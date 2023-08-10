https://ria.ru/20230810/adygeya-1889292525.html

Адыгея получит 450 млн рублей на ремонт крупнейшего в Европе бассейна

Адыгея получит 450 млн рублей на ремонт крупнейшего в Европе бассейна - РИА Новости, 10.08.2023

Адыгея получит 450 млн рублей на ремонт крупнейшего в Европе бассейна

Адыгее выделят 450 миллионов рублей на ремонт крупнейшего в Европе майкопского бассейна в горпарке, сообщает пресс-служба республиканского правительства. РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T15:01

2023-08-10T15:01

2023-08-10T15:04

республика адыгея

мурат кумпилов

майкоп

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МАЙКОП, 10 авг - РИА Новости. Адыгее выделят 450 миллионов рублей на ремонт крупнейшего в Европе майкопского бассейна в горпарке, сообщает пресс-служба республиканского правительства. Президиум правкомиссии по региональному развитию в РФ одобрил предложения по выделению Адыгее специального казначейского кредита на капстроительство в объеме около 1,4 миллиарда рублей. Одна часть из этих средств пойдет на развитие рекреационной зоны в Майкопе, другая – на дорожную инфраструктуру в горной части республики. говорится в сообщении. "Выделенные 450 миллионов рублей будут направлены на капитальный ремонт бассейна, который считается самым большим плавательным бассейном открытого типа в Европе (длина – более 450 метров, ширина – от 35 метров до 80 метров, площадь чаши бассейна – 30,8 тысячи квадратных метров). Он всегда привлекал большое число отдыхающих, но из-за непригодного технического состояния был закрыт", - пояснили в пресс-службе. Там напомнили, что в вопросе реконструкции бассейна республика ранее заручилась поддержкой руководства правительства России, что и позволило добиться одобрения заявки. "Сделаем все необходимое, чтобы как можно эффективнее реализовать проект. После поступления средств и проведения всех необходимых конкурсных процедур сразу приступим к капремонту бассейна", – приводит пресс-служба слова главы Адыгеи Мурата Кумпилова, прокомментировавшего решение правкомиссии о выделении средств. Он также отметил, что параллельно в Майкопе продолжается работа над созданием лесопарковой зоны "Мэздах", которая вместе с бассейном, набережной и обновленным горпарком станет частью единого рекреационного комплекса и новой точкой притяжения жителей республики и туристов.

https://ria.ru/20230808/adygeya-1888910115.html

майкоп

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

мурат кумпилов, майкоп