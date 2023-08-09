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Россия усилит группировки войск на западных границах - РИА Новости, 09.08.2023
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12:57 09.08.2023 (обновлено: 12:58 09.08.2023)
https://ria.ru/20230809/voyska-1889043126.html
Россия усилит группировки войск на западных границах
Россия усилит группировки войск на западных границах - РИА Новости, 09.08.2023
Россия усилит группировки войск на западных границах
С созданием Ленинградского и Московского военных округов Россия усилит группировки войск ВС РФ на своих западных границах, заявил в ходе коллегии Минобороны РФ... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T12:57
2023-08-09T12:58
безопасность
россия
сергей шойгу
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. С созданием Ленинградского и Московского военных округов Россия усилит группировки войск ВС РФ на своих западных границах, заявил в ходе коллегии Минобороны РФ глава военного ведомства Сергей Шойгу. "Сегодня на заседании коллегии рассмотрим вопросы, связанные с созданием Ленинградского и Московского военных округов с одновременным усилением группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации на наших западных границах", - сказал он, открывая заседание коллегии Минобороны.
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безопасность, россия, сергей шойгу, вооруженные силы рф
Безопасность, Россия, Сергей Шойгу, Вооруженные силы РФ
Россия усилит группировки войск на западных границах

Глава Минобороны Шойгу: Россия усилит группировки войск на западных границах

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Российский военнослужащий . Архивное фото
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МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. С созданием Ленинградского и Московского военных округов Россия усилит группировки войск ВС РФ на своих западных границах, заявил в ходе коллегии Минобороны РФ глава военного ведомства Сергей Шойгу.
«
"Сегодня на заседании коллегии рассмотрим вопросы, связанные с созданием Ленинградского и Московского военных округов с одновременным усилением группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации на наших западных границах", - сказал он, открывая заседание коллегии Минобороны.
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