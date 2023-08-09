Рейтинг@Mail.ru
Эксперты выехали в Сергиев Посад для отбора проб воздуха после взрыва - РИА Новости, 09.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:20 09.08.2023 (обновлено: 12:39 09.08.2023)
https://ria.ru/20230809/vozdukh-1889031206.html
Эксперты выехали в Сергиев Посад для отбора проб воздуха после взрыва
Эксперты выехали в Сергиев Посад для отбора проб воздуха после взрыва - РИА Новости, 09.08.2023
Эксперты выехали в Сергиев Посад для отбора проб воздуха после взрыва
Роспотребнадзор организовал выезд в район происшествия в Сергиевом Посаде для отбора проб воздуха, сообщили журналистам в Telegram-канале управления ведомства... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T12:20
2023-08-09T12:39
происшествия
сергиев посад
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/09/1889033955_0:273:960:813_1920x0_80_0_0_e7f9e240a387c5a923ef97dcb8ad96a0.jpg
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Роспотребнадзор организовал выезд в район происшествия в Сергиевом Посаде для отбора проб воздуха, сообщили журналистам в Telegram-канале управления ведомства по Московской области.Ранее сообщалось, что склад пиротехники, арендованный сторонней компанией, стал источником детонации на Загорском оптико-механическом заводе в Подмосковье, причина, как отмечал депутат Госдумы по Сергиево-Посадскому избирательному округу Сергей Пахомов, в нарушении технологических процессов."Специалисты управления Роспотребнадзора по Московской области совместно с Центром гигиены и эпидемиологии в Московской области незамедлительно выехали на место для организации исследований атмосферного воздуха на загрязняющие вещества на границе жилой застройки",- говорится в сообщении.
сергиев посад
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Кадры с места взрыва на складе пиротехнических изделий
Кадры с места взрыва на складе пиротехнических изделий
2023-08-09T12:20
true
PT0M06S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/09/1889033955_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_e65b95c1f1d030c73935aed4d321839a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, сергиев посад, видео
Происшествия, Сергиев Посад
Эксперты выехали в Сергиев Посад для отбора проб воздуха после взрыва
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Роспотребнадзор организовал выезд в район происшествия в Сергиевом Посаде для отбора проб воздуха, сообщили журналистам в Telegram-канале управления ведомства по Московской области.
2023-08-09T12:20
true
PT0M06S
Эксперты выехали в Сергиев Посад для отбора проб воздуха после взрыва

Специалисты Роспотребнадзора выехали в Сергиев Посад для отбора проб воздуха после взрыва

© Фото очевидцаДым на месте взрыва в Сергиевом Посаде
Дым на месте взрыва в Сергиевом Посаде
© Фото очевидца
Дым на месте взрыва в Сергиевом Посаде
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Роспотребнадзор организовал выезд в район происшествия в Сергиевом Посаде для отбора проб воздуха, сообщили журналистам в Telegram-канале управления ведомства по Московской области.
Ранее сообщалось, что склад пиротехники, арендованный сторонней компанией, стал источником детонации на Загорском оптико-механическом заводе в Подмосковье, причина, как отмечал депутат Госдумы по Сергиево-Посадскому избирательному округу Сергей Пахомов, в нарушении технологических процессов.
«
"Специалисты управления Роспотребнадзора по Московской области совместно с Центром гигиены и эпидемиологии в Московской области незамедлительно выехали на место для организации исследований атмосферного воздуха на загрязняющие вещества на границе жилой застройки",- говорится в сообщении.
 
ПроисшествияСергиев Посад
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала