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Воробьев сообщил, что едет на место взрыва в Сергиевом Посаде - РИА Новости, 09.08.2023
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11:17 09.08.2023
https://ria.ru/20230809/vzryv-1889010335.html
Воробьев сообщил, что едет на место взрыва в Сергиевом Посаде
Воробьев сообщил, что едет на место взрыва в Сергиевом Посаде - РИА Новости, 09.08.2023
Воробьев сообщил, что едет на место взрыва в Сергиевом Посаде
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил в телеграм-канале, что прибудет на место взрыва в Сергиевом Посаде уже в ближайшее время. РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T11:17
2023-08-09T11:17
происшествия
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
сергиев посад
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил в телеграм-канале, что прибудет на место взрыва в Сергиевом Посаде уже в ближайшее время. Ранее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что взрыв произошел, по предварительной информации, на оптико-механическом заводе в подмосковном Сергиевом Посаде. "По происшествию в Сергиевом Посаде - буду на месте в ближайшее время", - написал он.
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московская область (подмосковье)
сергиев посад
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происшествия, андрей воробьев, московская область (подмосковье), сергиев посад
Происшествия, Андрей Воробьев, Московская область (Подмосковье), Сергиев Посад
Воробьев сообщил, что едет на место взрыва в Сергиевом Посаде

Воробьев сообщил, что прибудет на место взрыва в Сергиевом Посаде в ближайшее время

© фото очевидцаДым на месте взрыва в Сергиевом Посаде
Дым на месте взрыва в Сергиевом Посаде
© фото очевидца
Дым на месте взрыва в Сергиевом Посаде
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил в телеграм-канале, что прибудет на место взрыва в Сергиевом Посаде уже в ближайшее время.
Ранее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что взрыв произошел, по предварительной информации, на оптико-механическом заводе в подмосковном Сергиевом Посаде.
"По происшествию в Сергиевом Посаде - буду на месте в ближайшее время", - написал он.
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
На Куйбышевском НПЗ прогремел взрыв
28 июля, 17:10
 
ПроисшествияАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)Сергиев Посад
 
 
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