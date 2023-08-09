https://ria.ru/20230809/vzryv-1889036059.html

Глава Сергиева Посада обратился к жителям города после взрыва

Глава Сергиева Посада обратился к жителям города после взрыва - РИА Новости, 09.08.2023

Глава Сергиева Посада обратился к жителям города после взрыва

Администрация Сергиево-Посадского городского округа Подмосковья следит за последствиями взрыва на территории Загорского оптико-механического завода и будет... РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T12:37

2023-08-09T12:37

2023-08-09T12:37

происшествия

сергиев посад

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/09/1889025707_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_50182473d121019f49f3c1282abb664e.jpg

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Администрация Сергиево-Посадского городского округа Подмосковья следит за последствиями взрыва на территории Загорского оптико-механического завода и будет информировать жителей по мере поступления данных через телефоны горячей линии, сообщил глава округа Дмитрий Акулов в своем Telegram-канале, попросив жителей сохранять спокойствие. Ранее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что взрыв произошел на Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде. В телеграм-канале подмосковной прокуратуры отмечалось, что ЧП произошло на складе пиротехнических изделий. "На территории Загорского оптико-механического завода произошел взрыв. Я прошу вас сохранять спокойствие. Телефоны горячей линии, куда можно обратиться за информацией: 84965457755, 84965408836, 84965515100, 89151351510", - написал Акулов.Ранее власти округа сообщали, что в результате взрыва на территории завода в ряде зданий вылетели стекла. На заводе объявлена полная эвакуация, в том числе из цехов ЗОМЗ и арендованных зданий. Загорский оптико-механический завод производит, среди прочего, медицинское и дозимитрическое оборудование для нужд силовых структур, промышленности и здравоохранения. Завод работает с 1935 года, отмечается на сайте предприятия.

сергиев посад

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры с места взрыва на складе пиротехнических изделий Кадры с места взрыва на складе пиротехнических изделий 2023-08-09T12:37 true PT0M06S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, сергиев посад, видео