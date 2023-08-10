https://ria.ru/20230810/belorussiya-1889244967.html
Лукашенко пригласил Лулу да Силву в Белоруссию
Лукашенко пригласил Лулу да Силву в Белоруссию - РИА Новости, 10.08.2023
Лукашенко пригласил Лулу да Силву в Белоруссию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил своего бразильского коллегу Луиса Инасиу Лулу да Силву посетить Минск, говорится в Telegram-канале "Пул... РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T12:09
2023-08-10T12:09
2023-08-10T12:40
в мире
белоруссия
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бразилия
александр лукашенко
луис инасиу лула да силва
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МИНСК, 10 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил своего бразильского коллегу Луиса Инасиу Лулу да Силву посетить Минск, говорится в Telegram-канале "Пул первого". Соответствующее предложение глава белорусского государства озвучил в четверг на встрече с послом Бразилии. "Первый (президент Белоруссии – ред.) пригласил бразильского коллегу в Беларусь (лучше зимой!). Обсудить дорожную карту, план взаимоотношений", - говорится в сообщении близкого к пресс-службе белорусского лидера телеграм-канала "Пул первого", опубликованном в четверг."Я вас очень прошу, как одно из основных предложений сегодня, направить сигнал своему президенту, что мы его ждем в Беларуси. В любое удобное время для него. Лучше зимой. Для того чтобы он увидел нашу зимнюю природу. И мы могли бы во время его визита окончательно определить ту дорожную карту или план наших взаимоотношений. Еще раз подчеркну: белорусское руководство в этом крайне заинтересовано", - заявил Лукашенко.Президент Белоруссии выразил уверенность, что белорусско-бразильские отношения могут быть значительно лучше: как в политическом, так и в торгово-экономическом отношении. "Мы просто должны с вами в результате сегодняшней встречи договориться о конкретных направлениях нашего сотрудничества, которые выведут наши отношения на более высокий уровень", - сказал он.Бразилия традиционно входит в топ-10 торговых партнеров Белоруссии. В 2022 году товарооборот составил более 358 миллионов долларов с положительным для Белоруссии сальдо почти 150 миллионов долларов. За январь - июнь текущего года объем двусторонней торговли уже составил 393,4 миллиона долларов. Основной позицией белорусского экспорта традиционно выступают калийные удобрения.
https://ria.ru/20230727/amerika-1886682576.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, минск, бразилия, александр лукашенко, луис инасиу лула да силва
В мире, Белоруссия, Минск, Бразилия, Александр Лукашенко, Луис Инасиу Лула да Силва
Лукашенко пригласил Лулу да Силву в Белоруссию
Лукашенко пригласил бразильского коллегу Лулу да Силву посетить Минск
МИНСК, 10 авг – РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил своего бразильского коллегу Луиса Инасиу Лулу да Силву посетить Минск, говорится в Telegram-канале
"Пул первого".
Соответствующее предложение глава белорусского государства озвучил в четверг на встрече с послом Бразилии
.
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"Первый (президент Белоруссии – ред.) пригласил бразильского коллегу в Беларусь (лучше зимой!). Обсудить дорожную карту, план взаимоотношений", - говорится в сообщении близкого к пресс-службе белорусского лидера телеграм-канала "Пул первого", опубликованном в четверг.
"Я вас очень прошу, как одно из основных предложений сегодня, направить сигнал своему президенту, что мы его ждем в Беларуси. В любое удобное время для него. Лучше зимой. Для того чтобы он увидел нашу зимнюю природу. И мы могли бы во время его визита окончательно определить ту дорожную карту или план наших взаимоотношений. Еще раз подчеркну: белорусское руководство в этом крайне заинтересовано", - заявил Лукашенко.
Президент Белоруссии выразил уверенность, что белорусско-бразильские отношения могут быть значительно лучше: как в политическом, так и в торгово-экономическом отношении. "Мы просто должны с вами в результате сегодняшней встречи договориться о конкретных направлениях нашего сотрудничества, которые выведут наши отношения на более высокий уровень", - сказал он.
Бразилия традиционно входит в топ-10 торговых партнеров Белоруссии. В 2022 году товарооборот составил более 358 миллионов долларов с положительным для Белоруссии сальдо почти 150 миллионов долларов. За январь - июнь текущего года объем двусторонней торговли уже составил 393,4 миллиона долларов. Основной позицией белорусского экспорта традиционно выступают калийные удобрения.
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