https://ria.ru/20230809/volontery-1888985975.html

Волонтеры из Красноярска отправили медикаменты и мединструменты в зону СВО

Волонтеры из Красноярска отправили медикаменты и мединструменты в зону СВО - РИА Новости, 09.08.2023

Волонтеры из Красноярска отправили медикаменты и мединструменты в зону СВО

Волонтеры собрали и отправили в зону спецоперации партию груза, куда помимо одежды и продуктов питания вошли медикаменты и хирургический инструментарий,... РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T09:19

2023-08-09T09:19

2023-08-09T09:19

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КРАСНОЯРСК, 9 авг - РИА Новости. Волонтеры собрали и отправили в зону спецоперации партию груза, куда помимо одежды и продуктов питания вошли медикаменты и хирургический инструментарий, сообщает региональное отделение партии "Единая Россия". По ее данным, всего волонтеры отправили 20 тонн груза. Это уже 30 партия. "В данный момент крайне срочно потребовались внутривенные катетеры. Очень редкий хирургический инструментарий, который не так просто найти. Они собрали буквально в течение недели миллион рублей на приобретение всего того, что было крайне необходимо. Мы смогли полностью (на 100%) сформировать весь груз, как просят наши медики", - сказал депутат краевого парламента Владислав Дюков. Отмечается, что груз передали врачу 15-го отдельного медицинского батальона, который сейчас находится в отпуске, но лично встретит медикаменты. Также сибиряки отправили машину УАЗ, инструменты и стройматериалы, средства личной гигиены, продукты питания, генераторы, одежду. В течение недели груз будет доставлен к месту назначения.

https://ria.ru/20230807/gumpomosch-1888698709.html

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общество, единая россия, ульяновский автомобильный завод (уаз), красноярск, красноярский край