https://ria.ru/20230810/adygeya-1889292525.html
Адыгея получит 450 млн рублей на ремонт крупнейшего в Европе бассейна
Адыгея получит 450 млн рублей на ремонт крупнейшего в Европе бассейна - РИА Новости, 10.08.2023
Адыгея получит 450 млн рублей на ремонт крупнейшего в Европе бассейна
Адыгее выделят 450 миллионов рублей на ремонт крупнейшего в Европе майкопского бассейна в горпарке, сообщает пресс-служба республиканского правительства. РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T15:01
2023-08-10T15:01
2023-08-10T15:04
республика адыгея
мурат кумпилов
майкоп
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МАЙКОП, 10 авг - РИА Новости. Адыгее выделят 450 миллионов рублей на ремонт крупнейшего в Европе майкопского бассейна в горпарке, сообщает пресс-служба республиканского правительства. Президиум правкомиссии по региональному развитию в РФ одобрил предложения по выделению Адыгее специального казначейского кредита на капстроительство в объеме около 1,4 миллиарда рублей. Одна часть из этих средств пойдет на развитие рекреационной зоны в Майкопе, другая – на дорожную инфраструктуру в горной части республики. говорится в сообщении. "Выделенные 450 миллионов рублей будут направлены на капитальный ремонт бассейна, который считается самым большим плавательным бассейном открытого типа в Европе (длина – более 450 метров, ширина – от 35 метров до 80 метров, площадь чаши бассейна – 30,8 тысячи квадратных метров). Он всегда привлекал большое число отдыхающих, но из-за непригодного технического состояния был закрыт", - пояснили в пресс-службе. Там напомнили, что в вопросе реконструкции бассейна республика ранее заручилась поддержкой руководства правительства России, что и позволило добиться одобрения заявки. "Сделаем все необходимое, чтобы как можно эффективнее реализовать проект. После поступления средств и проведения всех необходимых конкурсных процедур сразу приступим к капремонту бассейна", – приводит пресс-служба слова главы Адыгеи Мурата Кумпилова, прокомментировавшего решение правкомиссии о выделении средств. Он также отметил, что параллельно в Майкопе продолжается работа над созданием лесопарковой зоны "Мэздах", которая вместе с бассейном, набережной и обновленным горпарком станет частью единого рекреационного комплекса и новой точкой притяжения жителей республики и туристов.
https://ria.ru/20230808/adygeya-1888910115.html
майкоп
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мурат кумпилов, майкоп
Республика Адыгея, Мурат Кумпилов, Майкоп
МАЙКОП, 10 авг - РИА Новости. Адыгее выделят 450 миллионов рублей на ремонт крупнейшего в Европе майкопского бассейна в горпарке, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
Президиум правкомиссии по региональному развитию в РФ
одобрил предложения по выделению Адыгее специального казначейского кредита на капстроительство в объеме около 1,4 миллиарда рублей. Одна часть из этих средств пойдет на развитие рекреационной зоны в Майкопе
, другая – на дорожную инфраструктуру в горной части республики. говорится в сообщении.
Глава Адыгеи призвал строителей помнить о качестве
"Выделенные 450 миллионов рублей будут направлены на капитальный ремонт бассейна, который считается самым большим плавательным бассейном открытого типа в Европе (длина – более 450 метров, ширина – от 35 метров до 80 метров, площадь чаши бассейна – 30,8 тысячи квадратных метров). Он всегда привлекал большое число отдыхающих, но из-за непригодного технического состояния был закрыт", - пояснили в пресс-службе.
Там напомнили, что в вопросе реконструкции бассейна республика ранее заручилась поддержкой руководства правительства России, что и позволило добиться одобрения заявки.
"Сделаем все необходимое, чтобы как можно эффективнее реализовать проект. После поступления средств и проведения всех необходимых конкурсных процедур сразу приступим к капремонту бассейна", – приводит пресс-служба слова главы Адыгеи Мурата Кумпилова
, прокомментировавшего решение правкомиссии о выделении средств.
Он также отметил, что параллельно в Майкопе продолжается работа над созданием лесопарковой зоны "Мэздах", которая вместе с бассейном, набережной и обновленным горпарком станет частью единого рекреационного комплекса и новой точкой притяжения жителей республики и туристов.