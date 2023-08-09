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Тысячи уничтожены. В США пришли в ужас от маневра ВСУ на передовой
Тысячи уничтожены. В США пришли в ужас от маневра ВСУ на передовой - РИА Новости, 09.08.2023
Тысячи уничтожены. В США пришли в ужас от маневра ВСУ на передовой
ВСУ понесли тяжелейшие потери при контрнаступлении, которое с самого начала было обречено на провал, заявил экс-сотрудник Госдепа, капитан корпуса морской... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T17:13
2023-08-09T17:13
2023-08-09T19:00
специальная военная операция на украине
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пентагон
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. ВСУ понесли тяжелейшие потери при контрнаступлении, которое с самого начала было обречено на провал, заявил экс-сотрудник Госдепа, капитан корпуса морской пехоты США в отставке Мэтью Хох в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Все чаще говорят, что контрнаступление, которое якобы должно было поставить точку в конфликте с Россией, привело к огромным человеческим жертвам", — указал военный.По его словам, в Пентагоне и ЦРУ понимают, что у украинских войск нет шансов на успех. При этом демократы продолжают публично лгать о грядущей победе киевского режима ради достижения политических целей на предстоящих выборах."Как результат мы видим, что тысячи украинцев <…> уничтожены во имя этой лжи", — резюмировал Хох. Украина с 4 июня начала контрнаступление на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях, бросив в бой подразделения, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Как заявило Министерство обороны России, за июнь и июль ВСУ потеряли более 43 тысяч человек.
https://ria.ru/20230809/zelenskiy-1889107378.html
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Тысячи уничтожены. В США пришли в ужас от маневра ВСУ на передовой
Бывший сотрудник Госдепа Хох: в Пентагоне и ЦРУ знают о скором поражении ВСУ