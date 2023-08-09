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Эксперты выехали в Сергиев Посад для отбора проб воздуха после взрыва

Эксперты выехали в Сергиев Посад для отбора проб воздуха после взрыва - РИА Новости, 09.08.2023

Эксперты выехали в Сергиев Посад для отбора проб воздуха после взрыва

Роспотребнадзор организовал выезд в район происшествия в Сергиевом Посаде для отбора проб воздуха, сообщили журналистам в Telegram-канале управления ведомства... РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T12:20

2023-08-09T12:20

2023-08-09T12:39

происшествия

сергиев посад

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Роспотребнадзор организовал выезд в район происшествия в Сергиевом Посаде для отбора проб воздуха, сообщили журналистам в Telegram-канале управления ведомства по Московской области.Ранее сообщалось, что склад пиротехники, арендованный сторонней компанией, стал источником детонации на Загорском оптико-механическом заводе в Подмосковье, причина, как отмечал депутат Госдумы по Сергиево-Посадскому избирательному округу Сергей Пахомов, в нарушении технологических процессов."Специалисты управления Роспотребнадзора по Московской области совместно с Центром гигиены и эпидемиологии в Московской области незамедлительно выехали на место для организации исследований атмосферного воздуха на загрязняющие вещества на границе жилой застройки",- говорится в сообщении.

сергиев посад

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры с места взрыва на складе пиротехнических изделий Кадры с места взрыва на складе пиротехнических изделий 2023-08-09T12:20 true PT0M06S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, сергиев посад, видео