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Атаки БПЛА в Калужской области обошлись без последствий
Атаки БПЛА в Калужской области обошлись без последствий - РИА Новости, 10.08.2023
Атаки БПЛА в Калужской области обошлись без последствий
Последствий для людей и инфраструктуры после атаки беспилотника на Малоярославский район Калужской области нет, сообщил губернатор региона Владислав Шапша в... РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T07:59
2023-08-10T07:59
2023-08-10T07:59
специальная военная операция на украине
происшествия
калужская область
россия
владислав шапша
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Последствий для людей и инфраструктуры после атаки беспилотника на Малоярославский район Калужской области нет, сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своем телеграм-канале. Ранее Минобороны России сообщило, что ночью над Севастополем, Малоярославским районом Калужской области и Одинцовским районом Подмосковья пресечены попытки Киева осуществить террористические атаки беспилотниками, пострадавших и разрушений нет. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что сбиты два летевших в сторону столицы беспилотника, один - в Калужской области, второй - в районе ЦКАД. "Сегодня в Малоярославецком районе в 04.03 средствами ПВО сбит беспилотный летательный аппарат. Последствий для людей и инфраструктуры нет", - написал Шапша.
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происшествия, калужская область, россия, владислав шапша
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Калужская область, Россия, Владислав Шапша
Атаки БПЛА в Калужской области обошлись без последствий
Губернатор: атаки БПЛА в Калужской области обошлись без повреждений и раненых