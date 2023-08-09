https://ria.ru/20230809/voronezh-1889023479.html
Власти объяснили грохот в Воронеже
Власти объяснили грохот в Воронеже - РИА Новости, 09.08.2023
Власти объяснили грохот в Воронеже
Власти объяснили учебной работой вооруженных сил РФ громкие звуки, которые в среду днем слышали жители Воронежа. Об этом правительство региона сообщило в... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T11:47
2023-08-09T11:47
2023-08-09T11:47
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 9 авг - РИА Новости. Власти объяснили учебной работой вооруженных сил РФ громкие звуки, которые в среду днем слышали жители Воронежа. Об этом правительство региона сообщило в Telegram-канале.Ранее в соцсетях жители Воронежа отмечали, что слышали несколько громких хлопков в разных районах города. "На утро 9 августа в единой дежурно-диспетчерской службе информации о нештатных происшествиях в Воронеже не зафиксировано, выездов спасателей не осуществляется. Проводится учебная работа вооруженных сил РФ на одном из объектов", - говорится сообщении.
https://ria.ru/20230728/sevastopol-1887002349.html
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происшествия, воронеж, россия
Происшествия, Воронеж, Россия
Власти объяснили грохот в Воронеже
Власти объяснили громкие звуки, которые в среду слышали жители Воронежа, военными учениями