https://ria.ru/20230809/valyuta-1889150516.html

ЦБ не будет покупать валюту в рамках бюджетного правила до конца года

ЦБ не будет покупать валюту в рамках бюджетного правила до конца года - РИА Новости, 10.08.2023

ЦБ не будет покупать валюту в рамках бюджетного правила до конца года

ЦБ для снижения волатильности решил до конца года не покупать иностранную валюту по бюджетному правилу, говорится в сообщении регулятора. РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-09T19:07

2023-08-09T19:07

2023-08-10T00:26

россия

центральный банк рф (цб рф)

московская биржа

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777512416_0:149:3072:1877_1920x0_80_0_0_a45c6fe5d546b75286dd7e132491ce8d.jpg

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. ЦБ для снижения волатильности решил до конца года не покупать иностранную валюту по бюджетному правилу, говорится в сообщении регулятора."Банк России принял решение с 10 августа до конца года не осуществлять покупку валюты на внутреннем рынке в рамках зеркалирования регулярных операций Минфина, связанных с реализацией бюджетного правила", — следует из заявления.Отмечается, что возобновление операций произойдет после анализа фактической обстановки на рынках. Что касается решения об отложенных ЦБ покупках иностранной валюты на внутреннем рынке, то его примут после возобновления зеркалирования. Таким образом, они могут быть осуществлены в течение следующих лет.В то же время Центробанк продолжит операции по продаже иностранной валюты, связанные с привлечением средств ФНБ для размещения в разрешенные активы в первом полугодии этого года, в объеме 2,3 миллиарда рублей ежедневно.

https://ria.ru/20230809/valyuta-1888829596.html

https://ria.ru/20230809/putin-1889104089.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, центральный банк рф (цб рф), московская биржа, экономика