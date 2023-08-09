https://ria.ru/20230809/yaponiya-1888991632.html

В Японии не прокомментировали высказывания о готовности Тайваня драться

В Японии не прокомментировали высказывания о готовности Тайваня драться - РИА Новости, 09.08.2023

В Японии не прокомментировали высказывания о готовности Тайваня драться

Генеральный секретарь правительства Японии не стал комментировать слова заместителя председателя правящей Либерально-демократической партии Японии и бывшего... РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T09:51

2023-08-09T09:51

2023-08-09T21:04

в мире

япония

тайвань

сша

нэнси пелоси

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ТОКИО, 9 авг — РИА Новости. Генеральный секретарь правительства Японии не стал комментировать слова заместителя председателя правящей Либерально-демократической партии Японии и бывшего премьер-министра Таро Асо, который в ходе своего визита на Тайвань призвал Японию и США к "готовности драться". "Мы хотели бы (как правительство. — Прим. ред.) воздержаться от комментариев относительно деятельности парламентариев и политических партий", — ответил он на соответствующий вопрос журналистов. При этом Мацуно вновь подчеркнул, что "безопасность и стабильность Тайваньского пролива является важной не только для безопасности Японии, но и всего международного сообщества". "Кроме этого, важно, чтобы вопрос по Тайваню разрешался путем диалога", — добавил генсек японского правительства. Заместитель председателя правящей Либерально-демократической партии Японии, экс-премьер-министр Таро Асо выступил накануне с речью на международном форуме в Тайбэе, в ходе которой призвал Японию, США и Тайвань к "готовности драться". По словам политика, "от Японии, Тайваня, Америки (США. — Прим. ред.) и других дружественных стран требуется готовность задействовать мощные силы сдерживания", которые могут быть использованы при возникновении неблагоприятной ситуации. Асо также напомнил, что после визита на Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в прошлом году, Китай провел крупномасштабные учения, в ходе которых несколько ракет упали в исключительной экономической зоне Японии. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку руководством США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.

https://ria.ru/20230806/tayvan-1888418853.html

https://ria.ru/20230805/ssha-1888318230.html

япония

тайвань

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, япония, тайвань, сша, нэнси пелоси