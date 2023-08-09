https://ria.ru/20230809/vzryv-1889032884.html

При взрыве в Сергиевом Посаде в здании ангара не было работников

При взрыве в Сергиевом Посаде в здании ангара не было работников - РИА Новости, 09.08.2023

При взрыве в Сергиевом Посаде в здании ангара не было работников

Работников во время взрыва в ангаре на заводе в подмосковном Сергиевом Посаде не было, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T12:24

2023-08-09T12:24

2023-08-09T13:08

происшествия

сергиев посад

московская область (подмосковье)

взрыв на складе в сергиевом посаде

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Работников во время взрыва в ангаре на заводе в подмосковном Сергиевом Посаде не было, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."По предварительной информации, там (в ангаре – ред.) не было работников", - сказал собеседник агентства.Ранее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что взрыв произошел, по предварительной информации, на оптико-механическом заводе в подмосковном Сергиевом Посаде.Загорский оптико-механический завод производит оптическое и оптико-электронные приборы для силовых структур, промышленности и здравоохранения. В перечне выпускаемой продукции - офтальмологическое оборудование, бинокли, лор-оборудование и дефибрилляторы. Завод работает с 1935 года, отмечается на сайте предприятия.

https://ria.ru/20230809/vzryv-1889027988.html

сергиев посад

московская область (подмосковье)

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Екатерина Зайцева

происшествия, сергиев посад, московская область (подмосковье), взрыв на складе в сергиевом посаде