https://ria.ru/20230810/berlin-1889314184.html

Берлин вскоре сообщит о своем решении по возможным поставкам ракет Киеву

Берлин вскоре сообщит о своем решении по возможным поставкам ракет Киеву - РИА Новости, 10.08.2023

Берлин вскоре сообщит о своем решении по возможным поставкам ракет Киеву

Берлин в ближайшее время сообщит о своём решении по поставкам ракет дальнего действия Taurus Украине, пишет новостной портал T-online со ссылкой на источники в... РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T15:59

2023-08-10T15:59

2023-08-10T16:24

в мире

берлин (город)

киев

германия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941766_0:182:3077:1913_1920x0_80_0_0_a1441f3af4eb785500433d39d837e192.jpg

БЕРЛИН, 10 авг - РИА Новости. Берлин в ближайшее время сообщит о своём решении по поставкам ракет дальнего действия Taurus Украине, пишет новостной портал T-online со ссылкой на источники в правящей партии СДПГ."Как стало известно из кругов СДПГ, федеральное правительство намерено "вскоре" объявить о поставке Украине крылатых ракет Taurus. Ведомство канцлера в настоящее время работает над решением с Соединенными Штатами", - пишет портал.Также T-online стало известно из правительственных кругов, что ВВС Германии со своей стороны дали "зелёный свет" на поставку данного оружия. Ранее в данном контексте обсуждалось, можно ли ракеты запрограммировать таким образом, чтобы они не могли бы использоваться для нанесения ударов по российской территории.Также правительство на прошлой неделе якобы запросило у министерства обороны презентацию по Taurus с наиболее важными фактами об оружии, как то наличие в запасах бундесвера, риски и его эффективность.По данным портала, ракеты могут поставить параллельно со схожими по характеристикам американскими ATACMS.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Президент России Владимир Путин 30 сентября по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Затем 5 октября Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.

https://radiosputnik.ria.ru/20230807/rakety-1888711213.html

берлин (город)

киев

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, берлин (город), киев, германия