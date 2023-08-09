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В Югре отмечают Международный день коренных народов - РИА Новости, 09.08.2023
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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
 
19:25 09.08.2023
https://ria.ru/20230809/yugra-1889153092.html
В Югре отмечают Международный день коренных народов
В Югре отмечают Международный день коренных народов - РИА Новости, 09.08.2023
В Югре отмечают Международный день коренных народов
Концерт, ярмарка, традиционные игры и другие праздничные мероприятия проходят в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в честь Международного дня коренных... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T19:25
2023-08-09T19:25
ханты-мансийский автономный округ
наталья комарова
югра
нефтеюганск
урай
нягань
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 авг – РИА Новости. Концерт, ярмарка, традиционные игры и другие праздничные мероприятия проходят в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в честь Международного дня коренных народов мира, сообщает департамент внутренней политики региона. "Губернатор Югры Наталья Комарова приняла участие в праздничных мероприятиях, посвященных Международному дню коренных народов мира, который ежегодно отмечается 9 августа по инициативе Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций", - говорится в сообщении. В этнографическом музее под открытым небом "Торум Маа" состоялась программа "Ма ай мирием" – "Мой маленький народ" – праздник взаимного уважения культур, языков, обычаев и духовных традиций. Посетителям представили игры народов, проживающих в Югре, в том числе напольные игры обских угров, головоломки и спортивные состязания. Там же югорчане могли изготовить изделия из бисера, бересты, попробовать себя в этноспорте, резьбе по дереву и игре на традиционных музыкальных инструментах. В рамках праздничной программы Наталья Комарова наградила победителей детской региональной викторины, посвященной Международному десятилетию родных языков коренных народов мира за 2022–2032 годы. Участие в викторине приняли 1865 детей и подростков от 7 до 15 лет из 22 муниципальных образований. В числе лучших – 17 ребят из Нефтеюганска, Урая, Нягани, Югорска, Ханты-Мансийска и Ханты-Мансийского района. Помимо этого, награды вручат детям из Макеевки Луганской Народной Республики, победившим в этноквизе "Культурное наследие народов России". В праздничной программе также запланированы концерт, мастер-класс "Традиционная хореография обско-угорских народов" и выставка-ярмарка "ORNAMENTUM". В югорском кинопрокате пройдет предпремьерный показ фильма режиссера Александра Авилова "Югорские новеллы". Фильм включает пять новелл, рассказывающих про людей, которые сознательно выбрали жизнь на родовых угодьях или поселках югорской земли. В фильме показаны истории людей разных профессий, которые видят смысл жизни в сохранении национальной культуры, обычаев и быта предков и передачи их детям. Главными действующими лицами новелл стали хранительница старинных хантыйских рецептов, фельдшер санитарной авиации, учительница музыки, современная охотница и оленевод-философ. Югра – один из самых многонациональных регионов в России. В округе проживает более 30 тысяч представителей ханты, манси и ненцев. Половина из них ведет традиционный образ жизни – занимается оленеводством, охотой и рыбалкой. В разных муниципалитетах в течение года проходят традиционные праздники – международные гонки на обласах, дни оленевода, рыбака и охотника, а также Вороний день. В регионе действуют нормативные правовые акты, которые затрагивают вопросы развития жизнедеятельности коренных народов, разработаны десятки мер региональной и федеральной поддержки.
https://ria.ru/20230728/it-stoybischa-1886846656.html
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наталья комарова, югра, нефтеюганск, урай, нягань
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Наталья Комарова, Югра, Нефтеюганск, Урай, Нягань
В Югре отмечают Международный день коренных народов

В Югре проходят праздничные мероприятия в честь Международного дня коренных народов

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкВид на город Ханты-Мансийск
Вид на город Ханты-Мансийск - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© РИА Новости / Владимир Песня
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Вид на город Ханты-Мансийск. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 авг – РИА Новости. Концерт, ярмарка, традиционные игры и другие праздничные мероприятия проходят в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в честь Международного дня коренных народов мира, сообщает департамент внутренней политики региона.
"Губернатор Югры Наталья Комарова приняла участие в праздничных мероприятиях, посвященных Международному дню коренных народов мира, который ежегодно отмечается 9 августа по инициативе Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций", - говорится в сообщении.
Губернатор Ханты‐Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
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28 июля, 13:48
В этнографическом музее под открытым небом "Торум Маа" состоялась программа "Ма ай мирием" – "Мой маленький народ" – праздник взаимного уважения культур, языков, обычаев и духовных традиций. Посетителям представили игры народов, проживающих в Югре, в том числе напольные игры обских угров, головоломки и спортивные состязания. Там же югорчане могли изготовить изделия из бисера, бересты, попробовать себя в этноспорте, резьбе по дереву и игре на традиционных музыкальных инструментах.
В рамках праздничной программы Наталья Комарова наградила победителей детской региональной викторины, посвященной Международному десятилетию родных языков коренных народов мира за 2022–2032 годы. Участие в викторине приняли 1865 детей и подростков от 7 до 15 лет из 22 муниципальных образований. В числе лучших – 17 ребят из Нефтеюганска, Урая, Нягани, Югорска, Ханты-Мансийска и Ханты-Мансийского района. Помимо этого, награды вручат детям из Макеевки Луганской Народной Республики, победившим в этноквизе "Культурное наследие народов России".
В праздничной программе также запланированы концерт, мастер-класс "Традиционная хореография обско-угорских народов" и выставка-ярмарка "ORNAMENTUM".
В югорском кинопрокате пройдет предпремьерный показ фильма режиссера Александра Авилова "Югорские новеллы". Фильм включает пять новелл, рассказывающих про людей, которые сознательно выбрали жизнь на родовых угодьях или поселках югорской земли. В фильме показаны истории людей разных профессий, которые видят смысл жизни в сохранении национальной культуры, обычаев и быта предков и передачи их детям. Главными действующими лицами новелл стали хранительница старинных хантыйских рецептов, фельдшер санитарной авиации, учительница музыки, современная охотница и оленевод-философ.
Югра – один из самых многонациональных регионов в России. В округе проживает более 30 тысяч представителей ханты, манси и ненцев. Половина из них ведет традиционный образ жизни – занимается оленеводством, охотой и рыбалкой. В разных муниципалитетах в течение года проходят традиционные праздники – международные гонки на обласах, дни оленевода, рыбака и охотника, а также Вороний день. В регионе действуют нормативные правовые акты, которые затрагивают вопросы развития жизнедеятельности коренных народов, разработаны десятки мер региональной и федеральной поддержки.
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Ханты-Мансийский Автономный ОкругНаталья КомароваЮграНефтеюганскУрайНягань
 
 
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