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Рада попросила зарубежные страны не признавать выборы в России - РИА Новости, 09.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:55 09.08.2023
https://ria.ru/20230809/vybory-1889107509.html
Рада попросила зарубежные страны не признавать выборы в России
Рада попросила зарубежные страны не признавать выборы в России - РИА Новости, 09.08.2023
Рада попросила зарубежные страны не признавать выборы в России
Верховная рада Украины приняла обращение к иностранным парламентам, правительствам и международным организациям в связи с предстоящими в сентябре выборами в... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T15:55
2023-08-09T15:55
специальная военная операция на украине
в мире
украина
верховная рада украины
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
запорожская область
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МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Верховная рада Украины приняла обращение к иностранным парламентам, правительствам и международным организациям в связи с предстоящими в сентябре выборами в новых регионах России - ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, сообщает депутат Ярослав Железняк в своем телеграм-канале. "Верховная Рада обратилась к парламентам и правительствам иностранных государств, международных организаций относительно намерений Российской Федерации провести незаконные выборы на временно оккупированных территориях", - написал Железняк. По его словам, "за" проголосовали 287 депутатов. Украинский депутат Алексей Гончаренко опубликовал сам документ, в котором украинский парламент призывает иностранных партнеров "значительно расширить и ускорить" поддержку Украине, взять участие в так называемой "формуле мира" Зеленского, не признавать легитимность проведения выборов во всех четырех новых регионах РФ, а также не признавать легитимность органов, которые их организуют. Кроме того, Рада призывает международные организации, осуществляющие наблюдение за выборами, "игнорировать просьбы РФ принять участие" в избирательном процессе на указанных территориях. Выборы в России пройдут в единый день голосования 10 сентября 2023 года. Центризбирком сообщал, что в этот день запланированы выборы высших должностных лиц в 20 субъектах Федерации и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырем вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
https://ria.ru/20230628/nato-1880909540.html
украина
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
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в мире, украина, верховная рада украины, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, запорожская область, херсонская область , ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Верховная Рада Украины, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Запорожская область, Херсонская область , Ситуация в ДНР и ЛНР
Рада попросила зарубежные страны не признавать выборы в России

Рада приняла призыв к зарубежным странам не признавать выборы в новых регионах России

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Верховная рада Украины приняла обращение к иностранным парламентам, правительствам и международным организациям в связи с предстоящими в сентябре выборами в новых регионах России - ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, сообщает депутат Ярослав Железняк в своем телеграм-канале.
"Верховная Рада обратилась к парламентам и правительствам иностранных государств, международных организаций относительно намерений Российской Федерации провести незаконные выборы на временно оккупированных территориях", - написал Железняк. По его словам, "за" проголосовали 287 депутатов.
Украинский депутат Алексей Гончаренко опубликовал сам документ, в котором украинский парламент призывает иностранных партнеров "значительно расширить и ускорить" поддержку Украине, взять участие в так называемой "формуле мира" Зеленского, не признавать легитимность проведения выборов во всех четырех новых регионах РФ, а также не признавать легитимность органов, которые их организуют. Кроме того, Рада призывает международные организации, осуществляющие наблюдение за выборами, "игнорировать просьбы РФ принять участие" в избирательном процессе на указанных территориях.
Выборы в России пройдут в единый день голосования 10 сентября 2023 года. Центризбирком сообщал, что в этот день запланированы выборы высших должностных лиц в 20 субъектах Федерации и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырем вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВерховная Рада УкраиныРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаЗапорожская областьХерсонская областьСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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