Рейтинг@Mail.ru
Берлин вскоре сообщит о своем решении по возможным поставкам ракет Киеву - РИА Новости, 10.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:59 10.08.2023 (обновлено: 16:24 10.08.2023)
https://ria.ru/20230810/berlin-1889314184.html
Берлин вскоре сообщит о своем решении по возможным поставкам ракет Киеву
Берлин вскоре сообщит о своем решении по возможным поставкам ракет Киеву - РИА Новости, 10.08.2023
Берлин вскоре сообщит о своем решении по возможным поставкам ракет Киеву
Берлин в ближайшее время сообщит о своём решении по поставкам ракет дальнего действия Taurus Украине, пишет новостной портал T-online со ссылкой на источники в... РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T15:59
2023-08-10T16:24
в мире
берлин (город)
киев
германия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941766_0:182:3077:1913_1920x0_80_0_0_a1441f3af4eb785500433d39d837e192.jpg
БЕРЛИН, 10 авг - РИА Новости. Берлин в ближайшее время сообщит о своём решении по поставкам ракет дальнего действия Taurus Украине, пишет новостной портал T-online со ссылкой на источники в правящей партии СДПГ."Как стало известно из кругов СДПГ, федеральное правительство намерено "вскоре" объявить о поставке Украине крылатых ракет Taurus. Ведомство канцлера в настоящее время работает над решением с Соединенными Штатами", - пишет портал.Также T-online стало известно из правительственных кругов, что ВВС Германии со своей стороны дали "зелёный свет" на поставку данного оружия. Ранее в данном контексте обсуждалось, можно ли ракеты запрограммировать таким образом, чтобы они не могли бы использоваться для нанесения ударов по российской территории.Также правительство на прошлой неделе якобы запросило у министерства обороны презентацию по Taurus с наиболее важными фактами об оружии, как то наличие в запасах бундесвера, риски и его эффективность.По данным портала, ракеты могут поставить параллельно со схожими по характеристикам американскими ATACMS.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Президент России Владимир Путин 30 сентября по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Затем 5 октября Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
https://radiosputnik.ria.ru/20230807/rakety-1888711213.html
берлин (город)
киев
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941766_84:0:2815:2048_1920x0_80_0_0_102eb4f1a6bb21c630aa85a74a5b7dbc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, берлин (город), киев, германия
В мире, Берлин (город), Киев, Германия
Берлин вскоре сообщит о своем решении по возможным поставкам ракет Киеву

Берлин вскоре сообщит о своем решении по возможным поставкам ракет Taurus Киеву

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг в Берлине
Национальный флаг в Берлине - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Национальный флаг в Берлине. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 10 авг - РИА Новости. Берлин в ближайшее время сообщит о своём решении по поставкам ракет дальнего действия Taurus Украине, пишет новостной портал T-online со ссылкой на источники в правящей партии СДПГ.
"Как стало известно из кругов СДПГ, федеральное правительство намерено "вскоре" объявить о поставке Украине крылатых ракет Taurus. Ведомство канцлера в настоящее время работает над решением с Соединенными Штатами", - пишет портал.
Также T-online стало известно из правительственных кругов, что ВВС Германии со своей стороны дали "зелёный свет" на поставку данного оружия. Ранее в данном контексте обсуждалось, можно ли ракеты запрограммировать таким образом, чтобы они не могли бы использоваться для нанесения ударов по российской территории.
Также правительство на прошлой неделе якобы запросило у министерства обороны презентацию по Taurus с наиболее важными фактами об оружии, как то наличие в запасах бундесвера, риски и его эффективность.
По данным портала, ракеты могут поставить параллельно со схожими по характеристикам американскими ATACMS.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Ракета Taurus - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
"Нужно больше". Киев снова призвал Берлин передать дальнобойные ракеты
7 августа, 18:29
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Президент России Владимир Путин 30 сентября по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Затем 5 октября Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
 
В миреБерлин (город)КиевГермания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала