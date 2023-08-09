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Тысячи уничтожены. В США пришли в ужас от маневра ВСУ на передовой - РИА Новости, 09.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:13 09.08.2023 (обновлено: 19:00 09.08.2023)
https://ria.ru/20230809/vsu-1889125726.html
Тысячи уничтожены. В США пришли в ужас от маневра ВСУ на передовой
Тысячи уничтожены. В США пришли в ужас от маневра ВСУ на передовой - РИА Новости, 09.08.2023
Тысячи уничтожены. В США пришли в ужас от маневра ВСУ на передовой
ВСУ понесли тяжелейшие потери при контрнаступлении, которое с самого начала было обречено на провал, заявил экс-сотрудник Госдепа, капитан корпуса морской... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T17:13
2023-08-09T19:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сша
вооруженные силы украины
государственный департамент сша
пентагон
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. ВСУ понесли тяжелейшие потери при контрнаступлении, которое с самого начала было обречено на провал, заявил экс-сотрудник Госдепа, капитан корпуса морской пехоты США в отставке Мэтью Хох в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Все чаще говорят, что контрнаступление, которое якобы должно было поставить точку в конфликте с Россией, привело к огромным человеческим жертвам", — указал военный.По его словам, в Пентагоне и ЦРУ понимают, что у украинских войск нет шансов на успех. При этом демократы продолжают публично лгать о грядущей победе киевского режима ради достижения политических целей на предстоящих выборах."Как результат мы видим, что тысячи украинцев &lt;…&gt; уничтожены во имя этой лжи", — резюмировал Хох. Украина с 4 июня начала контрнаступление на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях, бросив в бой подразделения, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Как заявило Министерство обороны России, за июнь и июль ВСУ потеряли более 43 тысяч человек.
https://ria.ru/20230809/zelenskiy-1889107378.html
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в мире, россия, сша, вооруженные силы украины, государственный департамент сша, пентагон, министерство обороны сша, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, США, Вооруженные силы Украины, Государственный департамент США, Пентагон, Министерство обороны США, Украина
Тысячи уничтожены. В США пришли в ужас от маневра ВСУ на передовой

Бывший сотрудник Госдепа Хох: в Пентагоне и ЦРУ знают о скором поражении ВСУ

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРазведчики 1-й танковой армии Западной группы войск ведут огонь по позициям ВСУ из миномета
Разведчики 1-й танковой армии Западной группы войск ведут огонь по позициям ВСУ из миномета - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© РИА Новости
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Разведчики 1-й танковой армии Западной группы войск ведут огонь по позициям ВСУ из миномета. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. ВСУ понесли тяжелейшие потери при контрнаступлении, которое с самого начала было обречено на провал, заявил экс-сотрудник Госдепа, капитан корпуса морской пехоты США в отставке Мэтью Хох в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
"Все чаще говорят, что контрнаступление, которое якобы должно было поставить точку в конфликте с Россией, привело к огромным человеческим жертвам", — указал военный.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
Мы не позволим. В США вынесли Зеленскому последнее предупреждение
Вчера, 15:55
По его словам, в Пентагоне и ЦРУ понимают, что у украинских войск нет шансов на успех. При этом демократы продолжают публично лгать о грядущей победе киевского режима ради достижения политических целей на предстоящих выборах.
"Как результат мы видим, что тысячи украинцев <…> уничтожены во имя этой лжи", — резюмировал Хох.
Украина с 4 июня начала контрнаступление на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях, бросив в бой подразделения, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Как заявило Министерство обороны России, за июнь и июль ВСУ потеряли более 43 тысяч человек.
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Вглубь на 300 километров. Зеленскому доложили о новом ударе по Украине
Вчера, 14:53
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСШАВооруженные силы УкраиныГосударственный департамент СШАПентагонМинистерство обороны СШАУкраина
 
 
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