https://ria.ru/20230809/ssha-1889017112.html
Пушков раскрыл, как США попали в расставленный для России капкан
Пушков раскрыл, как США попали в расставленный для России капкан - РИА Новости, 09.08.2023
Пушков раскрыл, как США попали в расставленный для России капкан
Ставка на разгром России и надменность США загнали Вашингтон в угол, заявил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T11:32
2023-08-09T11:32
2023-08-09T11:32
в мире
сша
россия
алексей пушков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/04/1595997907_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0422c847c5c80830c5ddafef2bb6a2c4.jpg
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Ставка на разгром России и надменность США загнали Вашингтон в угол, заявил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале."Именно это высокомерие загнало их (США – прим. ред.) в иракский, а затем и афганский капканы, откуда США долго не могли выбраться. Теперь таким капканом для Байдена и его администрации стала Украина", - написал он.Самонадеянность и слепая вера в собственное могущество стали неотъемлемыми чертами внешней политики США, втягивавшими страну в кровопролитные конфликты, отметил сенатор.Как следует из данных опроса, проведенного телеканалом CNN и компанией SSRS, большинство американцев (55%) выступают против того, чтобы конгресс США выделял дополнительную помощь для Украины, потому что общественность расходится во мнениях о том, достаточно ли США уже сделали для помощи Украине. При этом 51% опрошенных говорит, что США уже сделали достаточно, чтобы помочь Украине, а 48% думают, что нужно оказывать больше поддержки.
https://ria.ru/20230808/pushkov-1888765800.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/04/1595997907_104:0:2835:2048_1920x0_80_0_0_1b32e3b1b8c0358a4561821f0b5197e9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, алексей пушков
В мире, США, Россия, Алексей Пушков
Пушков раскрыл, как США попали в расставленный для России капкан
Сенатор Пушков: США загнали себя в тупик ставкой на победу в украинском конфликте
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости.
Ставка на разгром России и надменность США загнали Вашингтон в угол, заявил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram
-канале.
"Именно это высокомерие загнало их (США – прим. ред.) в иракский, а затем и афганский капканы, откуда США долго не могли выбраться. Теперь таким капканом для Байдена и его администрации стала Украина", - написал он.
Самонадеянность и слепая вера в собственное могущество стали неотъемлемыми чертами внешней политики США, втягивавшими страну в кровопролитные конфликты, отметил сенатор.
Как следует из данных опроса, проведенного телеканалом CNN и компанией SSRS, большинство американцев (55%) выступают против того, чтобы конгресс США выделял дополнительную помощь для Украины, потому что общественность расходится во мнениях о том, достаточно ли США уже сделали для помощи Украине. При этом 51% опрошенных говорит, что США уже сделали достаточно, чтобы помочь Украине, а 48% думают, что нужно оказывать больше поддержки.
Пушков раскрыл, что случайно выдал разъяренный Зеленский