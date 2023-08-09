Рейтинг@Mail.ru
В Туле дали сроки организаторам и участникам финансовой пирамиды - РИА Новости, 09.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:44 09.08.2023
https://ria.ru/20230809/sroki-1889133996.html
В Туле дали сроки организаторам и участникам финансовой пирамиды
В Туле дали сроки организаторам и участникам финансовой пирамиды - РИА Новости, 09.08.2023
В Туле дали сроки организаторам и участникам финансовой пирамиды
Центральный районный суд Тулы назначил двум руководителям и пяти участникам финансовой пирамиды от 7 до 14 лет колонии по статьям об организации и участии в... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T17:44
2023-08-09T17:44
тула
россия
происшествия
тульская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750138064_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2353e5982a99c7b975e8b5ab7d778ab2.jpg
РЯЗАНЬ, 9 авг – РИА Новости. Центральный районный суд Тулы назначил двум руководителям и пяти участникам финансовой пирамиды от 7 до 14 лет колонии по статьям об организации и участии в преступном сообществе, а также мошенничестве, сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона. "Центральный районный суд города Тулы назначил разные сроки лишения свободы руководителями и членами правления КПК "Народное достояние" за мошенничества на сумму свыше 460 миллионов рублей", - говорится в телеграм-канале пресс-службы судов. Отмечается, что два человека обвинялись в создании преступного сообщества и мошенничестве, пять человек - в участии в преступном сообществе и мошенничестве. Судом установлено, что подсудимые, являлись руководителями и членами правления КПК "Народное достояние" ("Достояние народа"), а впоследствии КПК "ГлавСберСтрой", которые действовали по принципу "финансовой пирамиды", с ноября 2017 года по октябрь 2019 года похитили более 460 миллионов рублей у 1109 пайщиков, не выплачивая проценты и не возвращая основные суммы вкладов. "Приговором суда руководители преступного сообщества Хатипов В.З. и Чуканов Д.И. признаны виновными и им назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год. На основании ч. 5 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений Хатипову В.З., окончательно назначено наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - отмечает пресс-служба. Участникам сообщества "назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и ограничением свободы на срок 1 год". Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
https://ria.ru/20230320/piramida-1859134017.html
https://ria.ru/20230803/piramida-1887981313.html
тула
россия
тульская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750138064_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_c2ec9c10e1defc4f801ff2e21647cd9d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
тула, россия, происшествия, тульская область
Тула, Россия, Происшествия, Тульская область
В Туле дали сроки организаторам и участникам финансовой пирамиды

Суд в Туле дал от семи до 14 лет колонии организаторам и участникам финансовой пирамиды

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Статуя Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 9 авг – РИА Новости. Центральный районный суд Тулы назначил двум руководителям и пяти участникам финансовой пирамиды от 7 до 14 лет колонии по статьям об организации и участии в преступном сообществе, а также мошенничестве, сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона.
"Центральный районный суд города Тулы назначил разные сроки лишения свободы руководителями и членами правления КПК "Народное достояние" за мошенничества на сумму свыше 460 миллионов рублей", - говорится в телеграм-канале пресс-службы судов.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
В России за 2022 год ликвидировали 11 финансовых пирамид
20 марта, 14:27
Отмечается, что два человека обвинялись в создании преступного сообщества и мошенничестве, пять человек - в участии в преступном сообществе и мошенничестве. Судом установлено, что подсудимые, являлись руководителями и членами правления КПК "Народное достояние" ("Достояние народа"), а впоследствии КПК "ГлавСберСтрой", которые действовали по принципу "финансовой пирамиды", с ноября 2017 года по октябрь 2019 года похитили более 460 миллионов рублей у 1109 пайщиков, не выплачивая проценты и не возвращая основные суммы вкладов.
"Приговором суда руководители преступного сообщества Хатипов В.З. и Чуканов Д.И. признаны виновными и им назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год. На основании ч. 5 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений Хатипову В.З., окончательно назначено наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - отмечает пресс-служба.
Участникам сообщества "назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и ограничением свободы на срок 1 год".
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
Логотип Tinkoff Bank - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
"Тинькофф" выявил крупную финансовую пирамиду
3 августа, 14:53
 
ТулаРоссияПроисшествияТульская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала