Рейтинг@Mail.ru
Пушилин заявил, что ситуация в районе Артемовска осталась без изменений - РИА Новости, 10.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:25 10.08.2023
https://ria.ru/20230810/artemovsk-1889219604.html
Пушилин заявил, что ситуация в районе Артемовска осталась без изменений
Пушилин заявил, что ситуация в районе Артемовска осталась без изменений - РИА Новости, 10.08.2023
Пушилин заявил, что ситуация в районе Артемовска осталась без изменений
Ситуация в Артемовске остается без изменений, там продолжаются постоянные обстрелы со стороны ВСУ, по другим направлениям есть улучшения, заявил врио главы ДНР... РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T10:25
2023-08-10T10:25
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
артемовск
денис пушилин
россия
украина
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1d/1874843937_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f9034d8fb1dfabb153fff2f0e3a88cf5.jpg
МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Ситуация в Артемовске остается без изменений, там продолжаются постоянные обстрелы со стороны ВСУ, по другим направлениям есть улучшения, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live". "Марьинское направление - без существенных изменений в плане позиций, но опять же постоянные попытки как раз атаковать, и здесь никакого результата это не приносит кроме потери живой силы и техники у противника… Авдеевское направление – здесь есть улучшения, не такие значительные, но тем не менее ребята работают… Они планомерно, очень аккуратно, жалея личный состав, продвигаются вперед… По Артёмовску без изменений. Противник обстреливает, пока работы не начались по разминированию или обследованию полноценному", - сказал Пушилин. Он подчеркнул, что ситуацию по флангам Артемовска удалось стабилизировать, постепенно ослабевает контроль противника над частью ранее занятых им высот. "В данный момент можно сказать, что ситуация на севере контролируется более уверенно. Нельзя сказать, что противник полностью выбит, но он там еле-еле удерживается", - сказал Пушилин. Он также отметил, что от самой Клещеевки уже "практически ничего не осталось". "Краснолиманское направление и купинское направление, как мы можем видеть, в последнее время радуют. Ребята там двигаются", - заключил он.
https://ria.ru/20230720/front-1885093443.html
донецкая народная республика
артемовск
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1d/1874843937_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_f8d4acac1f5cf01a1ae6eb50d5ba9cfa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, донецкая народная республика, артемовск, денис пушилин, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Артемовск, Денис Пушилин, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Пушилин заявил, что ситуация в районе Артемовска осталась без изменений

Пушилин: ситуация по Артемовску не изменилась, но по другим направлениям есть улучшения

© РИА Новости | Перейти в медиабанкУничтоженный танк ВСУ в селе у линии соприкосновения на Артемовском направлении
Уничтоженный танк ВСУ в селе у линии соприкосновения на Артемовском направлении - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Уничтоженный танк ВСУ в селе у линии соприкосновения на Артемовском направлении. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Ситуация в Артемовске остается без изменений, там продолжаются постоянные обстрелы со стороны ВСУ, по другим направлениям есть улучшения, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live".
"Марьинское направление - без существенных изменений в плане позиций, но опять же постоянные попытки как раз атаковать, и здесь никакого результата это не приносит кроме потери живой силы и техники у противника… Авдеевское направление – здесь есть улучшения, не такие значительные, но тем не менее ребята работают… Они планомерно, очень аккуратно, жалея личный состав, продвигаются вперед… По Артёмовску без изменений. Противник обстреливает, пока работы не начались по разминированию или обследованию полноценному", - сказал Пушилин.
Он подчеркнул, что ситуацию по флангам Артемовска удалось стабилизировать, постепенно ослабевает контроль противника над частью ранее занятых им высот. "В данный момент можно сказать, что ситуация на севере контролируется более уверенно. Нельзя сказать, что противник полностью выбит, но он там еле-еле удерживается", - сказал Пушилин. Он также отметил, что от самой Клещеевки уже "практически ничего не осталось".
"Краснолиманское направление и купинское направление, как мы можем видеть, в последнее время радуют. Ребята там двигаются", - заключил он.
Сгоревший дом в Артемовске - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
"Ведут себя нагло". Что творится в Артемовске
20 июля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаАртемовскДенис ПушилинРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала