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Шойгу рассказал, чем грозит готовность Запада вкладывать ресурсы в Украину - РИА Новости, 09.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:00 09.08.2023
https://ria.ru/20230809/ukraina-1889044007.html
Шойгу рассказал, чем грозит готовность Запада вкладывать ресурсы в Украину
Шойгу рассказал, чем грозит готовность Запада вкладывать ресурсы в Украину - РИА Новости, 09.08.2023
Шойгу рассказал, чем грозит готовность Запада вкладывать ресурсы в Украину
Готовность Запада вкладывать в Украину значительные ресурсы создаёт риски дальнейшей эскалации конфликта, заявил в среду в ходе заседания коллегии Минобороны РФ РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T13:00
2023-08-09T13:00
специальная военная операция на украине
украина
россия
сергей шойгу
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
нато
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МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Готовность Запада вкладывать в Украину значительные ресурсы создаёт риски дальнейшей эскалации конфликта, заявил в среду в ходе заседания коллегии Минобороны РФ глава военного ведомства Сергей Шойгу. "Готовность Запада вкладывать в Украину значительную часть имеющихся ресурсов, чтобы переломить ситуацию на поле боя в свою пользу, создает серьезные риски дальнейшей эскалации конфликта", - сказал он.
https://ria.ru/20230809/amerikantsy-1888903502.html
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украина, россия, сергей шойгу, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, нато
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, НАТО
Шойгу рассказал, чем грозит готовность Запада вкладывать ресурсы в Украину

Шойгу: готовность Запада вкладывать ресурсы в Украину несет риски эскалации конфликта

© AP Photo / Alex BrandonВоеннослужащий ВВС США проверяет поддоны со 155-мм снарядами на авиабазе в Дувре
Военнослужащий ВВС США проверяет поддоны со 155-мм снарядами на авиабазе в Дувре - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© AP Photo / Alex Brandon
Военнослужащий ВВС США проверяет поддоны со 155-мм снарядами на авиабазе в Дувре. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Готовность Запада вкладывать в Украину значительные ресурсы создаёт риски дальнейшей эскалации конфликта, заявил в среду в ходе заседания коллегии Минобороны РФ глава военного ведомства Сергей Шойгу.
"Готовность Запада вкладывать в Украину значительную часть имеющихся ресурсов, чтобы переломить ситуацию на поле боя в свою пользу, создает серьезные риски дальнейшей эскалации конфликта", - сказал он.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияСергей ШойгуВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФНАТО
 
 
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