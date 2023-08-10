Агроэкспорт из Ростовской области вырос вдвое в 2023 году
Агроэкспорт из Ростовской области вырос вдвое с начала 2023 года
Уборка пшеницы. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 авг - РИА Новости. Экспорт продукции агропромышленного комплекса из Ростовской области с начала текущего года составил почти 17 миллионов тонн, что в два раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил журналистам первый заместитель губернатора региона Виктор Гончаров в рамках заседания общественного совета и коллегии минсельхозпрода области.
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"На ситуацию с экспортом оказывают влияние как внешние, так и внутренние факторы. Тем не менее, по предварительным данным, к началу августа агроэкспорт из Ростовской области составил почти 17 миллионов тонн, что в два раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года", - сказал Гончаров. В денежном выражении в фактических ценах экспорт продукции АПК составил почти 5,3 миллиона долларов, что на 49% превышает аналогичный показатель прошлого года, добавил он.
По данным первого замгубернатора, большую часть агроэкспорта заняли зерновые - 14,3 миллиона тонн. В текущем году экспорт зерновых в натуральном выражении больше в 2,3 раза 2022 года, в стоимостном выражении - больше на 82,7% уровня прошлого года. В целом в структуре агроэкспорта злаки составляют более 75%, продукция масложировой отрасли - 15%, прочая продукция АПК - 9,6%. Продукция из региона поставляется практически в 100 стран мира. Основными импортерами зерновых остались Турция, Египет и Бангладеш.
Гончаров напомнил, что в последние несколько лет Ростовская область собирает рекордные урожаи, которые достигаются, в том числе, благодаря ученым региона и научного сопровождения отрасли. Так, за последние три года в сельхозпроизводство было внедрено 147 научных разработок, научные и образовательные учреждения активно предоставляют консультации в сфере сельхозпроизводства.