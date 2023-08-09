https://ria.ru/20230809/zemletryasenie-1889056284.html

Сейсмолог уехал из Стамбула, спрогнозировав мощное землетрясение в Турции

Сейсмолог уехал из Стамбула, спрогнозировав мощное землетрясение в Турции - РИА Новости, 09.08.2023

Сейсмолог уехал из Стамбула, спрогнозировав мощное землетрясение в Турции

Известный турецкий сейсмолог Джеляль Шенгёр заявил, что решил переехать из Стамбула ввиду неминуемой угрозы землетрясения, некоторые коллеги раскритиковали его... РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T13:25

2023-08-09T13:25

2023-08-09T13:25

стамбул

турция

мраморное море

реджеп тайип эрдоган

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СТАМБУЛ, 9 авг – РИА Новости. Известный турецкий сейсмолог Джеляль Шенгёр заявил, что решил переехать из Стамбула ввиду неминуемой угрозы землетрясения, некоторые коллеги раскритиковали его поведение. Шенгёр заявил в интервью турецкому журналисту Фатиху Алтайлы, находясь в больнице, что принял решение переехать из Стамбула ввиду угрозы землетрясения, которое может сотрясти город. "60-70 тысяч зданий, если не обрушатся сразу, будут сильно разрушены, на улицы невозможно будет попасть из-за спасательных работ, важнейшие трассы города придут в негодность, а выжившие в условиях создавшегося хаоса, может быть, будут заблокированы в городе на несколько дней или недель", - так описал свои ожидания ученый. Он опасается, что в городе будет разрушена инфраструктура, не будет хватать спасателей, ситуация может дойти до голода и мародерства. Ученый собрался переехать на дачу или в окрестности города Чанаккале, где, впрочем, также сохраняется угроза землетрясений. В ответ на это давний соперник Шенгёра сейсмолог Наджи Гёрюр раскритиковал данное решение. "Я сам не думаю куда-либо переезжать и не считаю это правильным... Мы, ученые, представляем всех. Как я смогу дальше жить, если я спасу себя, а сотни тысяч людей будут оставлены умирать?" - заявил ученый порталу Medyatava. При этом он указал на важность принятия планов по реагированию на подобную катастрофу. Глава обсерватории Кандилли Халюк Озенер в свою очередь отметил, что важно пытаться подготовиться к землетрясению, а не переезжать. "Даже в Конье, где нет никаких сейсморазломов, на днях произошло землетрясение, его никто не предсказывал", - сказал он агентству DHA. Специалист подчеркнул, что в районе Мраморного моря происходит порядка 900 землетрясений в год, а землетрясение магнитудой выше 7 не исключает никто из ученых – но точно предсказать, когда оно произойдет, не может никто. К тому же в Турции, которая в целом находится в сейсмоопасной зоне, активны сейчас более 500 разломов. "Если фундамент дома надежный, вы далеко от эпицентра и здание построено по всем правилам, то вы пострадаете меньше всех от землетрясения. Тот факт, что разлом проходит по дну Мраморного моря, а не на суше в городе, является преимуществом", - отметил Озенер. Одна из веток Северо-Анатолийского разлома проходит в Мраморном море ровно у берегов Стамбула. Ученые прогнозируют мощное землетрясение магнитудой выше 7 в Стамбуле и регионе Мраморного моря, экономические последствия ощутит вся Турция, заявил ранее РИА Новости профессор сейсмологии, член Совета ученых мэрии Стамбула по вопросам землетрясений Халюк Эйидоган. Стамбул обеспечивает 35% ВВП страны, отметил он. Турецкие власти планируют расселить жителей порядка полутора миллионов квартир в Стамбуле, расположенных в несейсмостойких домах, заявил в марте теперь уже бывший турецкий министр градостроительства Мурат Курум. Оппозиционный мэр Стамбула Экрем Имамоглу раскритиковал эти планы, указав на проблемы с перенаселенностью города. Имамоглу ранее презентовал планы мэрии по подготовке к землетрясению и заявил, что это неизбежно, но предсказать точно, когда стихия ударит, невозможно. По расчетам мэрии, в случае землетрясения магнитудой 7,5 обрушатся не менее 90 тысяч зданий, около 4,5 миллионам граждан может понадобиться временное жилье. В апреле президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о планах создания "резервных" городов на берегу планируемого Стамбульского канала для расселения опасных с точки зрения сейсмоустойчивости районов. Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. По последним данным, в Турции погибли более 55 тысяч человек.

https://ria.ru/20230704/zemletryasenie-1882037536.html

https://ria.ru/20230209/tsunami-1850702485.html

https://ria.ru/20230719/pamyat-1884972346.html

https://ria.ru/20230809/filippiny-1888970325.html

https://ria.ru/20230722/turtsiya-1885632103.html

стамбул

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мраморное море

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стамбул, турция, мраморное море, реджеп тайип эрдоган