Россию не пригласили на памятную церемонию в Нагасаки, заявили в МИД
В МИД назвали отсутствие приглашения России на памятную церемонию в Нагасаки цинизмом
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Россию не пригласили на церемонию, посвященную 78-летию годовщины атомной бомбардировки Нагасаки, это решение - цинизм и умолчание правды со стороны японских властей, заявил на брифинге в среду заместитель директора ДИП МИД России Алексей Зайцев.
"Ничего нового в заявлениях японских властей по случаю 78-й годовщины мы не услышали. Это цинизм, умолчание правды и отказ под предлогом сложной геополитической обстановки от приглашения официальных представителей России на мероприятие в память о жертвах этих ядерных ударов", - сказал Зайцев в ходе брифинга.
Траурные мероприятия по случаю 78-й годовщины атомной бомбардировки проходят в японском Нагасаки в усеченном формате, в ходе выступления мэр города Сиро Судзуки, премьер-министр Японии Фумио Кисида, а также генсек ООН Антониу Гуттереш не упомянули о том, что бомбардировку японских городов осуществили США.
"Администрация во главе с премьер-министром Кисидой в который раз покрывает исполнителя этого бесчеловечного акта, не имевшего никакого военного обоснования. Одновременно Токио продолжает бросаться надуманными заявлениями в ядерном шантаже со стороны России, счетно пытаясь спрятать свое малодушие в отношении Вашингтона со ссылками на ситуацию на Украине, которая никак не связана с трагедиями в Хиросиме и Нагасаки", - добавил он.
Зайцев подчеркнул, что именно СССР был по сути "единственной страной, с самого начала дававшей миру правду об ужасных последствиях тех катастрофических событиях, включая публикации в полном объеме архивных материалов с реальными фактами о Хиросиме и Нагасаки".
Девятого августа 1945 года в 11 часов 2 минуты на Нагасаки американскими ВВС была сброшена атомная бомба Fat Man ("Толстяк") мощностью 20 килотонн и массой 4,5 тонны. Погибли и пропали без вести более 73 тысяч человек, позднее от облучения и ранений умерли ещё 35 тысяч человек. Более 50% пострадавших получили ожоги, до 30% получили повреждения от ударной волны, 20% подверглись действию проникающей радиации. Пожары уничтожили большую часть жилых зданий. Последствия второй бомбардировки были не менее ужасающими, чем первой - в Хиросиме, произошедшей 6 августа.