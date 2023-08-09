https://ria.ru/20230809/zayavki-1888933570.html

Ефимов: на премию "Лучший промдизайн России" принято более 500 заявок

Ефимов: на премию "Лучший промдизайн России" принято более 500 заявок - РИА Новости, 09.08.2023

Ефимов: на премию "Лучший промдизайн России" принято более 500 заявок

Свыше 500 заявок из 36 регионов РФ зарегистрировано на соискание премии "Лучший промышленный дизайн России", сообщил заммэра по вопросам экономической политики... РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T14:10

2023-08-09T14:10

2023-08-09T16:24

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Свыше 500 заявок из 36 регионов РФ зарегистрировано на соискание премии "Лучший промышленный дизайн России", сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Он добавил, что лауреаты в трех номинациях - "Дизайн-продукт", "Дизайн-прототип" и "Приз зрительских симпатий" - станут известны в конце августа. Победителей в двух первых номинациях определит жюри из специалистов, тогда как в третьей всё решится путем народного голосования. Победители смогут разместить на своей продукции специальный знак, который повысит статус изделия и продемонстрирует положительную оценку экспертов."Промышленный дизайн помогает предприятиям оптимизировать производственные процессы, сокращая затраты на разработку и выпуск продукции. И в столице создается благоприятная среда для развития этого направления" - отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Ранее об учреждении в столице премии "Лучший промышленный дизайн России" объявил мэр Сергей Собянин. Цель премии – выявить достижения в области промдизайна и популяризировать его среди производственных предприятий.Москва – город с развитым производством. В столице работает почти четыре тысячи промышленных площадок, на которых трудоустроено свыше 720 тысяч человек. При этом ежегодно открываются от 40 до 50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Здесь делают самые разнообразные товары: одежду, обувь, косметику, мебель, предметы декора, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику и многое другое. А еще здесь активно внедряют инновации.

https://ria.ru/20230724/premiya-1885604101.html

москва

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2023

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

владимир ефимов (правительство москвы) , москва