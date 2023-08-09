https://ria.ru/20230809/voyska-1889043126.html

Россия усилит группировки войск на западных границах

Россия усилит группировки войск на западных границах - РИА Новости, 09.08.2023

Россия усилит группировки войск на западных границах

С созданием Ленинградского и Московского военных округов Россия усилит группировки войск ВС РФ на своих западных границах, заявил в ходе коллегии Минобороны РФ... РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T12:57

2023-08-09T12:57

2023-08-09T12:58

безопасность

россия

сергей шойгу

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. С созданием Ленинградского и Московского военных округов Россия усилит группировки войск ВС РФ на своих западных границах, заявил в ходе коллегии Минобороны РФ глава военного ведомства Сергей Шойгу. "Сегодня на заседании коллегии рассмотрим вопросы, связанные с созданием Ленинградского и Московского военных округов с одновременным усилением группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации на наших западных границах", - сказал он, открывая заседание коллегии Минобороны.

https://ria.ru/20230805/reb-1888339019.html

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2023

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безопасность, россия, сергей шойгу, вооруженные силы рф