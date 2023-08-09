https://ria.ru/20230809/voyska-1889043126.html
Россия усилит группировки войск на западных границах
Россия усилит группировки войск на западных границах - РИА Новости, 09.08.2023
Россия усилит группировки войск на западных границах
С созданием Ленинградского и Московского военных округов Россия усилит группировки войск ВС РФ на своих западных границах, заявил в ходе коллегии Минобороны РФ... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T12:57
2023-08-09T12:57
2023-08-09T12:58
безопасность
россия
сергей шойгу
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873406713_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_18fe6c3eb4c36581eb5d7429c65f6e51.jpg
МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. С созданием Ленинградского и Московского военных округов Россия усилит группировки войск ВС РФ на своих западных границах, заявил в ходе коллегии Минобороны РФ глава военного ведомства Сергей Шойгу. "Сегодня на заседании коллегии рассмотрим вопросы, связанные с созданием Ленинградского и Московского военных округов с одновременным усилением группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации на наших западных границах", - сказал он, открывая заседание коллегии Минобороны.
https://ria.ru/20230805/reb-1888339019.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873406713_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_34829d8cba54c2d80460f23ad557ef5b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, сергей шойгу, вооруженные силы рф
Безопасность, Россия, Сергей Шойгу, Вооруженные силы РФ
Россия усилит группировки войск на западных границах
Глава Минобороны Шойгу: Россия усилит группировки войск на западных границах