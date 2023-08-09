Ефимов: на премию "Лучший промдизайн России" принято более 500 заявок
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Свыше 500 заявок из 36 регионов РФ зарегистрировано на соискание премии "Лучший промышленный дизайн России", сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Он добавил, что лауреаты в трех номинациях - "Дизайн-продукт", "Дизайн-прототип" и "Приз зрительских симпатий" - станут известны в конце августа. Победителей в двух первых номинациях определит жюри из специалистов, тогда как в третьей всё решится путем народного голосования. Победители смогут разместить на своей продукции специальный знак, который повысит статус изделия и продемонстрирует положительную оценку экспертов.
"Промышленный дизайн помогает предприятиям оптимизировать производственные процессы, сокращая затраты на разработку и выпуск продукции. И в столице создается благоприятная среда для развития этого направления" - отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
Ранее об учреждении в столице премии "Лучший промышленный дизайн России" объявил мэр Сергей Собянин. Цель премии – выявить достижения в области промдизайна и популяризировать его среди производственных предприятий.
Москва – город с развитым производством. В столице работает почти четыре тысячи промышленных площадок, на которых трудоустроено свыше 720 тысяч человек. При этом ежегодно открываются от 40 до 50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Здесь делают самые разнообразные товары: одежду, обувь, косметику, мебель, предметы декора, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику и многое другое. А еще здесь активно внедряют инновации.