Рейтинг@Mail.ru
Минск может помочь с разрешением ситуации в Европе, заявил посол Бразилии - РИА Новости, 10.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:51 10.08.2023
https://ria.ru/20230810/belorussiya-1889255329.html
Минск может помочь с разрешением ситуации в Европе, заявил посол Бразилии
Минск может помочь с разрешением ситуации в Европе, заявил посол Бразилии - РИА Новости, 10.08.2023
Минск может помочь с разрешением ситуации в Европе, заявил посол Бразилии
В Бразилии полагают, что президент Белоруссии Александр Лукашенко может поспособствовать нормализации ситуации в Восточной Европе, заявил бразильский посол в... РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T12:51
2023-08-10T12:51
в мире
бразилия
минск
восточная европа
александр лукашенко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/10/1745996736_0:0:3224:1814_1920x0_80_0_0_82109646ac34a4d44c81ead4767257e4.jpg
МИНСК, 10 авг – РИА Новости. В Бразилии полагают, что президент Белоруссии Александр Лукашенко может поспособствовать нормализации ситуации в Восточной Европе, заявил бразильский посол в Минске Бернард Жорг Леопольд де Гарсия Клингл. "Мы понимаем важность региона и деликатность ситуации, которая сложилась в вашем регионе. Мы видим противостояние, которое сегодня происходит между Россией и западными государствами. Бразилия готова принимать участие в диалоге, и мы также видим вас как человека, который не только очень хорошо разбирается в сложившейся ситуации, но и человека, который может принимать участие в этом диалоге и способствовать разрешению ситуации", - заявил бразильский дипломат, который встретился с Лукашенко в Минске. Касаясь озвученного на встрече президентом Белоруссии приглашения бразильскому коллеге посетить Минск, посол выразил уверенность, что оно будет позитивно воспринято. "Конечно же, президент Бразилии, я уверен, с большой благодарностью воспримет ваше приглашение, примет его. Потому что он знает, как сегодня важно обсудить с вами решение той ситуации, которая сложилась. Мы понимаем, что на кону. Нами назначен специальный посланник - министр, который от Бразилии принимает участие в диалоге", - сказал он. "Мы надеемся, что диалог состоится. Мы уверены, что диалог требует общей воли, общего стремления к нахождению этого диалога, и поэтому моя надежда в том, что мой президент и вы сможете принять активное участие в этом процессе", - добавил дипломат.
https://ria.ru/20230809/dialog-1889132813.html
бразилия
минск
восточная европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/10/1745996736_235:0:2964:2047_1920x0_80_0_0_293be2a3e10e3a38cd1963ece3f7de0d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, бразилия, минск, восточная европа, александр лукашенко
В мире, Бразилия, Минск, Восточная Европа, Александр Лукашенко
Минск может помочь с разрешением ситуации в Европе, заявил посол Бразилии

Посол: Бразилия считает, что Минск может помочь нормализации ситуации в Европе

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкПроспект Независимости и площадь Победы в Минске
Проспект Независимости и площадь Победы в Минске - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Проспект Независимости и площадь Победы в Минске. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 10 авг – РИА Новости. В Бразилии полагают, что президент Белоруссии Александр Лукашенко может поспособствовать нормализации ситуации в Восточной Европе, заявил бразильский посол в Минске Бернард Жорг Леопольд де Гарсия Клингл.
"Мы понимаем важность региона и деликатность ситуации, которая сложилась в вашем регионе. Мы видим противостояние, которое сегодня происходит между Россией и западными государствами. Бразилия готова принимать участие в диалоге, и мы также видим вас как человека, который не только очень хорошо разбирается в сложившейся ситуации, но и человека, который может принимать участие в этом диалоге и способствовать разрешению ситуации", - заявил бразильский дипломат, который встретился с Лукашенко в Минске.
Касаясь озвученного на встрече президентом Белоруссии приглашения бразильскому коллеге посетить Минск, посол выразил уверенность, что оно будет позитивно воспринято. "Конечно же, президент Бразилии, я уверен, с большой благодарностью воспримет ваше приглашение, примет его. Потому что он знает, как сегодня важно обсудить с вами решение той ситуации, которая сложилась. Мы понимаем, что на кону. Нами назначен специальный посланник - министр, который от Бразилии принимает участие в диалоге", - сказал он.
"Мы надеемся, что диалог состоится. Мы уверены, что диалог требует общей воли, общего стремления к нахождению этого диалога, и поэтому моя надежда в том, что мой президент и вы сможете принять активное участие в этом процессе", - добавил дипломат.
Здание МИД Белоруссии - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
МИД Белоруссии призвал ЕС вернуться к прагматичному диалогу
Вчера, 17:39
 
В миреБразилияМинскВосточная ЕвропаАлександр Лукашенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала