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Пушков раскрыл, как США попали в расставленный для России капкан - РИА Новости, 09.08.2023
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11:32 09.08.2023
https://ria.ru/20230809/ssha-1889017112.html
Пушков раскрыл, как США попали в расставленный для России капкан
Пушков раскрыл, как США попали в расставленный для России капкан - РИА Новости, 09.08.2023
Пушков раскрыл, как США попали в расставленный для России капкан
Ставка на разгром России и надменность США загнали Вашингтон в угол, заявил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T11:32
2023-08-09T11:32
в мире
сша
россия
алексей пушков
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Ставка на разгром России и надменность США загнали Вашингтон в угол, заявил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале."Именно это высокомерие загнало их (США – прим. ред.) в иракский, а затем и афганский капканы, откуда США долго не могли выбраться. Теперь таким капканом для Байдена и его администрации стала Украина", - написал он.Самонадеянность и слепая вера в собственное могущество стали неотъемлемыми чертами внешней политики США, втягивавшими страну в кровопролитные конфликты, отметил сенатор.Как следует из данных опроса, проведенного телеканалом CNN и компанией SSRS, большинство американцев (55%) выступают против того, чтобы конгресс США выделял дополнительную помощь для Украины, потому что общественность расходится во мнениях о том, достаточно ли США уже сделали для помощи Украине. При этом 51% опрошенных говорит, что США уже сделали достаточно, чтобы помочь Украине, а 48% думают, что нужно оказывать больше поддержки.
https://ria.ru/20230808/pushkov-1888765800.html
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в мире, сша, россия, алексей пушков
В мире, США, Россия, Алексей Пушков
Пушков раскрыл, как США попали в расставленный для России капкан

Сенатор Пушков: США загнали себя в тупик ставкой на победу в украинском конфликте

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкСенатор Алексей Пушков
Сенатор Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Сенатор Алексей Пушков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Ставка на разгром России и надменность США загнали Вашингтон в угол, заявил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.
"Именно это высокомерие загнало их (США – прим. ред.) в иракский, а затем и афганский капканы, откуда США долго не могли выбраться. Теперь таким капканом для Байдена и его администрации стала Украина", - написал он.
Самонадеянность и слепая вера в собственное могущество стали неотъемлемыми чертами внешней политики США, втягивавшими страну в кровопролитные конфликты, отметил сенатор.
Как следует из данных опроса, проведенного телеканалом CNN и компанией SSRS, большинство американцев (55%) выступают против того, чтобы конгресс США выделял дополнительную помощь для Украины, потому что общественность расходится во мнениях о том, достаточно ли США уже сделали для помощи Украине. При этом 51% опрошенных говорит, что США уже сделали достаточно, чтобы помочь Украине, а 48% думают, что нужно оказывать больше поддержки.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
Пушков раскрыл, что случайно выдал разъяренный Зеленский
8 августа, 06:26
 
В миреСШАРоссияАлексей Пушков
 
 
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