https://ria.ru/20230810/akter-1889240891.html

Виталия Гогунского не пустили в Грузию

Виталия Гогунского не пустили в Грузию - РИА Новости, 10.08.2023

Виталия Гогунского не пустили в Грузию

Российского актера Виталия Гогунского не пустили в Грузию, сообщил РИА Новости директор артиста Табриз Шахиди, предположив, что причины – политические. РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T11:53

2023-08-10T11:53

2023-08-10T11:53

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кино и сериалы

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Российского актера Виталия Гогунского не пустили в Грузию, сообщил РИА Новости директор артиста Табриз Шахиди, предположив, что причины – политические. "Он летит уже в Москву. Говорил с ним на взлетной полосе в Тбилисском аэропорту. Все в порядке. "Граница" не впустила его в Грузии. Причины очевидны – политические", – сказал собеседник агентства.Ранее в телеграм-каналах сообщалось, что Гогунский, который должен был участвовать в съемках проекта в Грузии, летит обратно в Москву.

https://ria.ru/20230307/gogunskiy-1856088631.html

грузия

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

грузия, москва, кино и сериалы