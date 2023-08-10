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США и Украина проведут два аудита средств на помощь Киеву, сообщили в Раде
США и Украина проведут два аудита средств на помощь Киеву, сообщили в Раде - РИА Новости, 10.08.2023
США и Украина проведут два аудита средств на помощь Киеву, сообщили в Раде
Украинская счетная палата и партнеры из США организовали два аудита средств, выделяемых на бюджетную поддержку Украины, сообщает депутат Верховной рады Алексей... РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T16:56
2023-08-10T16:56
2023-08-10T16:56
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алексей гончаренко
кевин маккарти
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МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Украинская счетная палата и партнеры из США организовали два аудита средств, выделяемых на бюджетную поддержку Украины, сообщает депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в своем телеграм-канале. "Счетная палата вместе с партнерами из США организовала два аудита, которые касаются прямой бюджетной поддержки США для Украины. Первый аудит касается выплат заработной платы учителям, работникам высших учебных заведений, помощи внутренне перемещенным лицам, поддержки предпринимателей, потерявших доход, и жилищных субсидий домохозяйствам", - написал Гончаренко. Он добавил, что второй аудит направлен на исследование выплат заработной платы медицинским работникам, осуществленных за счет прямой бюджетной поддержки. В опубликованном депутатом документе отмечается, что результаты аудитов эффективности будут иметь важное значение для дальнейшей международной финансовой поддержки Украины, материалы будут анализировать американские партнеры, в частности, есть запрос на них и в Конгрессе США. В ноябре 2022 года республиканцы в палате представителей США инициировали законопроект об аудите выделяемых средств на помощь Украине. Позднее председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей США Майкл Маккол предупредил об ужесточении надзора и переходе к более ответственному подходу к предоставлению помощи Украине. Спикер палаты Кевин Маккарти заявлял, что не допустит продолжения практики "открытых чеков", когда десятки миллиардов долларов выделяются без аудита и подотчетности.
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сша, украина, в мире, верховная рада украины, майкл маккол, алексей гончаренко, кевин маккарти
США, Украина, В мире, Верховная Рада Украины, Майкл Маккол, Алексей Гончаренко, Кевин Маккарти
США и Украина проведут два аудита средств на помощь Киеву, сообщили в Раде
В Раде сообщили, что США и Украина проведут два аудита средств, выделяемых Киеву