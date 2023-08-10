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Атаки БПЛА в Калужской области обошлись без последствий - РИА Новости, 10.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:59 10.08.2023
https://ria.ru/20230810/bespilotniki-1889200008.html
Атаки БПЛА в Калужской области обошлись без последствий
Атаки БПЛА в Калужской области обошлись без последствий - РИА Новости, 10.08.2023
Атаки БПЛА в Калужской области обошлись без последствий
Последствий для людей и инфраструктуры после атаки беспилотника на Малоярославский район Калужской области нет, сообщил губернатор региона Владислав Шапша в... РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T07:59
2023-08-10T07:59
специальная военная операция на украине
происшествия
калужская область
россия
владислав шапша
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Последствий для людей и инфраструктуры после атаки беспилотника на Малоярославский район Калужской области нет, сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своем телеграм-канале. Ранее Минобороны России сообщило, что ночью над Севастополем, Малоярославским районом Калужской области и Одинцовским районом Подмосковья пресечены попытки Киева осуществить террористические атаки беспилотниками, пострадавших и разрушений нет. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что сбиты два летевших в сторону столицы беспилотника, один - в Калужской области, второй - в районе ЦКАД. "Сегодня в Малоярославецком районе в 04.03 средствами ПВО сбит беспилотный летательный аппарат. Последствий для людей и инфраструктуры нет", - написал Шапша.
https://ria.ru/20230810/obstrel-1889197908.html
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происшествия, калужская область, россия, владислав шапша
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Калужская область, Россия, Владислав Шапша
Атаки БПЛА в Калужской области обошлись без последствий

Губернатор: атаки БПЛА в Калужской области обошлись без повреждений и раненых

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Последствий для людей и инфраструктуры после атаки беспилотника на Малоярославский район Калужской области нет, сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своем телеграм-канале.
Ранее Минобороны России сообщило, что ночью над Севастополем, Малоярославским районом Калужской области и Одинцовским районом Подмосковья пресечены попытки Киева осуществить террористические атаки беспилотниками, пострадавших и разрушений нет. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что сбиты два летевших в сторону столицы беспилотника, один - в Калужской области, второй - в районе ЦКАД.
"Сегодня в Малоярославецком районе в 04.03 средствами ПВО сбит беспилотный летательный аппарат. Последствий для людей и инфраструктуры нет", - написал Шапша.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКалужская областьРоссияВладислав Шапша
 
 
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