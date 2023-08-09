https://ria.ru/20230809/strelba-1888998360.html

На Кубани четыре человека попали в больницу после конфликта со стрельбой

На Кубани четыре человека попали в больницу после конфликта со стрельбой - РИА Новости, 09.08.2023

На Кубани четыре человека попали в больницу после конфликта со стрельбой

Конфликт с огнестрельным оружием произошел в Новороссийске, четыре человека госпитализированы, шестеро задержаны, возбуждено уголовное дело, сообщили в... РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T10:38

2023-08-09T10:38

2023-08-09T10:38

происшествия

новороссийск

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 9 авг - РИА Новости. Конфликт с огнестрельным оружием произошел в Новороссийске, четыре человека госпитализированы, шестеро задержаны, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе краевого ГУМВД. По данным ведомства, ночью в УМВД России по Новороссийску поступило сообщение из медучреждения о госпитализации четырех мужчин с огнестрельными ранениями. Установлено, что мужчины были травмированы "в результате бытового конфликта между двумя группами молодых людей". "В ходе инцидента одна из сторон применила оружие. После чего стрелявшие скрылись с места происшествия… По горячим следам задержаны 6 участников конфликта. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ "Хулиганство". Мужчинам может грозить до семи лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230804/proisshestvie-1888268735.html

новороссийск

краснодарский край

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, новороссийск, краснодарский край