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В Сети набросились на Зеленского после одной фотографии - РИА Новости, 09.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:46 09.08.2023 (обновлено: 11:36 09.08.2023)
https://ria.ru/20230809/zelenskiy-1888990753.html
В Сети набросились на Зеленского после одной фотографии
В Сети набросились на Зеленского после одной фотографии - РИА Новости, 09.08.2023
В Сети набросились на Зеленского после одной фотографии
Пользователи Twitter негативно отреагировали на новость о том, что президент Украины Владимир Зеленский опробовал специальный полетный симулятор, переданный... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T09:46
2023-08-09T11:36
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
f-16
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Пользователи Twitter негативно отреагировали на новость о том, что президент Украины Владимир Зеленский опробовал специальный полетный симулятор, переданный Чехией для обучения пилотов на самолетах F-16. "Слава слабоумию!" — написал YCell."Вы главный виновник войны, вы продались американцам, угрожали России и теперь расплачиваетесь за последствия. История будет судить вас и Украину тоже", — добавил Pere Plans."Зеленский продает Украину тем, кто больше заплатит", — поделился мнением ghazibousselmi."Реальность жестока", — заявила sophia juliet."Украина никогда не победит", — заключили читатели.Как отмечал глава российского МИД Сергей Лавров, США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с Россией, и это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, появление у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.
https://ria.ru/20230804/f-16-1888237148.html
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в мире, украина, владимир зеленский, f-16
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, F-16
В Сети набросились на Зеленского после одной фотографии

Пользователи Twitter набросились на Зеленского после фотографии с симулятором для F-16

© AP Photo / Mindaugas KulbisПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Пользователи Twitter негативно отреагировали на новость о том, что президент Украины Владимир Зеленский опробовал специальный полетный симулятор, переданный Чехией для обучения пилотов на самолетах F-16.

"Слава слабоумию!" — написал YCell.
© Фото : Офис Президента УкраиныВладимир Зеленский пилотирует американский истребитель F-16 на симуляторе
Владимир Зеленский пилотирует американский истребитель F-16 на симуляторе - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© Фото : Офис Президента Украины
Владимир Зеленский пилотирует американский истребитель F-16 на симуляторе
"Вы главный виновник войны, вы продались американцам, угрожали России и теперь расплачиваетесь за последствия. История будет судить вас и Украину тоже", — добавил Pere Plans.

"Зеленский продает Украину тем, кто больше заплатит", — поделился мнением ghazibousselmi.
"Реальность жестока", — заявила sophia juliet.
"Украина никогда не победит", — заключили читатели.

Как отмечал глава российского МИД Сергей Лавров, США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с Россией, и это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, появление у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
СМИ: поставка Киеву истребителей F-16 не изменит ситуацию в зоне конфликта
4 августа, 16:45
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийF-16
 
 
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