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В Туле дали сроки организаторам и участникам финансовой пирамиды
В Туле дали сроки организаторам и участникам финансовой пирамиды - РИА Новости, 09.08.2023
В Туле дали сроки организаторам и участникам финансовой пирамиды
Центральный районный суд Тулы назначил двум руководителям и пяти участникам финансовой пирамиды от 7 до 14 лет колонии по статьям об организации и участии в... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T17:44
2023-08-09T17:44
2023-08-09T17:44
тула
россия
происшествия
тульская область
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РЯЗАНЬ, 9 авг – РИА Новости. Центральный районный суд Тулы назначил двум руководителям и пяти участникам финансовой пирамиды от 7 до 14 лет колонии по статьям об организации и участии в преступном сообществе, а также мошенничестве, сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона. "Центральный районный суд города Тулы назначил разные сроки лишения свободы руководителями и членами правления КПК "Народное достояние" за мошенничества на сумму свыше 460 миллионов рублей", - говорится в телеграм-канале пресс-службы судов. Отмечается, что два человека обвинялись в создании преступного сообщества и мошенничестве, пять человек - в участии в преступном сообществе и мошенничестве. Судом установлено, что подсудимые, являлись руководителями и членами правления КПК "Народное достояние" ("Достояние народа"), а впоследствии КПК "ГлавСберСтрой", которые действовали по принципу "финансовой пирамиды", с ноября 2017 года по октябрь 2019 года похитили более 460 миллионов рублей у 1109 пайщиков, не выплачивая проценты и не возвращая основные суммы вкладов. "Приговором суда руководители преступного сообщества Хатипов В.З. и Чуканов Д.И. признаны виновными и им назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год. На основании ч. 5 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений Хатипову В.З., окончательно назначено наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - отмечает пресс-служба. Участникам сообщества "назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и ограничением свободы на срок 1 год". Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
https://ria.ru/20230320/piramida-1859134017.html
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тула, россия, происшествия, тульская область
Тула, Россия, Происшествия, Тульская область
В Туле дали сроки организаторам и участникам финансовой пирамиды
Суд в Туле дал от семи до 14 лет колонии организаторам и участникам финансовой пирамиды
РЯЗАНЬ, 9 авг – РИА Новости.
Центральный районный суд Тулы назначил двум руководителям и пяти участникам финансовой пирамиды от 7 до 14 лет колонии по статьям об организации и участии в преступном сообществе, а также мошенничестве, сообщила объединенная пресс-служба
судебной системы региона.
"Центральный районный суд города Тулы назначил разные сроки лишения свободы руководителями и членами правления КПК "Народное достояние" за мошенничества на сумму свыше 460 миллионов рублей", - говорится в телеграм-канале пресс-службы судов.
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Отмечается, что два человека обвинялись в создании преступного сообщества и мошенничестве, пять человек - в участии в преступном сообществе и мошенничестве. Судом установлено, что подсудимые, являлись руководителями и членами правления КПК "Народное достояние" ("Достояние народа"), а впоследствии КПК "ГлавСберСтрой", которые действовали по принципу "финансовой пирамиды", с ноября 2017 года по октябрь 2019 года похитили более 460 миллионов рублей у 1109 пайщиков, не выплачивая проценты и не возвращая основные суммы вкладов.
"Приговором суда руководители преступного сообщества Хатипов В.З. и Чуканов Д.И. признаны виновными и им назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год. На основании ч. 5 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений Хатипову В.З., окончательно назначено наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - отмечает пресс-служба.
Участникам сообщества "назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и ограничением свободы на срок 1 год".
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
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