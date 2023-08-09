https://ria.ru/20230809/vaktsina-1889074923.html
Ученые совершили прорыв в тестировании вакцины против вируса Эпштейна-Барра
Ученые совершили прорыв в тестировании вакцины против вируса Эпштейна-Барра - РИА Новости, 09.08.2023
Ученые совершили прорыв в тестировании вакцины против вируса Эпштейна-Барра
Группа ученых на базе австралийского исследовательского института QIMR Berghofer совершила прорыв в тестировании на мышах первой вакцины против вируса... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T14:26
2023-08-09T14:26
2023-08-09T17:16
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Группа ученых на базе австралийского исследовательского института QIMR Berghofer совершила прорыв в тестировании на мышах первой вакцины против вируса Эпштейна-Барра (ВЭБ), носителями которого являются 95% населения планеты, сообщается в статье, опубликованной в научном журнале Nature. Вирус является членом семейства вирусов герпеса и может передаваться через слюну. По крайней мере 95% населения планеты являются его носителями, и у большинства людей заболевание происходит в раннем возрасте и не приводит к серьезным последствиям. Однако в случае заболевания в более позднем возрасте последствия могут включать в себя разные виды лихорадки, рак горла или носа, а также рассеянный склероз. "Здесь мы описываем состав вакцины... которая, вероятно, обеспечивает лучшую защиту от первичной инфекции и контроль латентно инфицированных В-клеток, что приводит к защите от развития заболеваний, связанных с ВЭБ", - говорится в статье. В статье также отмечается, что до настоящего времени еще не была лицензирована ни одна вакцина против вируса Эпштейна-Барра. Один из авторов исследования Виджаендра Дасари в видео-презентации, опубликованной на YouTube, говорит, что ранее уже были попытки создать вакцину на основе антител, но в последнем исследовании ученые смогли создать частичную иммунную систему, тем самым совершив прорыв в работе над вакциной. Отмечается, что у команды уже есть некоторое финансирование от отраслевых партнеров для дальнейших испытаний вакцины, которые могут начаться в 2024 или 2025 году.
https://ria.ru/20230227/vaktsina-1854720098.html
https://ria.ru/20230516/nauka-1871088937.html
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в мире, здоровье - общество
Наука, В мире, Здоровье - Общество
Ученые совершили прорыв в тестировании вакцины против вируса Эпштейна-Барра
Группа ученых совершила прорыв в тестировании первой вакцины против вируса Эпштейна-Барра
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости.
Группа ученых на базе австралийского исследовательского института QIMR Berghofer совершила прорыв в тестировании на мышах первой вакцины против вируса Эпштейна-Барра (ВЭБ), носителями которого являются 95% населения планеты, сообщается в статье
, опубликованной в научном журнале Nature.
Вирус является членом семейства вирусов герпеса и может передаваться через слюну. По крайней мере 95% населения планеты являются его носителями, и у большинства людей заболевание происходит в раннем возрасте и не приводит к серьезным последствиям. Однако в случае заболевания в более позднем возрасте последствия могут включать в себя разные виды лихорадки, рак горла или носа, а также рассеянный склероз.
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"Здесь мы описываем состав вакцины... которая, вероятно, обеспечивает лучшую защиту от первичной инфекции и контроль латентно инфицированных В-клеток, что приводит к защите от развития заболеваний, связанных с ВЭБ", - говорится в статье.
В статье также отмечается, что до настоящего времени еще не была лицензирована ни одна вакцина против вируса Эпштейна-Барра.
Один из авторов исследования Виджаендра Дасари в видео-презентации, опубликованной на YouTube, говорит, что ранее уже были попытки создать вакцину на основе антител, но в последнем исследовании ученые смогли создать частичную иммунную систему, тем самым совершив прорыв в работе над вакциной.
Отмечается, что у команды уже есть некоторое финансирование от отраслевых партнеров для дальнейших испытаний вакцины, которые могут начаться в 2024 или 2025 году.
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