https://ria.ru/20230809/yaponiya-1889029256.html

Россию не пригласили на памятную церемонию в Нагасаки, заявили в МИД

Россию не пригласили на памятную церемонию в Нагасаки, заявили в МИД - РИА Новости, 09.08.2023

Россию не пригласили на памятную церемонию в Нагасаки, заявили в МИД

Россию не пригласили на церемонию, посвященную 78-летию годовщины атомной бомбардировки Нагасаки, это решение - цинизм и умолчание правды со стороны японских... РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T12:14

2023-08-09T12:14

2023-08-09T12:16

в мире

россия

нагасаки (город)

хиросима (префектура)

япония

фумио кисида

антониу гуттереш

оон

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Россию не пригласили на церемонию, посвященную 78-летию годовщины атомной бомбардировки Нагасаки, это решение - цинизм и умолчание правды со стороны японских властей, заявил на брифинге в среду заместитель директора ДИП МИД России Алексей Зайцев. "Ничего нового в заявлениях японских властей по случаю 78-й годовщины мы не услышали. Это цинизм, умолчание правды и отказ под предлогом сложной геополитической обстановки от приглашения официальных представителей России на мероприятие в память о жертвах этих ядерных ударов", - сказал Зайцев в ходе брифинга. Траурные мероприятия по случаю 78-й годовщины атомной бомбардировки проходят в японском Нагасаки в усеченном формате, в ходе выступления мэр города Сиро Судзуки, премьер-министр Японии Фумио Кисида, а также генсек ООН Антониу Гуттереш не упомянули о том, что бомбардировку японских городов осуществили США. "Администрация во главе с премьер-министром Кисидой в который раз покрывает исполнителя этого бесчеловечного акта, не имевшего никакого военного обоснования. Одновременно Токио продолжает бросаться надуманными заявлениями в ядерном шантаже со стороны России, счетно пытаясь спрятать свое малодушие в отношении Вашингтона со ссылками на ситуацию на Украине, которая никак не связана с трагедиями в Хиросиме и Нагасаки", - добавил он. Зайцев подчеркнул, что именно СССР был по сути "единственной страной, с самого начала дававшей миру правду об ужасных последствиях тех катастрофических событиях, включая публикации в полном объеме архивных материалов с реальными фактами о Хиросиме и Нагасаки". Девятого августа 1945 года в 11 часов 2 минуты на Нагасаки американскими ВВС была сброшена атомная бомба Fat Man ("Толстяк") мощностью 20 килотонн и массой 4,5 тонны. Погибли и пропали без вести более 73 тысяч человек, позднее от облучения и ранений умерли ещё 35 тысяч человек. Более 50% пострадавших получили ожоги, до 30% получили повреждения от ударной волны, 20% подверглись действию проникающей радиации. Пожары уничтожили большую часть жилых зданий. Последствия второй бомбардировки были не менее ужасающими, чем первой - в Хиросиме, произошедшей 6 августа.

https://ria.ru/20230809/yaponiya-1889023656.html

https://ria.ru/20230809/bombardirovki-1888968190.html

россия

нагасаки (город)

хиросима (префектура)

япония

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, нагасаки (город), хиросима (префектура), япония, фумио кисида, антониу гуттереш, оон, вторая мировая война (1939-1945)