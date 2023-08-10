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Виталия Гогунского не пустили в Грузию - РИА Новости, 10.08.2023
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Культура
 
11:53 10.08.2023
https://ria.ru/20230810/akter-1889240891.html
Виталия Гогунского не пустили в Грузию
Виталия Гогунского не пустили в Грузию - РИА Новости, 10.08.2023
Виталия Гогунского не пустили в Грузию
Российского актера Виталия Гогунского не пустили в Грузию, сообщил РИА Новости директор артиста Табриз Шахиди, предположив, что причины – политические. РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T11:53
2023-08-10T11:53
культура
грузия
москва
кино и сериалы
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Российского актера Виталия Гогунского не пустили в Грузию, сообщил РИА Новости директор артиста Табриз Шахиди, предположив, что причины – политические. "Он летит уже в Москву. Говорил с ним на взлетной полосе в Тбилисском аэропорту. Все в порядке. "Граница" не впустила его в Грузии. Причины очевидны – политические", – сказал собеседник агентства.Ранее в телеграм-каналах сообщалось, что Гогунский, который должен был участвовать в съемках проекта в Грузии, летит обратно в Москву.
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грузия, москва, кино и сериалы
Культура, Грузия, Москва, Кино и сериалы
Виталия Гогунского не пустили в Грузию

Российского актера Виталия Гогунского не пустили в Грузию

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкАктер Виталий Гогунский
Актер Виталий Гогунский - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Российского актера Виталия Гогунского не пустили в Грузию, сообщил РИА Новости директор артиста Табриз Шахиди, предположив, что причины – политические.
"Он летит уже в Москву. Говорил с ним на взлетной полосе в Тбилисском аэропорту. Все в порядке. "Граница" не впустила его в Грузии. Причины очевидны – политические", – сказал собеседник агентства.
Ранее в телеграм-каналах сообщалось, что Гогунский, который должен был участвовать в съемках проекта в Грузии, летит обратно в Москву.
Российский актер, композитор, телеведущий, певец и продюсер Виталий Гогунский - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
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7 марта, 08:00
 
КультураГрузияМоскваКино и сериалы
 
 
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