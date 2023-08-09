В Сети набросились на Зеленского после одной фотографии
Пользователи Twitter набросились на Зеленского после фотографии с симулятором для F-16
© AP Photo / Mindaugas KulbisПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
© Фото : Офис Президента УкраиныВладимир Зеленский пилотирует американский истребитель F-16 на симуляторе
© Фото : Офис Президента Украины
Владимир Зеленский пилотирует американский истребитель F-16 на симуляторе
"Вы главный виновник войны, вы продались американцам, угрожали России и теперь расплачиваетесь за последствия. История будет судить вас и Украину тоже", — добавил Pere Plans.
"Зеленский продает Украину тем, кто больше заплатит", — поделился мнением ghazibousselmi.
"Зеленский продает Украину тем, кто больше заплатит", — поделился мнением ghazibousselmi.
"Реальность жестока", — заявила sophia juliet.
"Украина никогда не победит", — заключили читатели.
Как отмечал глава российского МИД Сергей Лавров, США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с Россией, и это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, появление у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.
Как отмечал глава российского МИД Сергей Лавров, США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с Россией, и это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, появление у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.