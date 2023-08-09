https://ria.ru/20230809/vzryv-1889064682.html

Число пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде выросло до 45 человек

Число пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде выросло до 45 человек - РИА Новости, 09.08.2023

Число пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде выросло до 45 человек

В Сергиевом Посаде число пострадавших увеличилось до 45 человек, ведутся работы по ликвидации завалов, сообщил глава округа Дмитрий Акулов в Telegram-канале . РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T13:46

2023-08-09T13:46

2023-08-09T13:46

происшествия

московская область (подмосковье)

сергиев посад

взрыв на складе в сергиевом посаде

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/09/1889062893_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ce43da16369cbcc774f129fdd3adf4bd.jpg

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. В Сергиевом Посаде число пострадавших увеличилось до 45 человек, ведутся работы по ликвидации завалов, сообщил глава округа Дмитрий Акулов в Telegram-канале . "С губернатором Подмосковья Андреем Юрьевичем Воробьевым посетили ЦРБ, куда привозят пострадавших. Сейчас находимся на месте взрыва. Известно о 45 пострадавших, шесть из них в реанимации", - написал Акулов. По его словам, на месте все аварийно-спасательные службы, пожар локализован, ведутся работы по ликвидации завалов.

московская область (подмосковье)

сергиев посад

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Взрыв в Сергиевом Посаде Взрыв в Сергиевом Посаде 2023-08-09T13:46 true PT1M21S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, московская область (подмосковье), сергиев посад, взрыв на складе в сергиевом посаде, видео