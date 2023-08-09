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В Запорожской области пресекли прорыв украинских штурмовиков на 12 пикапах - РИА Новости, 09.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:36 09.08.2023
https://ria.ru/20230809/vsu-1889035302.html
В Запорожской области пресекли прорыв украинских штурмовиков на 12 пикапах
В Запорожской области пресекли прорыв украинских штурмовиков на 12 пикапах - РИА Новости, 09.08.2023
В Запорожской области пресекли прорыв украинских штурмовиков на 12 пикапах
Попытка прорыва украинских штурмовых групп на 12 пикапах в районе Орехово в Запорожской области пресечена, сообщил врио губернатора Евгений Балицкий в... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T12:36
2023-08-09T12:36
специальная военная операция на украине
евгений балицкий
запорожская область
вооруженные силы украины
пятихатки
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости. Попытка прорыва украинских штурмовых групп на 12 пикапах в районе Орехово в Запорожской области пресечена, сообщил врио губернатора Евгений Балицкий в Telegram-канале. &quot;Сегодня ночью противник в составе четырех штурмовых групп на 12 пикапах совершил попытку атаковать наши позиции в районе Орехова. Конечно, успеха не имел. Очередная бездумная попытка принесла им значительные потери, также они потеряли почти все машины. Группы уничтожены, оставшиеся солдаты ВСУ отошли на свои позиции&quot;, - сообщил Балицкий.В районе Пятихаток была выявлена группа пехоты противника, которая занималась переноской боеприпасов. Противнику было нанесено огневое поражение, уничтожена живая сила и склад боеприпасов, добавил он. Всего за прошедшие сутки противник совершил 53 попытки обстрелять населенные пункты Запорожской области в пологовском, токмакском и васильевском направлениях, отметил Балицкий.
https://ria.ru/20230729/artilleriya-1887019600.html
запорожская область
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евгений балицкий, запорожская область, вооруженные силы украины, пятихатки, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Евгений Балицкий, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Пятихатки, Безопасность
В Запорожской области пресекли прорыв украинских штурмовиков на 12 пикапах

Балицкий: в Запорожской области пресекли попытку прорыва украинских групп на 12 пикапах

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости. Попытка прорыва украинских штурмовых групп на 12 пикапах в районе Орехово в Запорожской области пресечена, сообщил врио губернатора Евгений Балицкий в Telegram-канале.
«

"Сегодня ночью противник в составе четырех штурмовых групп на 12 пикапах совершил попытку атаковать наши позиции в районе Орехова. Конечно, успеха не имел. Очередная бездумная попытка принесла им значительные потери, также они потеряли почти все машины. Группы уничтожены, оставшиеся солдаты ВСУ отошли на свои позиции", - сообщил Балицкий.

В районе Пятихаток была выявлена группа пехоты противника, которая занималась переноской боеприпасов. Противнику было нанесено огневое поражение, уничтожена живая сила и склад боеприпасов, добавил он.
Всего за прошедшие сутки противник совершил 53 попытки обстрелять населенные пункты Запорожской области в пологовском, токмакском и васильевском направлениях, отметил Балицкий.
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Специальная военная операция на УкраинеЕвгений БалицкийЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныПятихаткиБезопасность
 
 
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