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Школы в ЛНР получат новые учебники по истории с разделами о героях СВО
Школы в ЛНР получат новые учебники по истории с разделами о героях СВО - РИА Новости, 09.08.2023
Школы в ЛНР получат новые учебники по истории с разделами о героях СВО
Школы в ЛНР к 1 сентября получат полный комплект новых учебников по истории для 10 и 11 классов, включающих разделы о новых регионах Российской Федерации и... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T14:03
2023-08-09T14:03
2023-08-09T14:15
общество
луганская народная республика
россия
год педагога и наставника
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ЛУГАНСК, 9 авг - РИА Новости. Школы в ЛНР к 1 сентября получат полный комплект новых учебников по истории для 10 и 11 классов, включающих разделы о новых регионах Российской Федерации и героях СВО, сообщил министр образования и науки ЛНР Иван Кусов на совещании по подготовке образовательных организаций республики к новому учебному году, чье заявление опубликовано в Telegram-канале правительства ЛНР. "К началу этого учебного года по поручению президента будет поставлен полный комплект новых учебников истории для 10-11-х классов, куда уже вошли разделы о новых регионах и героях СВО. Эти учебники появятся к 1 сентября и в наших школах", - сообщил Кусов. Ранее глава Минпросвещения России Сергей Кравцов сообщал о создании нового учебника по истории, который будет единым для всех школ. Работу над учебником возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. Кравцов отмечал, что в учебник войдут как начало специальной военной операции, вхождение в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, так и санкционное давление. Авторами учебника также стали ректор МГИМО Анатолий Торкунов и руководитель Института всеобщей истории РАН академик Александр Чубарьян.
https://ria.ru/20230807/uchebnik-1888725665.html
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общество, луганская народная республика, россия
Общество, Луганская Народная Республика, Россия, Год педагога и наставника
Школы в ЛНР получат новые учебники по истории с разделами о героях СВО
Министр Кусов: школы в ЛНР получат новые учебники истории с разделами о героях СВО