https://ria.ru/20230810/belorussiya-1889255329.html

Минск может помочь с разрешением ситуации в Европе, заявил посол Бразилии

Минск может помочь с разрешением ситуации в Европе, заявил посол Бразилии - РИА Новости, 10.08.2023

Минск может помочь с разрешением ситуации в Европе, заявил посол Бразилии

В Бразилии полагают, что президент Белоруссии Александр Лукашенко может поспособствовать нормализации ситуации в Восточной Европе, заявил бразильский посол в... РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T12:51

2023-08-10T12:51

2023-08-10T12:51

в мире

бразилия

минск

восточная европа

александр лукашенко

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МИНСК, 10 авг – РИА Новости. В Бразилии полагают, что президент Белоруссии Александр Лукашенко может поспособствовать нормализации ситуации в Восточной Европе, заявил бразильский посол в Минске Бернард Жорг Леопольд де Гарсия Клингл. "Мы понимаем важность региона и деликатность ситуации, которая сложилась в вашем регионе. Мы видим противостояние, которое сегодня происходит между Россией и западными государствами. Бразилия готова принимать участие в диалоге, и мы также видим вас как человека, который не только очень хорошо разбирается в сложившейся ситуации, но и человека, который может принимать участие в этом диалоге и способствовать разрешению ситуации", - заявил бразильский дипломат, который встретился с Лукашенко в Минске. Касаясь озвученного на встрече президентом Белоруссии приглашения бразильскому коллеге посетить Минск, посол выразил уверенность, что оно будет позитивно воспринято. "Конечно же, президент Бразилии, я уверен, с большой благодарностью воспримет ваше приглашение, примет его. Потому что он знает, как сегодня важно обсудить с вами решение той ситуации, которая сложилась. Мы понимаем, что на кону. Нами назначен специальный посланник - министр, который от Бразилии принимает участие в диалоге", - сказал он. "Мы надеемся, что диалог состоится. Мы уверены, что диалог требует общей воли, общего стремления к нахождению этого диалога, и поэтому моя надежда в том, что мой президент и вы сможете принять активное участие в этом процессе", - добавил дипломат.

https://ria.ru/20230809/dialog-1889132813.html

бразилия

минск

восточная европа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, бразилия, минск, восточная европа, александр лукашенко