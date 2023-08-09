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Япония выразила протест против решения России о налоговом соглашении - РИА Новости, 09.08.2023
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06:41 09.08.2023 (обновлено: 07:34 09.08.2023)
https://ria.ru/20230809/yaponiya-1888975642.html
Япония выразила протест против решения России о налоговом соглашении
Япония выразила протест против решения России о налоговом соглашении - РИА Новости, 09.08.2023
Япония выразила протест против решения России о налоговом соглашении
Правительство Японии сожалеет о решении России приостановить налоговые соглашения с рядом стран и направило протест по дипломатическим каналам, потребовав... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T06:41
2023-08-09T07:34
в мире
россия
япония
хирокадзу мацуно
владимир путин
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ТОКИО, 9 авг – РИА Новости. Правительство Японии сожалеет о решении России приостановить налоговые соглашения с рядом стран и направило протест по дипломатическим каналам, потребовав отменить нововведения, заявил на пресс-конференции генсек кабинета министров страны Хирокадзу Мацуно. &quot;Чрезвычайно прискорбно, что в одностороннем порядке было принято решение о таких несправедливых мерах, которые могут быть неблагоприятны для японских граждан и компаний. Мы направили сегодня протест российской стороне по дипломатическим каналам с требованием отмены данного решения&quot;, - сказал он.Накануне стало известно, что Владимир Путин подписал указ о приостановке отдельных пунктов договоров по налогообложению с 38 недружественными странами, среди которых числится и Япония.Указ приостанавливает действие основных норм налоговых соглашений, которые регулируют вопросы налогообложения движимого и недвижимого имущества, дивидендов, процентов, доходов от услуг и авторских прав, гонораров и доходов от работы по найму, а также налогообложения капитала. Кроме того, приостанавливаются статьи, касающиеся налоговых льгот, а также недискриминационные нормы, согласно которым налогоплательщики из стран-участников соглашений не должны платить более обременительные налоги, чем местные.Вместе с тем глава государства оставил в силе нормы соглашений об устранении двойного налогообложения, таким образом, компании, зарегистрированные в этих странах, по-прежнему смогут зачесть в России суммы уплаченного за рубежом подоходного налога.Как поясняется в указе, решение было принято, "исходя из необходимости принятия безотлагательных мер в связи с совершением рядом иностранных государств недружественных действий в отношении Российской Федерации, ее граждан и юридических лиц".
https://ria.ru/20230808/kiberataka-1888772616.html
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в мире, россия, япония, хирокадзу мацуно, владимир путин
В мире, Россия, Япония, Хирокадзу Мацуно, Владимир Путин
Япония выразила протест против решения России о налоговом соглашении

Мацуно: Япония протестует против решения России приостановить налоговое соглашение

© iStock.com / AlxeyPnferovВид на Токио, Япония
Вид на Токио, Япония - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© iStock.com / AlxeyPnferov
Вид на Токио, Япония . Архивное фото
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ТОКИО, 9 авг – РИА Новости. Правительство Японии сожалеет о решении России приостановить налоговые соглашения с рядом стран и направило протест по дипломатическим каналам, потребовав отменить нововведения, заявил на пресс-конференции генсек кабинета министров страны Хирокадзу Мацуно.
«

"Чрезвычайно прискорбно, что в одностороннем порядке было принято решение о таких несправедливых мерах, которые могут быть неблагоприятны для японских граждан и компаний. Мы направили сегодня протест российской стороне по дипломатическим каналам с требованием отмены данного решения", - сказал он.

Накануне стало известно, что Владимир Путин подписал указ о приостановке отдельных пунктов договоров по налогообложению с 38 недружественными странами, среди которых числится и Япония.
Указ приостанавливает действие основных норм налоговых соглашений, которые регулируют вопросы налогообложения движимого и недвижимого имущества, дивидендов, процентов, доходов от услуг и авторских прав, гонораров и доходов от работы по найму, а также налогообложения капитала.
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Кроме того, приостанавливаются статьи, касающиеся налоговых льгот, а также недискриминационные нормы, согласно которым налогоплательщики из стран-участников соглашений не должны платить более обременительные налоги, чем местные.
Вместе с тем глава государства оставил в силе нормы соглашений об устранении двойного налогообложения, таким образом, компании, зарегистрированные в этих странах, по-прежнему смогут зачесть в России суммы уплаченного за рубежом подоходного налога.
Как поясняется в указе, решение было принято, "исходя из необходимости принятия безотлагательных мер в связи с совершением рядом иностранных государств недружественных действий в отношении Российской Федерации, ее граждан и юридических лиц".
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