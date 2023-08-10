https://ria.ru/20230810/artilleristy-1889220794.html
Источник: ВС России уничтожили гаубицу "Мста-Б" и миномет ВСУ под Херсоном
Источник: ВС России уничтожили гаубицу "Мста-Б" и миномет ВСУ под Херсоном - РИА Новости, 10.08.2023
Источник: ВС России уничтожили гаубицу "Мста-Б" и миномет ВСУ под Херсоном
Артиллеристы соединений группировки войск "Днепр" за сутки уничтожили на херсонском направлении гаубицу Мста-Б и 120-милллиметровый миномёт вместе с расчётами и РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T10:33
2023-08-10T10:33
2023-08-10T10:33
специальная военная операция на украине
новая каховка
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
херсонская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/03/1881951613_0:31:2917:1671_1920x0_80_0_0_76b70e027b828b49a902b906aa5163d4.jpg
ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 10 авг - РИА Новости. Артиллеристы соединений группировки войск "Днепр" за сутки уничтожили на херсонском направлении гаубицу Мста-Б и 120-милллиметровый миномёт вместе с расчётами и боекомплектами этих орудий, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "За прошедшие сутки на херсонском направлении в результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" уничтожены: гаубица Мста-Б с боекомплектом, потери: 5 боевиков ВСУ погибли, 2 ранены, 120-миллиметровый миномет, расчет и боекомплект к нему, потери: 5 боевиков ВСУ уничтожены, 2 получили ранения", - сказал собеседник агентства. Также, по его словам, в районе островов, расположенных в устье Днепра, уничтожены две лодки и гаубица Д-30, а в районе Новой Каховки уничтожена САУ "Гвоздика" с боекомплектом и экипажем.
https://ria.ru/20230810/dron-1889196013.html
новая каховка
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/03/1881951613_93:0:2822:2047_1920x0_80_0_0_869466d04fb4809d4d93198bd323c702.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новая каховка, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Новая Каховка, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Херсонская область
Источник: ВС России уничтожили гаубицу "Мста-Б" и миномет ВСУ под Херсоном
Артиллеристы группировки "Днепр" уничтожили гаубицу "Мста-Б" и миномет ВСУ под Херсоном