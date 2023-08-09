https://ria.ru/20230809/terminal-1889097416.html

"Деловые Линии" открыли терминал в Петропавловске-Камчатском

"Деловые Линии" открыли терминал в Петропавловске-Камчатском - РИА Новости, 09.08.2023

"Деловые Линии" открыли терминал в Петропавловске-Камчатском

Новое подразделение группы компаний "Деловые Линии" открылось в Петропавловске-Камчатском, перевозчик продолжает укреплять свое присутствие в стратегически... РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T15:24

2023-08-09T15:24

2023-08-09T15:24

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МОСКВА, 9 авг - Пресс-служба ГК "Деловые Линии". Новое подразделение группы компаний "Деловые Линии" открылось в Петропавловске-Камчатском, перевозчик продолжает укреплять свое присутствие в стратегически важных регионах России. Новый терминал площадью 1 тысяча квадратных метров вмещает до 200 паллето-мест, имеет парковку, сектор для хранения негабаритных грузов и комфортный операторский зал для оформления документов. Здание оснащено специальным пандусом для погрузки и разгрузки. Сотрудники терминала принимают к отправке все разрешенные грузы весом до трех тонн. По статистике группы компаний, перечень чаще всего перевозимых товаров в регионе весьма разнообразен: запчасти, оборудование, сырье, стройматериалы. "Учитывая высокую активность предприятий малого и среднего бизнеса, стремящихся улучшить свою логистику, мы открыли новое подразделение – в Петропавловске-Камчатском. До этого ближайший терминал "Деловых Линий" находился во Владивостоке, и доставка осуществлялась по морю контейнерами или по воздуху. Теперь мы можем предложить клиентам более оперативный сервис, что положительно скажется на объеме грузопотока. По нашим прогнозам, уже в течение года грузооборот по Петропавловску-Камчатскому составит от 1,5 тысячи тонн, а в течение трех лет достигнет трех тысяч тонн", - отметили в пресс-службе "Деловых Линий". Благодаря новому терминалу клиенты "Деловых Линий" могут заказывать автодоставку также в соседние населенные пункты: Вилючинск, Елизово и Усть-Камчатск. Всего в Дальневосточном федеральном округе у группы компаний теперь 17 терминалов. ГК "Деловые Линии" — основана в 2001 году. География доставки более 90% населенных пунктов в России, а также Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Армения, Китай, Восточная Азия и Европа. Лидер среди транспортных компаний по размеру собственного автопарка: насчитывает порядка пяти тысяч машин ведущих мировых и российских производителей. РЕКЛАМА, ООО "Деловые Линии"; ИНН 7826156685, Токен: 4CQwVszH9pUjq6FrHnT

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пресс-релизы