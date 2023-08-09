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На Кубани четыре человека попали в больницу после конфликта со стрельбой
На Кубани четыре человека попали в больницу после конфликта со стрельбой - РИА Новости, 09.08.2023
На Кубани четыре человека попали в больницу после конфликта со стрельбой
Конфликт с огнестрельным оружием произошел в Новороссийске, четыре человека госпитализированы, шестеро задержаны, возбуждено уголовное дело, сообщили в... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T10:38
2023-08-09T10:38
2023-08-09T10:38
происшествия
новороссийск
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 9 авг - РИА Новости. Конфликт с огнестрельным оружием произошел в Новороссийске, четыре человека госпитализированы, шестеро задержаны, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе краевого ГУМВД. По данным ведомства, ночью в УМВД России по Новороссийску поступило сообщение из медучреждения о госпитализации четырех мужчин с огнестрельными ранениями. Установлено, что мужчины были травмированы "в результате бытового конфликта между двумя группами молодых людей". "В ходе инцидента одна из сторон применила оружие. После чего стрелявшие скрылись с места происшествия… По горячим следам задержаны 6 участников конфликта. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ "Хулиганство". Мужчинам может грозить до семи лет лишения свободы", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230804/proisshestvie-1888268735.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, новороссийск, краснодарский край
Происшествия, Новороссийск, Краснодарский край
На Кубани четыре человека попали в больницу после конфликта со стрельбой
Четыре человека госпитализировали и шестерых задержали после перестрелки в Новороссийске