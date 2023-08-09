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Глава Сергиева Посада обратился к жителям города после взрыва
Глава Сергиева Посада обратился к жителям города после взрыва - РИА Новости, 09.08.2023
Глава Сергиева Посада обратился к жителям города после взрыва
Администрация Сергиево-Посадского городского округа Подмосковья следит за последствиями взрыва на территории Загорского оптико-механического завода и будет... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T12:37
2023-08-09T12:37
2023-08-09T12:37
происшествия
сергиев посад
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Администрация Сергиево-Посадского городского округа Подмосковья следит за последствиями взрыва на территории Загорского оптико-механического завода и будет информировать жителей по мере поступления данных через телефоны горячей линии, сообщил глава округа Дмитрий Акулов в своем Telegram-канале, попросив жителей сохранять спокойствие. Ранее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что взрыв произошел на Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде. В телеграм-канале подмосковной прокуратуры отмечалось, что ЧП произошло на складе пиротехнических изделий. "На территории Загорского оптико-механического завода произошел взрыв. Я прошу вас сохранять спокойствие. Телефоны горячей линии, куда можно обратиться за информацией: 84965457755, 84965408836, 84965515100, 89151351510", - написал Акулов.Ранее власти округа сообщали, что в результате взрыва на территории завода в ряде зданий вылетели стекла. На заводе объявлена полная эвакуация, в том числе из цехов ЗОМЗ и арендованных зданий. Загорский оптико-механический завод производит, среди прочего, медицинское и дозимитрическое оборудование для нужд силовых структур, промышленности и здравоохранения. Завод работает с 1935 года, отмечается на сайте предприятия.
сергиев посад
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/09/1889025707_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_e6b93bbbc43ea00ee573ffcc7549b741.jpg
Кадры с места взрыва на складе пиротехнических изделий
Кадры с места взрыва на складе пиротехнических изделий
2023-08-09T12:37
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PT0M06S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, сергиев посад, видео
Происшествия, Сергиев Посад
Глава Сергиева Посада обратился к жителям города после взрыва
Глава Сергиева Посада Акулов попросил жителей сохранять спокойствие после взрыва на заводе
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости.
Администрация Сергиево-Посадского городского округа Подмосковья следит за последствиями взрыва на территории Загорского оптико-механического завода и будет информировать жителей по мере поступления данных через телефоны горячей линии, сообщил глава округа Дмитрий Акулов в своем Telegram-канале
, попросив жителей сохранять спокойствие.
Ранее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что взрыв произошел на Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде. В телеграм-канале подмосковной прокуратуры отмечалось, что ЧП произошло на складе пиротехнических изделий.
«
"На территории Загорского оптико-механического завода произошел взрыв. Я прошу вас сохранять спокойствие. Телефоны горячей линии, куда можно обратиться за информацией: 84965457755, 84965408836, 84965515100, 89151351510", - написал Акулов.
Ранее власти округа сообщали, что в результате взрыва на территории завода в ряде зданий вылетели стекла. На заводе объявлена полная эвакуация, в том числе из цехов ЗОМЗ и арендованных зданий.
Загорский оптико-механический завод производит, среди прочего, медицинское и дозимитрическое оборудование для нужд силовых структур, промышленности и здравоохранения. Завод работает с 1935 года, отмечается на сайте предприятия.