https://ria.ru/20230810/belorussiya-1889244967.html

Лукашенко пригласил Лулу да Силву в Белоруссию

Лукашенко пригласил Лулу да Силву в Белоруссию - РИА Новости, 10.08.2023

Лукашенко пригласил Лулу да Силву в Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил своего бразильского коллегу Луиса Инасиу Лулу да Силву посетить Минск, говорится в Telegram-канале "Пул... РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T12:09

2023-08-10T12:09

2023-08-10T12:40

в мире

белоруссия

минск

бразилия

александр лукашенко

луис инасиу лула да силва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/18/1860471728_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_dd05ada72f0e636ecdcca2a5be9e32b9.jpg

МИНСК, 10 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил своего бразильского коллегу Луиса Инасиу Лулу да Силву посетить Минск, говорится в Telegram-канале "Пул первого". Соответствующее предложение глава белорусского государства озвучил в четверг на встрече с послом Бразилии. "Первый (президент Белоруссии – ред.) пригласил бразильского коллегу в Беларусь (лучше зимой!). Обсудить дорожную карту, план взаимоотношений", - говорится в сообщении близкого к пресс-службе белорусского лидера телеграм-канала "Пул первого", опубликованном в четверг."Я вас очень прошу, как одно из основных предложений сегодня, направить сигнал своему президенту, что мы его ждем в Беларуси. В любое удобное время для него. Лучше зимой. Для того чтобы он увидел нашу зимнюю природу. И мы могли бы во время его визита окончательно определить ту дорожную карту или план наших взаимоотношений. Еще раз подчеркну: белорусское руководство в этом крайне заинтересовано", - заявил Лукашенко.Президент Белоруссии выразил уверенность, что белорусско-бразильские отношения могут быть значительно лучше: как в политическом, так и в торгово-экономическом отношении. "Мы просто должны с вами в результате сегодняшней встречи договориться о конкретных направлениях нашего сотрудничества, которые выведут наши отношения на более высокий уровень", - сказал он.Бразилия традиционно входит в топ-10 торговых партнеров Белоруссии. В 2022 году товарооборот составил более 358 миллионов долларов с положительным для Белоруссии сальдо почти 150 миллионов долларов. За январь - июнь текущего года объем двусторонней торговли уже составил 393,4 миллиона долларов. Основной позицией белорусского экспорта традиционно выступают калийные удобрения.

https://ria.ru/20230727/amerika-1886682576.html

https://ria.ru/20230805/peregovory-1888398995.html

белоруссия

минск

бразилия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, белоруссия, минск, бразилия, александр лукашенко, луис инасиу лула да силва