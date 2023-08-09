https://ria.ru/20230809/vzryv-1889055610.html
Минздрав сообщил о 43 пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде
Минздрав сообщил о 43 пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде - РИА Новости, 09.08.2023
Минздрав сообщил о 43 пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде
В настоящее время известно о 43 пострадавших при взрыве на территории Загорского оптико-механического завода в Подмосковье, шесть из них – в тяжёлом состоянии,... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T13:24
2023-08-09T13:24
2023-08-09T13:38
происшествия
московская область (подмосковье)
взрыв на складе в сергиевом посаде
сергиев посад
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/09/1889033955_0:273:960:813_1920x0_80_0_0_e7f9e240a387c5a923ef97dcb8ad96a0.jpg
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. В настоящее время известно о 43 пострадавших при взрыве на территории Загорского оптико-механического завода в Подмосковье, шесть из них – в тяжёлом состоянии, на месте работают 23 бригады скорой помощи и вертолет, сообщил Минздрав Московской области в Telegram-канале."В настоящее время на месте происшествия в Сергиевом Посаде работает 23 бригады скорой помощи, пять бригад Территориального центра медицины катастроф и вертолет санитарной авиации. На данный момент известно о 43 пострадавших, из них шесть – в тяжелом состоянии. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь", – говорится в сообщении ведомства.Взрыв в подмосковном Сергиевом Посаде произошел в среду утром. По данным губернатора области Андрея Воробьева, ЧП случилось на складе пиротехники, который арендовала частная компания на территории Загорского оптико-механического завода.
https://ria.ru/20230809/posad-1889028387.html
московская область (подмосковье)
сергиев посад
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/09/1889033955_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_e65b95c1f1d030c73935aed4d321839a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская область (подмосковье), взрыв на складе в сергиевом посаде, сергиев посад
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Взрыв на складе в Сергиевом Посаде, Сергиев Посад
Минздрав сообщил о 43 пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде
Минздрав Подмосковья сообщил, что при взрыве в Сергиевом Посаде пострадали 43 человека