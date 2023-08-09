https://ria.ru/20230809/voronezh-1889023479.html

Власти объяснили грохот в Воронеже

Власти объяснили грохот в Воронеже - РИА Новости, 09.08.2023

Власти объяснили грохот в Воронеже

Власти объяснили учебной работой вооруженных сил РФ громкие звуки, которые в среду днем слышали жители Воронежа. Об этом правительство региона сообщило в... РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T11:47

2023-08-09T11:47

2023-08-09T11:47

происшествия

воронеж

россия

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ВОРОНЕЖ, 9 авг - РИА Новости. Власти объяснили учебной работой вооруженных сил РФ громкие звуки, которые в среду днем слышали жители Воронежа. Об этом правительство региона сообщило в Telegram-канале.Ранее в соцсетях жители Воронежа отмечали, что слышали несколько громких хлопков в разных районах города. "На утро 9 августа в единой дежурно-диспетчерской службе информации о нештатных происшествиях в Воронеже не зафиксировано, выездов спасателей не осуществляется. Проводится учебная работа вооруженных сил РФ на одном из объектов", - говорится сообщении.

https://ria.ru/20230728/sevastopol-1887002349.html

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происшествия, воронеж, россия