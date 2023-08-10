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Источник: ВС России уничтожили гаубицу "Мста-Б" и миномет ВСУ под Херсоном - РИА Новости, 10.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:33 10.08.2023
https://ria.ru/20230810/artilleristy-1889220794.html
Источник: ВС России уничтожили гаубицу "Мста-Б" и миномет ВСУ под Херсоном
Источник: ВС России уничтожили гаубицу "Мста-Б" и миномет ВСУ под Херсоном - РИА Новости, 10.08.2023
Источник: ВС России уничтожили гаубицу "Мста-Б" и миномет ВСУ под Херсоном
Артиллеристы соединений группировки войск "Днепр" за сутки уничтожили на херсонском направлении гаубицу Мста-Б и 120-милллиметровый миномёт вместе с расчётами и РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T10:33
2023-08-10T10:33
специальная военная операция на украине
новая каховка
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
херсонская область
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 10 авг - РИА Новости. Артиллеристы соединений группировки войск "Днепр" за сутки уничтожили на херсонском направлении гаубицу Мста-Б и 120-милллиметровый миномёт вместе с расчётами и боекомплектами этих орудий, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "За прошедшие сутки на херсонском направлении в результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" уничтожены: гаубица Мста-Б с боекомплектом, потери: 5 боевиков ВСУ погибли, 2 ранены, 120-миллиметровый миномет, расчет и боекомплект к нему, потери: 5 боевиков ВСУ уничтожены, 2 получили ранения", - сказал собеседник агентства. Также, по его словам, в районе островов, расположенных в устье Днепра, уничтожены две лодки и гаубица Д-30, а в районе Новой Каховки уничтожена САУ "Гвоздика" с боекомплектом и экипажем.
https://ria.ru/20230810/dron-1889196013.html
новая каховка
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новая каховка, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Новая Каховка, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Херсонская область
Источник: ВС России уничтожили гаубицу "Мста-Б" и миномет ВСУ под Херсоном

Артиллеристы группировки "Днепр" уничтожили гаубицу "Мста-Б" и миномет ВСУ под Херсоном

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкАртиллерия
Артиллерия - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 10 авг - РИА Новости. Артиллеристы соединений группировки войск "Днепр" за сутки уничтожили на херсонском направлении гаубицу Мста-Б и 120-милллиметровый миномёт вместе с расчётами и боекомплектами этих орудий, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
«
"За прошедшие сутки на херсонском направлении в результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" уничтожены: гаубица Мста-Б с боекомплектом, потери: 5 боевиков ВСУ погибли, 2 ранены, 120-миллиметровый миномет, расчет и боекомплект к нему, потери: 5 боевиков ВСУ уничтожены, 2 получили ранения", - сказал собеседник агентства.
Также, по его словам, в районе островов, расположенных в устье Днепра, уничтожены две лодки и гаубица Д-30, а в районе Новой Каховки уничтожена САУ "Гвоздика" с боекомплектом и экипажем.
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Специальная военная операция на УкраинеНовая КаховкаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасностьХерсонская область
 
 
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