https://ria.ru/20230809/sroki-1889133996.html

В Туле дали сроки организаторам и участникам финансовой пирамиды

В Туле дали сроки организаторам и участникам финансовой пирамиды - РИА Новости, 09.08.2023

В Туле дали сроки организаторам и участникам финансовой пирамиды

Центральный районный суд Тулы назначил двум руководителям и пяти участникам финансовой пирамиды от 7 до 14 лет колонии по статьям об организации и участии в... РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T17:44

2023-08-09T17:44

2023-08-09T17:44

тула

россия

происшествия

тульская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750138064_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2353e5982a99c7b975e8b5ab7d778ab2.jpg

РЯЗАНЬ, 9 авг – РИА Новости. Центральный районный суд Тулы назначил двум руководителям и пяти участникам финансовой пирамиды от 7 до 14 лет колонии по статьям об организации и участии в преступном сообществе, а также мошенничестве, сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона. "Центральный районный суд города Тулы назначил разные сроки лишения свободы руководителями и членами правления КПК "Народное достояние" за мошенничества на сумму свыше 460 миллионов рублей", - говорится в телеграм-канале пресс-службы судов. Отмечается, что два человека обвинялись в создании преступного сообщества и мошенничестве, пять человек - в участии в преступном сообществе и мошенничестве. Судом установлено, что подсудимые, являлись руководителями и членами правления КПК "Народное достояние" ("Достояние народа"), а впоследствии КПК "ГлавСберСтрой", которые действовали по принципу "финансовой пирамиды", с ноября 2017 года по октябрь 2019 года похитили более 460 миллионов рублей у 1109 пайщиков, не выплачивая проценты и не возвращая основные суммы вкладов. "Приговором суда руководители преступного сообщества Хатипов В.З. и Чуканов Д.И. признаны виновными и им назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год. На основании ч. 5 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений Хатипову В.З., окончательно назначено наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - отмечает пресс-служба. Участникам сообщества "назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и ограничением свободы на срок 1 год". Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

https://ria.ru/20230320/piramida-1859134017.html

https://ria.ru/20230803/piramida-1887981313.html

тула

россия

тульская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

тула, россия, происшествия, тульская область