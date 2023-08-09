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Воробьев сообщил, что едет на место взрыва в Сергиевом Посаде
Воробьев сообщил, что едет на место взрыва в Сергиевом Посаде - РИА Новости, 09.08.2023
Воробьев сообщил, что едет на место взрыва в Сергиевом Посаде
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил в телеграм-канале, что прибудет на место взрыва в Сергиевом Посаде уже в ближайшее время. РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T11:17
2023-08-09T11:17
2023-08-09T11:17
происшествия
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
сергиев посад
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил в телеграм-канале, что прибудет на место взрыва в Сергиевом Посаде уже в ближайшее время. Ранее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что взрыв произошел, по предварительной информации, на оптико-механическом заводе в подмосковном Сергиевом Посаде. "По происшествию в Сергиевом Посаде - буду на месте в ближайшее время", - написал он.
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московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, андрей воробьев, московская область (подмосковье), сергиев посад
Происшествия, Андрей Воробьев, Московская область (Подмосковье), Сергиев Посад
Воробьев сообщил, что едет на место взрыва в Сергиевом Посаде
Воробьев сообщил, что прибудет на место взрыва в Сергиевом Посаде в ближайшее время