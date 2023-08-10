https://ria.ru/20230810/bayden-1889212604.html
В США пришли в шок от "подарка" Байдена Путину
В США пришли в шок от "подарка" Байдена Путину - РИА Новости, 10.08.2023
В США пришли в шок от "подарка" Байдена Путину
Решение президента США Джо Байдена запретить разработку урановых месторождений в Аризоне стало подарком российскому лидеру Владимиру Путину, пишет газета The... РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T09:50
2023-08-10T09:50
2023-08-10T11:05
в мире
джо байден
владимир путин
сша
аризона
вашингтон (штат)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867567859_184:0:2792:1467_1920x0_80_0_0_e6033dec2944e0d629653e362536d25b.jpg
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Решение президента США Джо Байдена запретить разработку урановых месторождений в Аризоне стало подарком российскому лидеру Владимиру Путину, пишет газета The Wall Street Journal."Американские атомные электростанции до сих пор продолжают получать около 12 процентов топлива за счет российского сырья. На сегодняшний день США импортируют около 95 процентов от общего количества урана, используемого для ядерных энергетических реакторов. А новый указ лишь еще больше усложнит для Вашингтона поиск альтернативы российскому урану", — говорится в публикации. В статье отмечается, что Байден придал территориям площадью около миллиона акров в Аризоне статус "национального памятника". По мнению журналистов, это стало еще одним памятником деструктивной энергетической политике нынешней администрации. Авторы отмечают, что глава Белого дома не считает возможным одновременно вести разработку месторождений и защищать природные ресурсы Америки, хотя горняки делали это на протяжении десятилетий. Они напоминают также, что закон "О древностях" от 1906 года позволяет американским президентам выделять федеральные земли под национальные памятники, чтобы защитить исторические объекты. В частности, президент Барак Обама в свое время воспользовался этим законом, чтобы изъять миллионы акров земли и запретить разработки месторождений нефти и газа.
https://ria.ru/20230810/ukraina-1889207696.html
https://ria.ru/20230810/zazhim-1889185076.html
сша
аризона
вашингтон (штат)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867567859_416:0:2377:1471_1920x0_80_0_0_71eea813eebc60a3a5f0c2a53b8433c1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, джо байден, владимир путин, сша, аризона, вашингтон (штат)
В мире, Джо Байден, Владимир Путин, США, Аризона, Вашингтон (штат)
В США пришли в шок от "подарка" Байдена Путину
WSJ: запрет Байдена добывать уран в Аризоне стал подарком Путину
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости.
Решение президента США Джо Байдена запретить разработку урановых месторождений в Аризоне стало подарком российскому лидеру Владимиру Путину, пишет газета The Wall Street Journal
.
"Американские атомные электростанции до сих пор продолжают получать около 12 процентов топлива за счет российского сырья. На сегодняшний день США импортируют около 95 процентов от общего количества урана, используемого для ядерных энергетических реакторов. А новый указ лишь еще больше усложнит для Вашингтона поиск альтернативы российскому урану", — говорится в публикации.
В Китае заявили о панике Зеленского после слов Путина
В статье отмечается, что Байден придал территориям площадью около миллиона акров в Аризоне статус "национального памятника". По мнению журналистов, это стало еще одним памятником деструктивной энергетической политике нынешней администрации.
Авторы отмечают, что глава Белого дома не считает возможным одновременно вести разработку месторождений и защищать природные ресурсы Америки, хотя горняки делали это на протяжении десятилетий.
Они напоминают также, что закон "О древностях" от 1906 года позволяет американским президентам выделять федеральные земли под национальные памятники, чтобы защитить исторические объекты. В частности, президент Барак Обама в свое время воспользовался этим законом, чтобы изъять миллионы акров земли и запретить разработки месторождений нефти и газа.
В Европе испугались "зажима" Путина