https://ria.ru/20230809/vsu-1889037801.html

СМИ: и в Киеве, и за Западе признают, что наступление ВСУ идет медленно

СМИ: и в Киеве, и за Западе признают, что наступление ВСУ идет медленно - РИА Новости, 09.08.2023

СМИ: и в Киеве, и за Западе признают, что наступление ВСУ идет медленно

На Украине и за ее пределами признают, что контрнаступление продвигается медленнее, чем ожидалось, передает телеканал CNN. РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T12:44

2023-08-09T12:44

2023-08-09T12:44

специальная военная операция на украине

в мире

украина

вооруженные силы украины

нато

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/16/1879767052_0:107:3071:1834_1920x0_80_0_0_26f782b59089179ab908f4d3b6b5f0d4.jpg

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. На Украине и за ее пределами признают, что контрнаступление продвигается медленнее, чем ожидалось, передает телеканал CNN. "Чиновники как внутри Украины, так и за ее пределами сейчас признают, что продвижение наступления происходит медленнее, чем они надеялись", - сообщает телеканал. CNN также приводит мнение неназванного высокопоставленного западного дипломата, который считает, что, хотя у Киева есть возможность добиться прогресса, "крайне маловероятно", что это изменит баланс сил в конфликте в ближайшие недели. Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и, в первую очередь, запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard - впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе. Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск, "во всяком случае пока", нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Киеву, по его словам, не помогают "ни колоссальные вкачанные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников". Минобороны России 4 августа сообщило, что войска Украины с начала "контрнаступления", за июнь-июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. В числе уничтоженной украинской техники - 26 самолетов, девять вертолетов, 1 831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley. Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Штаты начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.

https://ria.ru/20230809/ukraina-1888997424.html

https://ria.ru/20230808/ukraina-1888599541.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, вооруженные силы украины, нато, ситуация в днр и лнр