами ПВО сбит беспилотный летательный аппарат. Последствий для людей и инфраструктуры нет", - написал Шапша.

https://ria.ru/20230810/obstrel-1889197908.html

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происшествия, калужская область, россия, владислав шапша