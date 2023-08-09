https://ria.ru/20230809/ukraina-1889044007.html

Шойгу рассказал, чем грозит готовность Запада вкладывать ресурсы в Украину

Шойгу рассказал, чем грозит готовность Запада вкладывать ресурсы в Украину - РИА Новости, 09.08.2023

Шойгу рассказал, чем грозит готовность Запада вкладывать ресурсы в Украину

Готовность Запада вкладывать в Украину значительные ресурсы создаёт риски дальнейшей эскалации конфликта, заявил в среду в ходе заседания коллегии Минобороны РФ РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T13:00

2023-08-09T13:00

2023-08-09T13:00

специальная военная операция на украине

украина

россия

сергей шойгу

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

нато

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МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Готовность Запада вкладывать в Украину значительные ресурсы создаёт риски дальнейшей эскалации конфликта, заявил в среду в ходе заседания коллегии Минобороны РФ глава военного ведомства Сергей Шойгу. "Готовность Запада вкладывать в Украину значительную часть имеющихся ресурсов, чтобы переломить ситуацию на поле боя в свою пользу, создает серьезные риски дальнейшей эскалации конфликта", - сказал он.

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украина

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Ольга Фомченкова

украина, россия, сергей шойгу, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, нато