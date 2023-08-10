https://ria.ru/20230810/artemovsk-1889219604.html
Пушилин заявил, что ситуация в районе Артемовска осталась без изменений
Пушилин заявил, что ситуация в районе Артемовска осталась без изменений - РИА Новости, 10.08.2023
Пушилин заявил, что ситуация в районе Артемовска осталась без изменений
Ситуация в Артемовске остается без изменений, там продолжаются постоянные обстрелы со стороны ВСУ, по другим направлениям есть улучшения, заявил врио главы ДНР... РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T10:25
2023-08-10T10:25
2023-08-10T10:25
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
артемовск
денис пушилин
россия
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Ситуация в Артемовске остается без изменений, там продолжаются постоянные обстрелы со стороны ВСУ, по другим направлениям есть улучшения, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live". "Марьинское направление - без существенных изменений в плане позиций, но опять же постоянные попытки как раз атаковать, и здесь никакого результата это не приносит кроме потери живой силы и техники у противника… Авдеевское направление – здесь есть улучшения, не такие значительные, но тем не менее ребята работают… Они планомерно, очень аккуратно, жалея личный состав, продвигаются вперед… По Артёмовску без изменений. Противник обстреливает, пока работы не начались по разминированию или обследованию полноценному", - сказал Пушилин. Он подчеркнул, что ситуацию по флангам Артемовска удалось стабилизировать, постепенно ослабевает контроль противника над частью ранее занятых им высот. "В данный момент можно сказать, что ситуация на севере контролируется более уверенно. Нельзя сказать, что противник полностью выбит, но он там еле-еле удерживается", - сказал Пушилин. Он также отметил, что от самой Клещеевки уже "практически ничего не осталось". "Краснолиманское направление и купинское направление, как мы можем видеть, в последнее время радуют. Ребята там двигаются", - заключил он.
https://ria.ru/20230720/front-1885093443.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, донецкая народная республика, артемовск, денис пушилин, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Артемовск, Денис Пушилин, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Пушилин заявил, что ситуация в районе Артемовска осталась без изменений
Пушилин: ситуация по Артемовску не изменилась, но по другим направлениям есть улучшения
МОСКВА, 10 авг – РИА Новости.
Ситуация в Артемовске остается без изменений, там продолжаются постоянные обстрелы со стороны ВСУ, по другим направлениям есть улучшения, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live"
.
"Марьинское направление - без существенных изменений в плане позиций, но опять же постоянные попытки как раз атаковать, и здесь никакого результата это не приносит кроме потери живой силы и техники у противника… Авдеевское направление – здесь есть улучшения, не такие значительные, но тем не менее ребята работают… Они планомерно, очень аккуратно, жалея личный состав, продвигаются вперед… По Артёмовску без изменений. Противник обстреливает, пока работы не начались по разминированию или обследованию полноценному", - сказал Пушилин.
Он подчеркнул, что ситуацию по флангам Артемовска удалось стабилизировать, постепенно ослабевает контроль противника над частью ранее занятых им высот. "В данный момент можно сказать, что ситуация на севере контролируется более уверенно. Нельзя сказать, что противник полностью выбит, но он там еле-еле удерживается", - сказал Пушилин. Он также отметил, что от самой Клещеевки уже "практически ничего не осталось".
"Краснолиманское направление и купинское направление, как мы можем видеть, в последнее время радуют. Ребята там двигаются", - заключил он.
"Ведут себя нагло". Что творится в Артемовске