https://ria.ru/20230809/yugra-1889153092.html

В Югре отмечают Международный день коренных народов

В Югре отмечают Международный день коренных народов - РИА Новости, 09.08.2023

В Югре отмечают Международный день коренных народов

Концерт, ярмарка, традиционные игры и другие праздничные мероприятия проходят в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в честь Международного дня коренных... РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T19:25

2023-08-09T19:25

2023-08-09T19:25

ханты-мансийский автономный округ

наталья комарова

югра

нефтеюганск

урай

нягань

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 авг – РИА Новости. Концерт, ярмарка, традиционные игры и другие праздничные мероприятия проходят в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в честь Международного дня коренных народов мира, сообщает департамент внутренней политики региона. "Губернатор Югры Наталья Комарова приняла участие в праздничных мероприятиях, посвященных Международному дню коренных народов мира, который ежегодно отмечается 9 августа по инициативе Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций", - говорится в сообщении. В этнографическом музее под открытым небом "Торум Маа" состоялась программа "Ма ай мирием" – "Мой маленький народ" – праздник взаимного уважения культур, языков, обычаев и духовных традиций. Посетителям представили игры народов, проживающих в Югре, в том числе напольные игры обских угров, головоломки и спортивные состязания. Там же югорчане могли изготовить изделия из бисера, бересты, попробовать себя в этноспорте, резьбе по дереву и игре на традиционных музыкальных инструментах. В рамках праздничной программы Наталья Комарова наградила победителей детской региональной викторины, посвященной Международному десятилетию родных языков коренных народов мира за 2022–2032 годы. Участие в викторине приняли 1865 детей и подростков от 7 до 15 лет из 22 муниципальных образований. В числе лучших – 17 ребят из Нефтеюганска, Урая, Нягани, Югорска, Ханты-Мансийска и Ханты-Мансийского района. Помимо этого, награды вручат детям из Макеевки Луганской Народной Республики, победившим в этноквизе "Культурное наследие народов России". В праздничной программе также запланированы концерт, мастер-класс "Традиционная хореография обско-угорских народов" и выставка-ярмарка "ORNAMENTUM". В югорском кинопрокате пройдет предпремьерный показ фильма режиссера Александра Авилова "Югорские новеллы". Фильм включает пять новелл, рассказывающих про людей, которые сознательно выбрали жизнь на родовых угодьях или поселках югорской земли. В фильме показаны истории людей разных профессий, которые видят смысл жизни в сохранении национальной культуры, обычаев и быта предков и передачи их детям. Главными действующими лицами новелл стали хранительница старинных хантыйских рецептов, фельдшер санитарной авиации, учительница музыки, современная охотница и оленевод-философ. Югра – один из самых многонациональных регионов в России. В округе проживает более 30 тысяч представителей ханты, манси и ненцев. Половина из них ведет традиционный образ жизни – занимается оленеводством, охотой и рыбалкой. В разных муниципалитетах в течение года проходят традиционные праздники – международные гонки на обласах, дни оленевода, рыбака и охотника, а также Вороний день. В регионе действуют нормативные правовые акты, которые затрагивают вопросы развития жизнедеятельности коренных народов, разработаны десятки мер региональной и федеральной поддержки.

https://ria.ru/20230728/it-stoybischa-1886846656.html

https://ria.ru/20230315/semi-1858063967.html

нефтеюганск

урай

нягань

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наталья комарова, югра, нефтеюганск, урай, нягань