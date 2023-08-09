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Власти объяснили грохот в Воронеже - РИА Новости, 09.08.2023
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11:47 09.08.2023
https://ria.ru/20230809/voronezh-1889023479.html
Власти объяснили грохот в Воронеже
Власти объяснили грохот в Воронеже - РИА Новости, 09.08.2023
Власти объяснили грохот в Воронеже
Власти объяснили учебной работой вооруженных сил РФ громкие звуки, которые в среду днем слышали жители Воронежа. Об этом правительство региона сообщило в... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T11:47
2023-08-09T11:47
происшествия
воронеж
россия
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ВОРОНЕЖ, 9 авг - РИА Новости. Власти объяснили учебной работой вооруженных сил РФ громкие звуки, которые в среду днем слышали жители Воронежа. Об этом правительство региона сообщило в Telegram-канале.Ранее в соцсетях жители Воронежа отмечали, что слышали несколько громких хлопков в разных районах города. "На утро 9 августа в единой дежурно-диспетчерской службе информации о нештатных происшествиях в Воронеже не зафиксировано, выездов спасателей не осуществляется. Проводится учебная работа вооруженных сил РФ на одном из объектов", - говорится сообщении.
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происшествия, воронеж, россия
Происшествия, Воронеж, Россия
Власти объяснили грохот в Воронеже

Власти объяснили громкие звуки, которые в среду слышали жители Воронежа, военными учениями

© РИА Новости / Ульяна Соловьева | Перейти в медиабанкВоронеж
Воронеж - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© РИА Новости / Ульяна Соловьева
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Воронеж. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 9 авг - РИА Новости. Власти объяснили учебной работой вооруженных сил РФ громкие звуки, которые в среду днем слышали жители Воронежа. Об этом правительство региона сообщило в Telegram-канале.
Ранее в соцсетях жители Воронежа отмечали, что слышали несколько громких хлопков в разных районах города.
«
"На утро 9 августа в единой дежурно-диспетчерской службе информации о нештатных происшествиях в Воронеже не зафиксировано, выездов спасателей не осуществляется. Проводится учебная работа вооруженных сил РФ на одном из объектов", - говорится сообщении.
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