https://ria.ru/20230809/vybory-1889107509.html

Рада попросила зарубежные страны не признавать выборы в России

Рада попросила зарубежные страны не признавать выборы в России - РИА Новости, 09.08.2023

Рада попросила зарубежные страны не признавать выборы в России

Верховная рада Украины приняла обращение к иностранным парламентам, правительствам и международным организациям в связи с предстоящими в сентябре выборами в... РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T15:55

2023-08-09T15:55

2023-08-09T15:55

специальная военная операция на украине

в мире

украина

верховная рада украины

россия

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луганская народная республика

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МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Верховная рада Украины приняла обращение к иностранным парламентам, правительствам и международным организациям в связи с предстоящими в сентябре выборами в новых регионах России - ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, сообщает депутат Ярослав Железняк в своем телеграм-канале. "Верховная Рада обратилась к парламентам и правительствам иностранных государств, международных организаций относительно намерений Российской Федерации провести незаконные выборы на временно оккупированных территориях", - написал Железняк. По его словам, "за" проголосовали 287 депутатов. Украинский депутат Алексей Гончаренко опубликовал сам документ, в котором украинский парламент призывает иностранных партнеров "значительно расширить и ускорить" поддержку Украине, взять участие в так называемой "формуле мира" Зеленского, не признавать легитимность проведения выборов во всех четырех новых регионах РФ, а также не признавать легитимность органов, которые их организуют. Кроме того, Рада призывает международные организации, осуществляющие наблюдение за выборами, "игнорировать просьбы РФ принять участие" в избирательном процессе на указанных территориях. Выборы в России пройдут в единый день голосования 10 сентября 2023 года. Центризбирком сообщал, что в этот день запланированы выборы высших должностных лиц в 20 субъектах Федерации и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырем вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

https://ria.ru/20230628/nato-1880909540.html

украина

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

запорожская область

херсонская область

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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