https://ria.ru/20230810/belorussiya-1889255329.html
Минск может помочь с разрешением ситуации в Европе, заявил посол Бразилии
Минск может помочь с разрешением ситуации в Европе, заявил посол Бразилии - РИА Новости, 10.08.2023
Минск может помочь с разрешением ситуации в Европе, заявил посол Бразилии
В Бразилии полагают, что президент Белоруссии Александр Лукашенко может поспособствовать нормализации ситуации в Восточной Европе, заявил бразильский посол в... РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T12:51
2023-08-10T12:51
2023-08-10T12:51
в мире
бразилия
минск
восточная европа
александр лукашенко
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МИНСК, 10 авг – РИА Новости. В Бразилии полагают, что президент Белоруссии Александр Лукашенко может поспособствовать нормализации ситуации в Восточной Европе, заявил бразильский посол в Минске Бернард Жорг Леопольд де Гарсия Клингл. "Мы понимаем важность региона и деликатность ситуации, которая сложилась в вашем регионе. Мы видим противостояние, которое сегодня происходит между Россией и западными государствами. Бразилия готова принимать участие в диалоге, и мы также видим вас как человека, который не только очень хорошо разбирается в сложившейся ситуации, но и человека, который может принимать участие в этом диалоге и способствовать разрешению ситуации", - заявил бразильский дипломат, который встретился с Лукашенко в Минске. Касаясь озвученного на встрече президентом Белоруссии приглашения бразильскому коллеге посетить Минск, посол выразил уверенность, что оно будет позитивно воспринято. "Конечно же, президент Бразилии, я уверен, с большой благодарностью воспримет ваше приглашение, примет его. Потому что он знает, как сегодня важно обсудить с вами решение той ситуации, которая сложилась. Мы понимаем, что на кону. Нами назначен специальный посланник - министр, который от Бразилии принимает участие в диалоге", - сказал он. "Мы надеемся, что диалог состоится. Мы уверены, что диалог требует общей воли, общего стремления к нахождению этого диалога, и поэтому моя надежда в том, что мой президент и вы сможете принять активное участие в этом процессе", - добавил дипломат.
https://ria.ru/20230809/dialog-1889132813.html
бразилия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, бразилия, минск, восточная европа, александр лукашенко
В мире, Бразилия, Минск, Восточная Европа, Александр Лукашенко
Минск может помочь с разрешением ситуации в Европе, заявил посол Бразилии
Посол: Бразилия считает, что Минск может помочь нормализации ситуации в Европе
МИНСК, 10 авг – РИА Новости. В Бразилии полагают, что президент Белоруссии Александр Лукашенко может поспособствовать нормализации ситуации в Восточной Европе, заявил бразильский посол в Минске Бернард Жорг Леопольд де Гарсия Клингл.
"Мы понимаем важность региона и деликатность ситуации, которая сложилась в вашем регионе. Мы видим противостояние, которое сегодня происходит между Россией
и западными государствами. Бразилия готова принимать участие в диалоге, и мы также видим вас как человека, который не только очень хорошо разбирается в сложившейся ситуации, но и человека, который может принимать участие в этом диалоге и способствовать разрешению ситуации", - заявил бразильский дипломат, который встретился с Лукашенко в Минске.
Касаясь озвученного на встрече президентом Белоруссии приглашения бразильскому коллеге посетить Минск, посол выразил уверенность, что оно будет позитивно воспринято. "Конечно же, президент Бразилии, я уверен, с большой благодарностью воспримет ваше приглашение, примет его. Потому что он знает, как сегодня важно обсудить с вами решение той ситуации, которая сложилась. Мы понимаем, что на кону. Нами назначен специальный посланник - министр, который от Бразилии принимает участие в диалоге", - сказал он.
"Мы надеемся, что диалог состоится. Мы уверены, что диалог требует общей воли, общего стремления к нахождению этого диалога, и поэтому моя надежда в том, что мой президент и вы сможете принять активное участие в этом процессе", - добавил дипломат.
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