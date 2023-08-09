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Россию не пригласили на памятную церемонию в Нагасаки, заявили в МИД - РИА Новости, 09.08.2023
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12:14 09.08.2023 (обновлено: 12:16 09.08.2023)
https://ria.ru/20230809/yaponiya-1889029256.html
Россию не пригласили на памятную церемонию в Нагасаки, заявили в МИД
Россию не пригласили на памятную церемонию в Нагасаки, заявили в МИД - РИА Новости, 09.08.2023
Россию не пригласили на памятную церемонию в Нагасаки, заявили в МИД
Россию не пригласили на церемонию, посвященную 78-летию годовщины атомной бомбардировки Нагасаки, это решение - цинизм и умолчание правды со стороны японских... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T12:14
2023-08-09T12:16
в мире
россия
нагасаки (город)
хиросима (префектура)
япония
фумио кисида
антониу гуттереш
оон
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Россию не пригласили на церемонию, посвященную 78-летию годовщины атомной бомбардировки Нагасаки, это решение - цинизм и умолчание правды со стороны японских властей, заявил на брифинге в среду заместитель директора ДИП МИД России Алексей Зайцев. "Ничего нового в заявлениях японских властей по случаю 78-й годовщины мы не услышали. Это цинизм, умолчание правды и отказ под предлогом сложной геополитической обстановки от приглашения официальных представителей России на мероприятие в память о жертвах этих ядерных ударов", - сказал Зайцев в ходе брифинга. Траурные мероприятия по случаю 78-й годовщины атомной бомбардировки проходят в японском Нагасаки в усеченном формате, в ходе выступления мэр города Сиро Судзуки, премьер-министр Японии Фумио Кисида, а также генсек ООН Антониу Гуттереш не упомянули о том, что бомбардировку японских городов осуществили США. "Администрация во главе с премьер-министром Кисидой в который раз покрывает исполнителя этого бесчеловечного акта, не имевшего никакого военного обоснования. Одновременно Токио продолжает бросаться надуманными заявлениями в ядерном шантаже со стороны России, счетно пытаясь спрятать свое малодушие в отношении Вашингтона со ссылками на ситуацию на Украине, которая никак не связана с трагедиями в Хиросиме и Нагасаки", - добавил он. Зайцев подчеркнул, что именно СССР был по сути "единственной страной, с самого начала дававшей миру правду об ужасных последствиях тех катастрофических событиях, включая публикации в полном объеме архивных материалов с реальными фактами о Хиросиме и Нагасаки". Девятого августа 1945 года в 11 часов 2 минуты на Нагасаки американскими ВВС была сброшена атомная бомба Fat Man ("Толстяк") мощностью 20 килотонн и массой 4,5 тонны. Погибли и пропали без вести более 73 тысяч человек, позднее от облучения и ранений умерли ещё 35 тысяч человек. Более 50% пострадавших получили ожоги, до 30% получили повреждения от ударной волны, 20% подверглись действию проникающей радиации. Пожары уничтожили большую часть жилых зданий. Последствия второй бомбардировки были не менее ужасающими, чем первой - в Хиросиме, произошедшей 6 августа.
https://ria.ru/20230809/yaponiya-1889023656.html
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россия
нагасаки (город)
хиросима (префектура)
япония
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в мире, россия, нагасаки (город), хиросима (префектура), япония, фумио кисида, антониу гуттереш, оон, вторая мировая война (1939-1945)
В мире, Россия, Нагасаки (город), Хиросима (префектура), Япония, Фумио Кисида, Антониу Гуттереш, ООН, Вторая мировая война (1939-1945)
Россию не пригласили на памятную церемонию в Нагасаки, заявили в МИД

В МИД назвали отсутствие приглашения России на памятную церемонию в Нагасаки цинизмом

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Россию не пригласили на церемонию, посвященную 78-летию годовщины атомной бомбардировки Нагасаки, это решение - цинизм и умолчание правды со стороны японских властей, заявил на брифинге в среду заместитель директора ДИП МИД России Алексей Зайцев.
"Ничего нового в заявлениях японских властей по случаю 78-й годовщины мы не услышали. Это цинизм, умолчание правды и отказ под предлогом сложной геополитической обстановки от приглашения официальных представителей России на мероприятие в память о жертвах этих ядерных ударов", - сказал Зайцев в ходе брифинга.
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Траурные мероприятия по случаю 78-й годовщины атомной бомбардировки проходят в японском Нагасаки в усеченном формате, в ходе выступления мэр города Сиро Судзуки, премьер-министр Японии Фумио Кисида, а также генсек ООН Антониу Гуттереш не упомянули о том, что бомбардировку японских городов осуществили США.
"Администрация во главе с премьер-министром Кисидой в который раз покрывает исполнителя этого бесчеловечного акта, не имевшего никакого военного обоснования. Одновременно Токио продолжает бросаться надуманными заявлениями в ядерном шантаже со стороны России, счетно пытаясь спрятать свое малодушие в отношении Вашингтона со ссылками на ситуацию на Украине, которая никак не связана с трагедиями в Хиросиме и Нагасаки", - добавил он.
Зайцев подчеркнул, что именно СССР был по сути "единственной страной, с самого начала дававшей миру правду об ужасных последствиях тех катастрофических событиях, включая публикации в полном объеме архивных материалов с реальными фактами о Хиросиме и Нагасаки".
Девятого августа 1945 года в 11 часов 2 минуты на Нагасаки американскими ВВС была сброшена атомная бомба Fat Man ("Толстяк") мощностью 20 килотонн и массой 4,5 тонны. Погибли и пропали без вести более 73 тысяч человек, позднее от облучения и ранений умерли ещё 35 тысяч человек. Более 50% пострадавших получили ожоги, до 30% получили повреждения от ударной волны, 20% подверглись действию проникающей радиации. Пожары уничтожили большую часть жилых зданий. Последствия второй бомбардировки были не менее ужасающими, чем первой - в Хиросиме, произошедшей 6 августа.
Люди у Купола Гэмбаку во время мероприятий в память о жертвах катастрофы в Хиросиме - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
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В миреРоссияНагасаки (город)Хиросима (префектура)ЯпонияФумио КисидаАнтониу ГуттерешООНВторая мировая война (1939-1945)
 
 
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