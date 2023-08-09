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ЦБ не будет покупать валюту в рамках бюджетного правила до конца года - РИА Новости, 10.08.2023
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19:07 09.08.2023 (обновлено: 00:26 10.08.2023)
https://ria.ru/20230809/valyuta-1889150516.html
ЦБ не будет покупать валюту в рамках бюджетного правила до конца года
ЦБ не будет покупать валюту в рамках бюджетного правила до конца года - РИА Новости, 10.08.2023
ЦБ не будет покупать валюту в рамках бюджетного правила до конца года
ЦБ для снижения волатильности решил до конца года не покупать иностранную валюту по бюджетному правилу, говорится в сообщении регулятора. РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-09T19:07
2023-08-10T00:26
россия
центральный банк рф (цб рф)
московская биржа
экономика
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. ЦБ для снижения волатильности решил до конца года не покупать иностранную валюту по бюджетному правилу, говорится в сообщении регулятора."Банк России принял решение с 10 августа до конца года не осуществлять покупку валюты на внутреннем рынке в рамках зеркалирования регулярных операций Минфина, связанных с реализацией бюджетного правила", — следует из заявления.Отмечается, что возобновление операций произойдет после анализа фактической обстановки на рынках. Что касается решения об отложенных ЦБ покупках иностранной валюты на внутреннем рынке, то его примут после возобновления зеркалирования. Таким образом, они могут быть осуществлены в течение следующих лет.В то же время Центробанк продолжит операции по продаже иностранной валюты, связанные с привлечением средств ФНБ для размещения в разрешенные активы в первом полугодии этого года, в объеме 2,3 миллиарда рублей ежедневно.
https://ria.ru/20230809/valyuta-1888829596.html
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россия, центральный банк рф (цб рф), московская биржа, экономика
Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Московская биржа, Экономика
ЦБ не будет покупать валюту в рамках бюджетного правила до конца года

ЦБ не будет покупать валюту по бюджетному правилу до конца 2023 года

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка
Здание Центрального банка - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Здание Центрального банка. Архивное фото
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. ЦБ для снижения волатильности решил до конца года не покупать иностранную валюту по бюджетному правилу, говорится в сообщении регулятора.
"Банк России принял решение с 10 августа до конца года не осуществлять покупку валюты на внутреннем рынке в рамках зеркалирования регулярных операций Минфина, связанных с реализацией бюджетного правила", — следует из заявления.
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Отмечается, что возобновление операций произойдет после анализа фактической обстановки на рынках.
Что касается решения об отложенных ЦБ покупках иностранной валюты на внутреннем рынке, то его примут после возобновления зеркалирования. Таким образом, они могут быть осуществлены в течение следующих лет.
В то же время Центробанк продолжит операции по продаже иностранной валюты, связанные с привлечением средств ФНБ для размещения в разрешенные активы в первом полугодии этого года, в объеме 2,3 миллиарда рублей ежедневно.
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