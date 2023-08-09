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Минздрав сообщил о 43 пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде

Минздрав сообщил о 43 пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде - РИА Новости, 09.08.2023

Минздрав сообщил о 43 пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде

В настоящее время известно о 43 пострадавших при взрыве на территории Загорского оптико-механического завода в Подмосковье, шесть из них – в тяжёлом состоянии,... РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T13:24

2023-08-09T13:24

2023-08-09T13:38

происшествия

московская область (подмосковье)

взрыв на складе в сергиевом посаде

сергиев посад

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. В настоящее время известно о 43 пострадавших при взрыве на территории Загорского оптико-механического завода в Подмосковье, шесть из них – в тяжёлом состоянии, на месте работают 23 бригады скорой помощи и вертолет, сообщил Минздрав Московской области в Telegram-канале."В настоящее время на месте происшествия в Сергиевом Посаде работает 23 бригады скорой помощи, пять бригад Территориального центра медицины катастроф и вертолет санитарной авиации. На данный момент известно о 43 пострадавших, из них шесть – в тяжелом состоянии. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь", – говорится в сообщении ведомства.Взрыв в подмосковном Сергиевом Посаде произошел в среду утром. По данным губернатора области Андрея Воробьева, ЧП случилось на складе пиротехники, который арендовала частная компания на территории Загорского оптико-механического завода.

https://ria.ru/20230809/posad-1889028387.html

московская область (подмосковье)

сергиев посад

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происшествия, московская область (подмосковье), взрыв на складе в сергиевом посаде, сергиев посад