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При взрыве в Сергиевом Посаде в здании ангара не было работников
При взрыве в Сергиевом Посаде в здании ангара не было работников - РИА Новости, 09.08.2023
При взрыве в Сергиевом Посаде в здании ангара не было работников
Работников во время взрыва в ангаре на заводе в подмосковном Сергиевом Посаде не было, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T12:24
2023-08-09T12:24
2023-08-09T13:08
происшествия
сергиев посад
московская область (подмосковье)
взрыв на складе в сергиевом посаде
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Работников во время взрыва в ангаре на заводе в подмосковном Сергиевом Посаде не было, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."По предварительной информации, там (в ангаре – ред.) не было работников", - сказал собеседник агентства.Ранее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что взрыв произошел, по предварительной информации, на оптико-механическом заводе в подмосковном Сергиевом Посаде.Загорский оптико-механический завод производит оптическое и оптико-электронные приборы для силовых структур, промышленности и здравоохранения. В перечне выпускаемой продукции - офтальмологическое оборудование, бинокли, лор-оборудование и дефибрилляторы. Завод работает с 1935 года, отмечается на сайте предприятия.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, сергиев посад, московская область (подмосковье), взрыв на складе в сергиевом посаде
Происшествия, Сергиев Посад, Московская область (Подмосковье), Взрыв на складе в Сергиевом Посаде
При взрыве в Сергиевом Посаде в здании ангара не было работников
Работников во время взрыва в ангаре на заводе в подмосковном Сергиевом Посаде не было
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Работников во время взрыва в ангаре на заводе в подмосковном Сергиевом Посаде не было, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"По предварительной информации, там (в ангаре – ред.) не было работников", - сказал собеседник агентства.
Ранее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что взрыв произошел, по предварительной информации, на оптико-механическом заводе в подмосковном Сергиевом Посаде.
Загорский оптико-механический завод производит оптическое и оптико-электронные приборы для силовых структур, промышленности и здравоохранения. В перечне выпускаемой продукции - офтальмологическое оборудование, бинокли, лор-оборудование и дефибрилляторы. Завод работает с 1935 года, отмечается на сайте предприятия.
МЧС сообщило о 25 пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде