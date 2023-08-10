https://ria.ru/20230810/artilleristy-1889220794.html

Источник: ВС России уничтожили гаубицу "Мста-Б" и миномет ВСУ под Херсоном

Источник: ВС России уничтожили гаубицу "Мста-Б" и миномет ВСУ под Херсоном - РИА Новости, 10.08.2023

Источник: ВС России уничтожили гаубицу "Мста-Б" и миномет ВСУ под Херсоном

Артиллеристы соединений группировки войск "Днепр" за сутки уничтожили на херсонском направлении гаубицу Мста-Б и 120-милллиметровый миномёт вместе с расчётами и РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T10:33

2023-08-10T10:33

2023-08-10T10:33

специальная военная операция на украине

новая каховка

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 10 авг - РИА Новости. Артиллеристы соединений группировки войск "Днепр" за сутки уничтожили на херсонском направлении гаубицу Мста-Б и 120-милллиметровый миномёт вместе с расчётами и боекомплектами этих орудий, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "За прошедшие сутки на херсонском направлении в результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" уничтожены: гаубица Мста-Б с боекомплектом, потери: 5 боевиков ВСУ погибли, 2 ранены, 120-миллиметровый миномет, расчет и боекомплект к нему, потери: 5 боевиков ВСУ уничтожены, 2 получили ранения", - сказал собеседник агентства. Также, по его словам, в районе островов, расположенных в устье Днепра, уничтожены две лодки и гаубица Д-30, а в районе Новой Каховки уничтожена САУ "Гвоздика" с боекомплектом и экипажем.

https://ria.ru/20230810/dron-1889196013.html

новая каховка

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новая каховка, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, херсонская область