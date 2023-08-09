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В Сергиевом Посаде не выявили загрязняющих веществ в воздухе после взрыва - РИА Новости, 09.08.2023
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13:10 09.08.2023 (обновлено: 13:12 09.08.2023)
https://ria.ru/20230809/vzryv-1889047533.html
В Сергиевом Посаде не выявили загрязняющих веществ в воздухе после взрыва
В Сергиевом Посаде не выявили загрязняющих веществ в воздухе после взрыва - РИА Новости, 09.08.2023
В Сергиевом Посаде не выявили загрязняющих веществ в воздухе после взрыва
Роспотребнадзором загрязняющих веществ в воздухе на границе жилой застройки в районе происшествия в Сергиевом Посаде не выявлено, сообщили журналистам в... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T13:10
2023-08-09T13:12
происшествия
сергиев посад
взрыв на складе в сергиевом посаде
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Роспотребнадзором загрязняющих веществ в воздухе на границе жилой застройки в районе происшествия в Сергиевом Посаде не выявлено, сообщили журналистам в Telegram-канале управления Роспотребнадзора по Московской области. "Согласно результатам лабораторных исследований, превышения ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не выявлено", - говорится в сообщении. Взрыв в подмосковном Сергиевом Посаде произошел в среду утром. По данным губернатора области Андрея Воробьева, ЧП случилось на складе пиротехники, который арендовала частная компания на территории Загорского оптико-механического завода. Глава региона также заявлял о 31 пострадавшем, трое из которых - в реанимации. Глава Сергиева Посада Дмитрий Акулов в свою очередь информировал о 35 пострадавших, из которых четверо - в тяжелом состоянии.
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Взрыв в Сергиевом Посаде
Взрыв в Сергиевом Посаде
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происшествия, сергиев посад, взрыв на складе в сергиевом посаде, видео, московская область (подмосковье)
Происшествия, Сергиев Посад, Взрыв на складе в Сергиевом Посаде, Московская область (Подмосковье)
В Сергиевом Посаде не выявили загрязняющих веществ в воздухе после взрыва
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Роспотребнадзором загрязняющих веществ в воздухе на границе жилой застройки в районе происшествия в Сергиевом Посаде не выявлено, сообщили журналистам в Telegram-канале управления Роспотребнадзора по Московской области.
2023-08-09T13:10
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В Сергиевом Посаде не выявили загрязняющих веществ в воздухе после взрыва

Роспотребнадзор не выявил превышения ПДК опасных веществ в воздухе в Сергиевом Посаде

© Фото : Главное управление МЧС России по Московской областиСотрудники МЧС на месте взрыва на складе пиротехники в Сергиевом Посаде
Сотрудники МЧС на месте взрыва на складе пиротехники в Сергиевом Посаде - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© Фото : Главное управление МЧС России по Московской области
Сотрудники МЧС на месте взрыва на складе пиротехники в Сергиевом Посаде
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Роспотребнадзором загрязняющих веществ в воздухе на границе жилой застройки в районе происшествия в Сергиевом Посаде не выявлено, сообщили журналистам в Telegram-канале управления Роспотребнадзора по Московской области.
«
"Согласно результатам лабораторных исследований, превышения ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не выявлено", - говорится в сообщении.
Взрыв в подмосковном Сергиевом Посаде произошел в среду утром. По данным губернатора области Андрея Воробьева, ЧП случилось на складе пиротехники, который арендовала частная компания на территории Загорского оптико-механического завода. Глава региона также заявлял о 31 пострадавшем, трое из которых - в реанимации. Глава Сергиева Посада Дмитрий Акулов в свою очередь информировал о 35 пострадавших, из которых четверо - в тяжелом состоянии.
 
ПроисшествияСергиев ПосадВзрыв на складе в Сергиевом ПосадеМосковская область (Подмосковье)
 
 
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