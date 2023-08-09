https://ria.ru/20230809/vzryv-1889010335.html

Воробьев сообщил, что едет на место взрыва в Сергиевом Посаде

Воробьев сообщил, что едет на место взрыва в Сергиевом Посаде - РИА Новости, 09.08.2023

Воробьев сообщил, что едет на место взрыва в Сергиевом Посаде

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил в телеграм-канале, что прибудет на место взрыва в Сергиевом Посаде уже в ближайшее время. РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T11:17

2023-08-09T11:17

2023-08-09T11:17

происшествия

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

сергиев посад

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил в телеграм-канале, что прибудет на место взрыва в Сергиевом Посаде уже в ближайшее время. Ранее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что взрыв произошел, по предварительной информации, на оптико-механическом заводе в подмосковном Сергиевом Посаде. "По происшествию в Сергиевом Посаде - буду на месте в ближайшее время", - написал он.

https://ria.ru/20230728/vzryv-1886931814.html

московская область (подмосковье)

сергиев посад

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Кирилл Волков

происшествия, андрей воробьев, московская область (подмосковье), сергиев посад