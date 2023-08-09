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После взрыва в Сергиевом Посаде шесть человек попали в реанимацию
После взрыва в Сергиевом Посаде шесть человек попали в реанимацию - РИА Новости, 09.08.2023
После взрыва в Сергиевом Посаде шесть человек попали в реанимацию
В реанимации из-за взрыва на заводе в Сергиевом Посаде уже находятся 6 человек, районной больницей экстренно развернуто 40 коек, сообщили в администрации... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T13:40
2023-08-09T13:40
2023-08-09T13:40
происшествия
сергиев посад
взрыв на складе в сергиевом посаде
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. В реанимации из-за взрыва на заводе в Сергиевом Посаде уже находятся 6 человек, районной больницей экстренно развернуто 40 коек, сообщили в администрации горокруга в Telegram-канале. "В настоящий момент в реанимации находятся 6 человек, в отделениях 17, в травмпункте - 22", - сообщили в ведомстве. Как добавили в администрации горокруга, по сообщению районной больницы, ее горячая линия в настоящее время перегружена, учреждение "просит отнестись с пониманием к ситуации". Врачи делают все возможное", - отметили в администрации. По данным главврача РБ Олега Дмитриева, слова которого цитирует пресс-служба администрации горокруга, в больнице экстренно развернуто 40 коек, из них 10 коек в отделении реанимации, по 10 коек в травматологическом, хирургическом и терапевтическом отделениях. Усилена врачами работа приемного отделения.
сергиев посад
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Взрыв в Сергиевом Посаде
Взрыв в Сергиевом Посаде
2023-08-09T13:40
true
PT1M21S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, сергиев посад, взрыв на складе в сергиевом посаде, видео
Происшествия, Сергиев Посад, Взрыв на складе в Сергиевом Посаде
После взрыва в Сергиевом Посаде шесть человек попали в реанимацию
Администрация Сергиева Посада: после взрыва на складе шесть человек находятся в реанимации
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости.
В реанимации из-за взрыва на заводе в Сергиевом Посаде уже находятся 6 человек, районной больницей экстренно развернуто 40 коек, сообщили в администрации горокруга в Telegram-канале
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"В настоящий момент в реанимации находятся 6 человек, в отделениях 17, в травмпункте - 22", - сообщили в ведомстве.
Как добавили в администрации горокруга, по сообщению районной больницы, ее горячая линия в настоящее время перегружена, учреждение "просит отнестись с пониманием к ситуации". Врачи делают все возможное", - отметили в администрации.
По данным главврача РБ Олега Дмитриева, слова которого цитирует пресс-служба администрации горокруга, в больнице экстренно развернуто 40 коек, из них 10 коек в отделении реанимации, по 10 коек в травматологическом, хирургическом и терапевтическом отделениях. Усилена врачами работа приемного отделения.