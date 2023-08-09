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Эксперты выехали в Сергиев Посад для отбора проб воздуха после взрыва
Эксперты выехали в Сергиев Посад для отбора проб воздуха после взрыва - РИА Новости, 09.08.2023
Эксперты выехали в Сергиев Посад для отбора проб воздуха после взрыва
Роспотребнадзор организовал выезд в район происшествия в Сергиевом Посаде для отбора проб воздуха, сообщили журналистам в Telegram-канале управления ведомства... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T12:20
2023-08-09T12:20
2023-08-09T12:39
происшествия
сергиев посад
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Роспотребнадзор организовал выезд в район происшествия в Сергиевом Посаде для отбора проб воздуха, сообщили журналистам в Telegram-канале управления ведомства по Московской области.Ранее сообщалось, что склад пиротехники, арендованный сторонней компанией, стал источником детонации на Загорском оптико-механическом заводе в Подмосковье, причина, как отмечал депутат Госдумы по Сергиево-Посадскому избирательному округу Сергей Пахомов, в нарушении технологических процессов."Специалисты управления Роспотребнадзора по Московской области совместно с Центром гигиены и эпидемиологии в Московской области незамедлительно выехали на место для организации исследований атмосферного воздуха на загрязняющие вещества на границе жилой застройки",- говорится в сообщении.
сергиев посад
РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Кадры с места взрыва на складе пиротехнических изделий
Кадры с места взрыва на складе пиротехнических изделий
2023-08-09T12:20
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PT0M06S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, сергиев посад, видео
Происшествия, Сергиев Посад
Эксперты выехали в Сергиев Посад для отбора проб воздуха после взрыва
Специалисты Роспотребнадзора выехали в Сергиев Посад для отбора проб воздуха после взрыва