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Минздрав сообщил о 43 пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде - РИА Новости, 09.08.2023
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13:24 09.08.2023 (обновлено: 13:38 09.08.2023)
https://ria.ru/20230809/vzryv-1889055610.html
Минздрав сообщил о 43 пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде
Минздрав сообщил о 43 пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде - РИА Новости, 09.08.2023
Минздрав сообщил о 43 пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде
В настоящее время известно о 43 пострадавших при взрыве на территории Загорского оптико-механического завода в Подмосковье, шесть из них – в тяжёлом состоянии,... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T13:24
2023-08-09T13:38
происшествия
московская область (подмосковье)
взрыв на складе в сергиевом посаде
сергиев посад
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. В настоящее время известно о 43 пострадавших при взрыве на территории Загорского оптико-механического завода в Подмосковье, шесть из них – в тяжёлом состоянии, на месте работают 23 бригады скорой помощи и вертолет, сообщил Минздрав Московской области в Telegram-канале."В настоящее время на месте происшествия в Сергиевом Посаде работает 23 бригады скорой помощи, пять бригад Территориального центра медицины катастроф и вертолет санитарной авиации. На данный момент известно о 43 пострадавших, из них шесть – в тяжелом состоянии. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь", – говорится в сообщении ведомства.Взрыв в подмосковном Сергиевом Посаде произошел в среду утром. По данным губернатора области Андрея Воробьева, ЧП случилось на складе пиротехники, который арендовала частная компания на территории Загорского оптико-механического завода.
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московская область (подмосковье)
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происшествия, московская область (подмосковье), взрыв на складе в сергиевом посаде, сергиев посад
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Взрыв на складе в Сергиевом Посаде, Сергиев Посад
Минздрав сообщил о 43 пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде

Минздрав Подмосковья сообщил, что при взрыве в Сергиевом Посаде пострадали 43 человека

© Фото очевидцаДым на месте взрыва в Сергиевом Посаде
Дым на месте взрыва в Сергиевом Посаде
© Фото очевидца
Дым на месте взрыва в Сергиевом Посаде
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. В настоящее время известно о 43 пострадавших при взрыве на территории Загорского оптико-механического завода в Подмосковье, шесть из них – в тяжёлом состоянии, на месте работают 23 бригады скорой помощи и вертолет, сообщил Минздрав Московской области в Telegram-канале.
«
"В настоящее время на месте происшествия в Сергиевом Посаде работает 23 бригады скорой помощи, пять бригад Территориального центра медицины катастроф и вертолет санитарной авиации. На данный момент известно о 43 пострадавших, из них шесть – в тяжелом состоянии. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь", – говорится в сообщении ведомства.
Взрыв в подмосковном Сергиевом Посаде произошел в среду утром. По данным губернатора области Андрея Воробьева, ЧП случилось на складе пиротехники, который арендовала частная компания на территории Загорского оптико-механического завода.
Дым над территорией Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде, где произошел взрыв - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
Появилось видео с последствиями взрыва на заводе в Сергиевом Посаде
Вчера, 12:11
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)Взрыв на складе в Сергиевом ПосадеСергиев Посад
 
 
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