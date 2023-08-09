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В Сергиевом Посаде не выявили загрязняющих веществ в воздухе после взрыва

В Сергиевом Посаде не выявили загрязняющих веществ в воздухе после взрыва - РИА Новости, 09.08.2023

В Сергиевом Посаде не выявили загрязняющих веществ в воздухе после взрыва

Роспотребнадзором загрязняющих веществ в воздухе на границе жилой застройки в районе происшествия в Сергиевом Посаде не выявлено, сообщили журналистам в... РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T13:10

2023-08-09T13:10

2023-08-09T13:12

происшествия

сергиев посад

взрыв на складе в сергиевом посаде

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Роспотребнадзором загрязняющих веществ в воздухе на границе жилой застройки в районе происшествия в Сергиевом Посаде не выявлено, сообщили журналистам в Telegram-канале управления Роспотребнадзора по Московской области. "Согласно результатам лабораторных исследований, превышения ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не выявлено", - говорится в сообщении. Взрыв в подмосковном Сергиевом Посаде произошел в среду утром. По данным губернатора области Андрея Воробьева, ЧП случилось на складе пиротехники, который арендовала частная компания на территории Загорского оптико-механического завода. Глава региона также заявлял о 31 пострадавшем, трое из которых - в реанимации. Глава Сергиева Посада Дмитрий Акулов в свою очередь информировал о 35 пострадавших, из которых четверо - в тяжелом состоянии.

сергиев посад

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Взрыв в Сергиевом Посаде Взрыв в Сергиевом Посаде 2023-08-09T13:10 true PT1M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, сергиев посад, взрыв на складе в сергиевом посаде, видео, московская область (подмосковье)