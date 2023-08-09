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Число пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде выросло до 45 человек
Число пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде выросло до 45 человек - РИА Новости, 09.08.2023
Число пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде выросло до 45 человек
В Сергиевом Посаде число пострадавших увеличилось до 45 человек, ведутся работы по ликвидации завалов, сообщил глава округа Дмитрий Акулов в Telegram-канале . РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T13:46
2023-08-09T13:46
2023-08-09T13:46
происшествия
московская область (подмосковье)
сергиев посад
взрыв на складе в сергиевом посаде
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. В Сергиевом Посаде число пострадавших увеличилось до 45 человек, ведутся работы по ликвидации завалов, сообщил глава округа Дмитрий Акулов в Telegram-канале . "С губернатором Подмосковья Андреем Юрьевичем Воробьевым посетили ЦРБ, куда привозят пострадавших. Сейчас находимся на месте взрыва. Известно о 45 пострадавших, шесть из них в реанимации", - написал Акулов. По его словам, на месте все аварийно-спасательные службы, пожар локализован, ведутся работы по ликвидации завалов.
московская область (подмосковье)
сергиев посад
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Взрыв в Сергиевом Посаде
Взрыв в Сергиевом Посаде
2023-08-09T13:46
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PT1M21S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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происшествия, московская область (подмосковье), сергиев посад, взрыв на складе в сергиевом посаде, видео
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Сергиев Посад, Взрыв на складе в Сергиевом Посаде
Число пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде выросло до 45 человек
Глава Сергиева Посада Акулов: число пострадавших от взрыва на складе выросло до 45 человек