https://ria.ru/20230809/ssha-1889017112.html

Пушков раскрыл, как США попали в расставленный для России капкан

Пушков раскрыл, как США попали в расставленный для России капкан - РИА Новости, 09.08.2023

Пушков раскрыл, как США попали в расставленный для России капкан

Ставка на разгром России и надменность США загнали Вашингтон в угол, заявил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T11:32

2023-08-09T11:32

2023-08-09T11:32

в мире

сша

россия

алексей пушков

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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Ставка на разгром России и надменность США загнали Вашингтон в угол, заявил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале."Именно это высокомерие загнало их (США – прим. ред.) в иракский, а затем и афганский капканы, откуда США долго не могли выбраться. Теперь таким капканом для Байдена и его администрации стала Украина", - написал он.Самонадеянность и слепая вера в собственное могущество стали неотъемлемыми чертами внешней политики США, втягивавшими страну в кровопролитные конфликты, отметил сенатор.Как следует из данных опроса, проведенного телеканалом CNN и компанией SSRS, большинство американцев (55%) выступают против того, чтобы конгресс США выделял дополнительную помощь для Украины, потому что общественность расходится во мнениях о том, достаточно ли США уже сделали для помощи Украине. При этом 51% опрошенных говорит, что США уже сделали достаточно, чтобы помочь Украине, а 48% думают, что нужно оказывать больше поддержки.

https://ria.ru/20230808/pushkov-1888765800.html

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в мире, сша, россия, алексей пушков