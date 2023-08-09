https://ria.ru/20230809/zelenskiy-1888990753.html

В Сети набросились на Зеленского после одной фотографии

В Сети набросились на Зеленского после одной фотографии - РИА Новости, 09.08.2023

В Сети набросились на Зеленского после одной фотографии

Пользователи Twitter негативно отреагировали на новость о том, что президент Украины Владимир Зеленский опробовал специальный полетный симулятор, переданный... РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T09:46

2023-08-09T09:46

2023-08-09T11:36

специальная военная операция на украине

в мире

украина

владимир зеленский

f-16

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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Пользователи Twitter негативно отреагировали на новость о том, что президент Украины Владимир Зеленский опробовал специальный полетный симулятор, переданный Чехией для обучения пилотов на самолетах F-16. "Слава слабоумию!" — написал YCell."Вы главный виновник войны, вы продались американцам, угрожали России и теперь расплачиваетесь за последствия. История будет судить вас и Украину тоже", — добавил Pere Plans."Зеленский продает Украину тем, кто больше заплатит", — поделился мнением ghazibousselmi."Реальность жестока", — заявила sophia juliet."Украина никогда не победит", — заключили читатели.Как отмечал глава российского МИД Сергей Лавров, США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с Россией, и это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, появление у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.

https://ria.ru/20230804/f-16-1888237148.html

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в мире, украина, владимир зеленский, f-16