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В Японии не прокомментировали высказывания о готовности Тайваня драться - РИА Новости, 09.08.2023
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09:51 09.08.2023 (обновлено: 21:04 09.08.2023)
https://ria.ru/20230809/yaponiya-1888991632.html
В Японии не прокомментировали высказывания о готовности Тайваня драться
В Японии не прокомментировали высказывания о готовности Тайваня драться - РИА Новости, 09.08.2023
В Японии не прокомментировали высказывания о готовности Тайваня драться
Генеральный секретарь правительства Японии не стал комментировать слова заместителя председателя правящей Либерально-демократической партии Японии и бывшего... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T09:51
2023-08-09T21:04
в мире
япония
тайвань
сша
нэнси пелоси
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ТОКИО, 9 авг — РИА Новости. Генеральный секретарь правительства Японии не стал комментировать слова заместителя председателя правящей Либерально-демократической партии Японии и бывшего премьер-министра Таро Асо, который в ходе своего визита на Тайвань призвал Японию и США к "готовности драться". "Мы хотели бы (как правительство. — Прим. ред.) воздержаться от комментариев относительно деятельности парламентариев и политических партий", — ответил он на соответствующий вопрос журналистов. При этом Мацуно вновь подчеркнул, что "безопасность и стабильность Тайваньского пролива является важной не только для безопасности Японии, но и всего международного сообщества". "Кроме этого, важно, чтобы вопрос по Тайваню разрешался путем диалога", — добавил генсек японского правительства. Заместитель председателя правящей Либерально-демократической партии Японии, экс-премьер-министр Таро Асо выступил накануне с речью на международном форуме в Тайбэе, в ходе которой призвал Японию, США и Тайвань к "готовности драться". По словам политика, "от Японии, Тайваня, Америки (США. — Прим. ред.) и других дружественных стран требуется готовность задействовать мощные силы сдерживания", которые могут быть использованы при возникновении неблагоприятной ситуации. Асо также напомнил, что после визита на Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в прошлом году, Китай провел крупномасштабные учения, в ходе которых несколько ракет упали в исключительной экономической зоне Японии. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку руководством США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
https://ria.ru/20230806/tayvan-1888418853.html
https://ria.ru/20230805/ssha-1888318230.html
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в мире, япония, тайвань, сша, нэнси пелоси
В мире, Япония, Тайвань, США, Нэнси Пелоси
В Японии не прокомментировали высказывания о готовности Тайваня драться

В Японии не ответили на призыв экс-премьера Асо к США и Тайваню быть готовыми драться

© iStock.com / blew_iФлаг Японии
Флаг Японии - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© iStock.com / blew_i
Флаг Японии. Архивное фото
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ТОКИО, 9 авг — РИА Новости. Генеральный секретарь правительства Японии не стал комментировать слова заместителя председателя правящей Либерально-демократической партии Японии и бывшего премьер-министра Таро Асо, который в ходе своего визита на Тайвань призвал Японию и США к "готовности драться".
"Мы хотели бы (как правительство. — Прим. ред.) воздержаться от комментариев относительно деятельности парламентариев и политических партий", — ответил он на соответствующий вопрос журналистов.
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При этом Мацуно вновь подчеркнул, что "безопасность и стабильность Тайваньского пролива является важной не только для безопасности Японии, но и всего международного сообщества".
"Кроме этого, важно, чтобы вопрос по Тайваню разрешался путем диалога", — добавил генсек японского правительства.
Заместитель председателя правящей Либерально-демократической партии Японии, экс-премьер-министр Таро Асо выступил накануне с речью на международном форуме в Тайбэе, в ходе которой призвал Японию, США и Тайвань к "готовности драться". По словам политика, "от Японии, Тайваня, Америки (США. — Прим. ред.) и других дружественных стран требуется готовность задействовать мощные силы сдерживания", которые могут быть использованы при возникновении неблагоприятной ситуации. Асо также напомнил, что после визита на Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в прошлом году, Китай провел крупномасштабные учения, в ходе которых несколько ракет упали в исключительной экономической зоне Японии.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку руководством США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
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В миреЯпонияТайваньСШАНэнси Пелоси
 
 
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