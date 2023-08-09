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Шойгу рассказал, чем грозит готовность Запада вкладывать ресурсы в Украину
Шойгу рассказал, чем грозит готовность Запада вкладывать ресурсы в Украину - РИА Новости, 09.08.2023
Шойгу рассказал, чем грозит готовность Запада вкладывать ресурсы в Украину
Готовность Запада вкладывать в Украину значительные ресурсы создаёт риски дальнейшей эскалации конфликта, заявил в среду в ходе заседания коллегии Минобороны РФ РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T13:00
2023-08-09T13:00
2023-08-09T13:00
специальная военная операция на украине
украина
россия
сергей шойгу
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
нато
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МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Готовность Запада вкладывать в Украину значительные ресурсы создаёт риски дальнейшей эскалации конфликта, заявил в среду в ходе заседания коллегии Минобороны РФ глава военного ведомства Сергей Шойгу. "Готовность Запада вкладывать в Украину значительную часть имеющихся ресурсов, чтобы переломить ситуацию на поле боя в свою пользу, создает серьезные риски дальнейшей эскалации конфликта", - сказал он.
https://ria.ru/20230809/amerikantsy-1888903502.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Шойгу рассказал, чем грозит готовность Запада вкладывать ресурсы в Украину
Шойгу: готовность Запада вкладывать ресурсы в Украину несет риски эскалации конфликта