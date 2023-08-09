https://ria.ru/20230809/teploseti-1889135305.html
Более 90% теплосетей в Москве подготовили к отопительному сезону
Более 90% теплосетей в Москве подготовили к отопительному сезону - РИА Новости, 09.08.2023
Более 90% теплосетей в Москве подготовили к отопительному сезону
Специалисты Комплекса городского хозяйства подготовили к новому отопительному сезону более 90% тепловых сетей, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T17:52
2023-08-09T17:52
2023-08-09T17:52
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петр бирюков
москва
моэк
жкх
городское хозяйство москвы
комплекс городского хозяйства москвы
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства подготовили к новому отопительному сезону более 90% тепловых сетей, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. "С начала проведения летних профилактических работ подготовили к отопительному сезону свыше 90% магистральных и разводящих тепловых сетей. Все мероприятия проводятся в строгом соответствии с графиком и будут завершены в установленный срок - к 1 сентября", - заявил он. Бирюков напомнил, что в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду на тепловых сетях проводятся гидравлические и температурные испытания. Они стартуют в полном объеме после завершения отопительного сезона, именно на время их проведения производится временное отключение горячего водоснабжения. "Главная задача - заранее выявить потенциально ненадежные участки и оперативно их восстановить, чтобы обеспечить бесперебойное теплоснабжение потребителей в сезон. В общей сложности сотрудники ПАО "МОЭК" проведут испытания на более чем 17 тысячах километров магистральных и разводящих тепловых сетей, которые обеспечивают теплоснабжение более 74 тысяч зданий, в том числе свыше 34 тысяч жилых домов", - добавил Бирюков. Заммэра подчеркнул, что во время летних профилактических работ на системе теплоснабжения проводятся перекладка трубопроводов с применением современных технологий, профилактические и капитальные ремонты тепловых станций и центральных тепловых пунктов, обслуживание и ремонты внутридомовых систем теплоснабжения и горячего водоснабжения.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
петр бирюков, москва, моэк, жкх, городское хозяйство москвы, комплекс городского хозяйства москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Петр Бирюков, Москва, МОЭК, ЖКХ, Городское хозяйство Москвы, Комплекс городского хозяйства Москвы
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства подготовили к новому отопительному сезону более 90% тепловых сетей, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
"С начала проведения летних профилактических работ подготовили к отопительному сезону свыше 90% магистральных и разводящих тепловых сетей. Все мероприятия проводятся в строгом соответствии с графиком и будут завершены в установленный срок - к 1 сентября", - заявил он.
Бирюков напомнил, что в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду на тепловых сетях проводятся гидравлические и температурные испытания. Они стартуют в полном объеме после завершения отопительного сезона, именно на время их проведения производится временное отключение горячего водоснабжения.
"Главная задача - заранее выявить потенциально ненадежные участки и оперативно их восстановить, чтобы обеспечить бесперебойное теплоснабжение потребителей в сезон. В общей сложности сотрудники ПАО "МОЭК
" проведут испытания на более чем 17 тысячах километров магистральных и разводящих тепловых сетей, которые обеспечивают теплоснабжение более 74 тысяч зданий, в том числе свыше 34 тысяч жилых домов", - добавил Бирюков.
МОЭК получила 97% заявок на подключение к теплосетям в онлайн-формате
Заммэра подчеркнул, что во время летних профилактических работ на системе теплоснабжения проводятся перекладка трубопроводов с применением современных технологий, профилактические и капитальные ремонты тепловых станций и центральных тепловых пунктов, обслуживание и ремонты внутридомовых систем теплоснабжения и горячего водоснабжения.