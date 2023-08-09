https://ria.ru/20230809/teploseti-1889135305.html

Более 90% теплосетей в Москве подготовили к отопительному сезону

Более 90% теплосетей в Москве подготовили к отопительному сезону - РИА Новости, 09.08.2023

Более 90% теплосетей в Москве подготовили к отопительному сезону

Специалисты Комплекса городского хозяйства подготовили к новому отопительному сезону более 90% тепловых сетей, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам... РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T17:52

2023-08-09T17:52

2023-08-09T17:52

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петр бирюков

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городское хозяйство москвы

комплекс городского хозяйства москвы

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства подготовили к новому отопительному сезону более 90% тепловых сетей, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. "С начала проведения летних профилактических работ подготовили к отопительному сезону свыше 90% магистральных и разводящих тепловых сетей. Все мероприятия проводятся в строгом соответствии с графиком и будут завершены в установленный срок - к 1 сентября", - заявил он. Бирюков напомнил, что в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду на тепловых сетях проводятся гидравлические и температурные испытания. Они стартуют в полном объеме после завершения отопительного сезона, именно на время их проведения производится временное отключение горячего водоснабжения. "Главная задача - заранее выявить потенциально ненадежные участки и оперативно их восстановить, чтобы обеспечить бесперебойное теплоснабжение потребителей в сезон. В общей сложности сотрудники ПАО "МОЭК" проведут испытания на более чем 17 тысячах километров магистральных и разводящих тепловых сетей, которые обеспечивают теплоснабжение более 74 тысяч зданий, в том числе свыше 34 тысяч жилых домов", - добавил Бирюков. Заммэра подчеркнул, что во время летних профилактических работ на системе теплоснабжения проводятся перекладка трубопроводов с применением современных технологий, профилактические и капитальные ремонты тепловых станций и центральных тепловых пунктов, обслуживание и ремонты внутридомовых систем теплоснабжения и горячего водоснабжения.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

петр бирюков, москва, моэк, жкх, городское хозяйство москвы, комплекс городского хозяйства москвы