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Волонтеры из Красноярска отправили медикаменты и мединструменты в зону СВО - РИА Новости, 09.08.2023
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Надежные люди
 
09:19 09.08.2023
https://ria.ru/20230809/volontery-1888985975.html
Волонтеры из Красноярска отправили медикаменты и мединструменты в зону СВО
Волонтеры из Красноярска отправили медикаменты и мединструменты в зону СВО - РИА Новости, 09.08.2023
Волонтеры из Красноярска отправили медикаменты и мединструменты в зону СВО
Волонтеры собрали и отправили в зону спецоперации партию груза, куда помимо одежды и продуктов питания вошли медикаменты и хирургический инструментарий,... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T09:19
2023-08-09T09:19
надежные люди
общество
единая россия
ульяновский автомобильный завод (уаз)
красноярск
красноярский край
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КРАСНОЯРСК, 9 авг - РИА Новости. Волонтеры собрали и отправили в зону спецоперации партию груза, куда помимо одежды и продуктов питания вошли медикаменты и хирургический инструментарий, сообщает региональное отделение партии "Единая Россия". По ее данным, всего волонтеры отправили 20 тонн груза. Это уже 30 партия. "В данный момент крайне срочно потребовались внутривенные катетеры. Очень редкий хирургический инструментарий, который не так просто найти. Они собрали буквально в течение недели миллион рублей на приобретение всего того, что было крайне необходимо. Мы смогли полностью (на 100%) сформировать весь груз, как просят наши медики", - сказал депутат краевого парламента Владислав Дюков. Отмечается, что груз передали врачу 15-го отдельного медицинского батальона, который сейчас находится в отпуске, но лично встретит медикаменты. Также сибиряки отправили машину УАЗ, инструменты и стройматериалы, средства личной гигиены, продукты питания, генераторы, одежду. В течение недели груз будет доставлен к месту назначения.
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общество, единая россия, ульяновский автомобильный завод (уаз), красноярск, красноярский край
Надежные люди, Общество, Единая Россия, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ), Красноярск, Красноярский край
Волонтеры из Красноярска отправили медикаменты и мединструменты в зону СВО

Волонтеры из Красноярска отправили УАЗ, медикаменты и мединструменты в зону спецоперации

© Фото : Единая РоссияОтправка гуманитарной помощи из Красноярска в зону спецоперации
Отправка гуманитарной помощи из Красноярска в зону спецоперации - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© Фото : Единая Россия
Отправка гуманитарной помощи из Красноярска в зону спецоперации
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 9 авг - РИА Новости. Волонтеры собрали и отправили в зону спецоперации партию груза, куда помимо одежды и продуктов питания вошли медикаменты и хирургический инструментарий, сообщает региональное отделение партии "Единая Россия".
По ее данным, всего волонтеры отправили 20 тонн груза. Это уже 30 партия.
«
"В данный момент крайне срочно потребовались внутривенные катетеры. Очень редкий хирургический инструментарий, который не так просто найти. Они собрали буквально в течение недели миллион рублей на приобретение всего того, что было крайне необходимо. Мы смогли полностью (на 100%) сформировать весь груз, как просят наши медики", - сказал депутат краевого парламента Владислав Дюков.
Отмечается, что груз передали врачу 15-го отдельного медицинского батальона, который сейчас находится в отпуске, но лично встретит медикаменты.
Также сибиряки отправили машину УАЗ, инструменты и стройматериалы, средства личной гигиены, продукты питания, генераторы, одежду. В течение недели груз будет доставлен к месту назначения.
Тюменцы отправили в зону СВО шесть автомобилей с гуманитарной помощью
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7 августа, 17:22
 
Надежные людиОбществоЕдиная РоссияУльяновский автомобильный завод (УАЗ)КрасноярскКрасноярский край
 
 
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