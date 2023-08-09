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Китай высказал возмущение Японии из-за заявлений экс-премьера по Тайваню - РИА Новости, 09.08.2023
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11:58 09.08.2023
https://ria.ru/20230809/yaponiya-1889025241.html
Китай высказал возмущение Японии из-за заявлений экс-премьера по Тайваню
Китай высказал возмущение Японии из-за заявлений экс-премьера по Тайваню - РИА Новости, 09.08.2023
Китай высказал возмущение Японии из-за заявлений экс-премьера по Тайваню
Пекин сделал Токио представление в связи с заявлением заместителя председателя правящей Либерально-демократической партии Японии и бывшего премьер-министра Таро РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T11:58
2023-08-09T11:58
в мире
япония
китай
тайвань
таро асо
нэнси пелоси
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ПЕКИН, 9 авг - РИА Новости. Пекин сделал Токио представление в связи с заявлением заместителя председателя правящей Либерально-демократической партии Японии и бывшего премьер-министра Таро Асо, который в ходе своего визита на Тайвань призвал Японию и США к "готовности драться", говорится в заявлении посольства КНР в Токио. "Это переоценка собственных сил и чушь. В то же время эти заявления являются вмешательством во внутренние дела Китая, подрывающими стабильность в Тайваньском проливе. Китайская сторона уже сделала Японии строгое представление", - говорится в заявлении дипмиссии. Отмечается, что "Тайвань является китайским Тайванем, а решение тайваньского вопроса - исключительно внутренним делом КНР". "Если некоторые люди в Японии будут связывать внутренние дела Китая с безопасностью Японии, это снова приведет Японию на ошибочный путь", - добавили в китайском посольстве. Заместитель председателя правящей Либерально-демократической партии Японии, экс-премьер-министр Таро Асо выступил ранее с речью на международном форуме в Тайбэе, в ходе которой призвал Японию, США и Тайвань к "готовности драться". По словам политика, "от Японии, Тайваня, Америки (США - ред.) и других дружественных стран требуется готовность задействовать мощные силы сдерживания", которые могут быть использованы при возникновении неблагоприятной ситуации. Асо также напомнил, что после визита на Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в прошлом году, Китай провел крупномасштабные учения, в ходе которых несколько ракет упали в исключительной экономической зоне Японии. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
https://ria.ru/20230806/tayvan-1888418853.html
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в мире, япония, китай, тайвань, таро асо, нэнси пелоси
В мире, Япония, Китай, Тайвань, Таро Асо, Нэнси Пелоси
Китай высказал возмущение Японии из-за заявлений экс-премьера по Тайваню

В посольстве Китая назвали заявления Японии о Тайване попыткой подрыва стабильности

© РИА Новости / Николай Разуваев | Перейти в медиабанкФлаг Китая на доме в историческом центре Пекина в районе Дачжалань в Пекине
Флаг Китая на доме в историческом центре Пекина в районе Дачжалань в Пекине - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© РИА Новости / Николай Разуваев
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Флаг Китая на доме в историческом центре Пекина в районе Дачжалань в Пекине. Архивное фото
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ПЕКИН, 9 авг - РИА Новости. Пекин сделал Токио представление в связи с заявлением заместителя председателя правящей Либерально-демократической партии Японии и бывшего премьер-министра Таро Асо, который в ходе своего визита на Тайвань призвал Японию и США к "готовности драться", говорится в заявлении посольства КНР в Токио.
"Это переоценка собственных сил и чушь. В то же время эти заявления являются вмешательством во внутренние дела Китая, подрывающими стабильность в Тайваньском проливе. Китайская сторона уже сделала Японии строгое представление", - говорится в заявлении дипмиссии.
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Отмечается, что "Тайвань является китайским Тайванем, а решение тайваньского вопроса - исключительно внутренним делом КНР".
"Если некоторые люди в Японии будут связывать внутренние дела Китая с безопасностью Японии, это снова приведет Японию на ошибочный путь", - добавили в китайском посольстве.
Заместитель председателя правящей Либерально-демократической партии Японии, экс-премьер-министр Таро Асо выступил ранее с речью на международном форуме в Тайбэе, в ходе которой призвал Японию, США и Тайвань к "готовности драться". По словам политика, "от Японии, Тайваня, Америки (США - ред.) и других дружественных стран требуется готовность задействовать мощные силы сдерживания", которые могут быть использованы при возникновении неблагоприятной ситуации. Асо также напомнил, что после визита на Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в прошлом году, Китай провел крупномасштабные учения, в ходе которых несколько ракет упали в исключительной экономической зоне Японии.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
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В миреЯпонияКитайТайваньТаро АсоНэнси Пелоси
 
 
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