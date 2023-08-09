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По всей Украине объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 09.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:45 09.08.2023 (обновлено: 17:50 09.08.2023)
https://ria.ru/20230809/trevoga-1889134144.html
По всей Украине объявили воздушную тревогу
По всей Украине объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 09.08.2023
По всей Украине объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога второй раз за день объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T17:45
2023-08-09T17:50
специальная военная операция на украине
украина
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Воздушная тревога второй раз за день объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Согласно данным карты, сигнал тревоги во всех регионах страны прозвучал практически одновременно – в 17.40 (совпадает с мск).Ранее в среду воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины, она продлилась около часа.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы РФ
По всей Украине объявили воздушную тревогу

Власти Украины во второй раз за день объявили воздушную тревогу по всей стране

© Fotolia / lester120Панорама Харькова, Украина
Панорама Харькова, Украина - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© Fotolia / lester120
Панорама Харькова, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Воздушная тревога второй раз за день объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным карты, сигнал тревоги во всех регионах страны прозвучал практически одновременно – в 17.40 (совпадает с мск).
Ранее в среду воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины, она продлилась около часа.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВооруженные силы РФ
 
 
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